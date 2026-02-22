Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लहान मुलांच्या डब्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट चिकन चीज सँडविच, पदार्थ पाहिल्यानंतर मुलं होतील खुश

लहान मुलांच्या डब्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही चिकन चीज सँडविच बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या धावपळीमध्ये इतर कामांसोबतच लहान मुलांसाठी त्यांच्या आवडीचा डबा बनवणे खूप कठीण काम आहे. कारण लहान मुलं कायमच पालेभाज्या किंवा कडधान्य खाण्यास नकार देतात. जेवणाच्या डब्यात मुलांना कायमच चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच पराठा, इडली डोसा किंवा चपाती भाजी खाऊन मुलं कंटाळून जातात. अशावेळी मुलं कायमच विकतचे तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्यास देणे मुलांच्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला लहान मुलांच्या आवडीचे चिकन चीज सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. चिकन खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. चिकन पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. चिकन चीज सँडविच केवळ मुलांच्या डब्यासाठीच नाहीतर घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. यामुळे लवकर भूक लागणार नाही आणि पोट सुद्धा भरलेले राहील. चला तर जाणून घेऊया चिकन चीज सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • चिकन
  • ब्रेड
  • चीज
  • शिमला मिरची
  • कांदा
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरिगानो
  • बटर
  • टोमॅटो
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मीठ
  • कोबी
कृती:

  • चिकन चीज सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात आलं लसूण मिरची पेस्ट टाकून भाजा.
  • त्यानंतर त्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले चिकन टाकून आवश्यकतेनुसार पाणी घालून चिकन व्यवस्थित शिजवा.
  • चिकन शिजल्यानंतर ते थंड करून चिकनमधील हाडे वेगळी करून चिकनचे बारीक बारीक तुकडे करा.
  • मोठया वाटीमध्ये चिकन, कांदा शिमला मिरची, बारीक केलेला कोबी घेऊन व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ टाका.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात ओरिगानो, चिलीफ्लेक्स, काळीमिरी पावडर आणि मेयॉनीज, आवडीनुसार चीज टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • ब्रेडच्या स्लाईवर तयार केलेले मिश्रण ठेवून एकसमान पसरवा आणि वरून पुन्हा एकदा दुसरा ब्रेड ठेवा.
  • तवा गरम करून त्यावर तयार केलेले सँडविच ठेवून बाजूने बटर टाका आणि दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चिकन चीज सँडविच. हा पदार्थ लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी अतिशय पौष्टिक आहे.

Published On: Feb 22, 2026 | 08:00 AM

