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Recipe : विकतची कशाला? घरीच बनवा हेल्दी शुगर फ्री बिस्किटे, चहाची मजा होईल द्विगुणित

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:38 AM IST
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सारांश

Sugar Free Biscuits : चहासोबत बिस्किटे असतील तर चहाची मजा आणखीनच वाढते. बाजारात मिळणारे मैद्याचे आणि साखरयुक्त बिस्किटे आपल्या आरोग्यासाठी चांगले ठरत नाही. अशात घरीच तुम्ही हेल्दी पद्धतीने विना साखरेचे खुशखुशीत

Recipe : विकतची कशाला? घरीच बनवा हेल्दी शुगर फ्री बिस्किटे, चहाची मजा होईल द्विगुणित

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • लहानापांसून मोठ्यांना बिस्किटे खायला फार आवडतात.
  • चहासोबत यांची चव आणखी छान लागते.
  • तुम्ही घरी देखील सोप्या पद्धतीने हेल्दी बिस्किटे तयार करु शकता.
सध्या अनेक जण आरोग्याची काळजी घेत असल्यामुळे साखरेचे सेवन कमी करण्यावर भर देतात. मधुमेह असलेले लोक, वजन नियंत्रणात ठेवू इच्छिणारे किंवा हेल्दी स्नॅक्सचा पर्याय शोधणारे लोक शुगर फ्री पदार्थांना प्राधान्य देतात. अशा वेळी घरी तयार केलेली शुगर फ्री बिस्किटे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ही बिस्किटे बनवण्यासाठी परिष्कृत साखरेऐवजी खजूर, मनुका किंवा केळ्याचा नैसर्गिक गोडवा वापरला जातो. त्यामुळे चव आणि पौष्टिकता दोन्ही टिकून राहतात. चहासोबत, मुलांच्या डब्यात किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी ही बिस्किटे उत्तम लागतात. शिवाय घरच्या घरी बनवल्यामुळे त्यामध्ये कोणतेही कृत्रिम रंग किंवा प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज नसतात. चला जाणून घेऊया रेसिपी.

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साहित्य

  • 1 कप गव्हाचे पीठ
  • ½ कप ओट्स पावडर
  • 8 ते 10 बिया काढलेले खजूर
  • 2 टेबलस्पून तूप
  • ¼ टीस्पून वेलची पूड
  • 2 टेबलस्पून चिरलेले बदाम
  • 2 टेबलस्पून चिरलेले अक्रोड
  • 2 ते 3 टेबलस्पून दूध
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कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम खजूर कोमट पाण्यात 10 मिनिटे भिजवून त्याची गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.
  • आता एका भांड्यात गव्हाचे पीठ, ओट्स पावडर, वेलची पूड आणि सुका मेवा एकत्र मिसळा.
  • त्यात तूप घालून मिश्रण हाताने चांगले मळून घ्या, भेगा पडणार नाहीत याची काळजी घ्या.
  • आता खजुराची पेस्ट घालून सर्व साहित्य एकजीव करा.
  • आवश्यकतेनुसार थोडे दूध घालून मऊसर पीठ तयार करा.
  • पीठ लाटून आवडीच्या आकारात बिस्किटे कापा आणि बेकिंग ट्रेमध्ये पसरवा.
  • आधी गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये 180 अंश सेल्सिअस तापमानावर 12 ते 15 मिनिटे बिस्किटे बेक करा. बिस्किटे थंड झाल्यावर सर्व्ह करा.
  • ही कुरकुरीत आणि पौष्टिक शुगर फ्री बिस्किटे आरोग्यदायी स्नॅक म्हणून नक्कीच आवडतील.
  • हवाबंद डब्यात तुम्ही अनेक महिने बिस्किटांना साठवून ठेवू शकता.
 

Web Title: Make tasty and healthy sugar free biscuits at home recipe in marathi

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:35 AM

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