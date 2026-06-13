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Moong Dal Idli: नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय! बनवा मूग डाळीची इडली; नोट करा हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी

Updated On: Jun 13, 2026 | 08:46 PM IST
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सारांश

Moong Dal Idli Recipe: तुम्हालाही सकाळच्या नाश्त्याला काहीतरी हेल्दी अन् टेस्टी पदार्थ बनवायच आहे तर ही मूग डाळ इडलीची सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. त्यामुळे नाश्ता केवळ पोट भरणारा नव्हे तर शरीराला ऊर्जा आणि आवश्यक पोषण देणारा असणे गरजेचे आहे. आजकाल अनेकजण आरोग्यदायी आणि कमी तेलकट पदार्थांना प्राधान्य देत आहेत. अशा परिस्थितीत मूग डाळ इडली हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी भरलेली ही इडली चविष्ट तर असतेच, शिवाय पचनासाठीही हलकी असते. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी हा पदार्थ फायदेशीर मानला जातो. जाणून घ्या हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी.

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मूग डाळ इडलीसाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप पिवळी मूग डाळ
  • २ चमचे रवा
  • १ चमचा दही
  • १ हिरवी मिरची
  • थोडे आले
  • चवीनुसार मीठ
  • १ चमचा इनो किंवा फ्रूट सॉल्ट
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
  • थोडी कोथिंबीर

कृती

सर्वप्रथम मूग डाळ नीट धुवून सुमारे ३ ते ४ तास भिजत ठेवा. त्यानंतर डाळीतील अतिरिक्त पाणी काढून ती मिरची, आले आणि थोड्या पाण्यासह मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. तयार मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यात रवा, दही आणि मीठ घालून चांगले मिसळा. हे मिश्रण काही मिनिटे झाकून ठेवावे. इडली बनवण्यापूर्वी मिश्रणात इनो घालून हलक्या हाताने ढवळावे. इडलीच्या साच्यांना थोडे तेल लावून त्यात हे मिश्रण भरावे. नंतर सुमारे १२ ते १५ मिनिटे वाफेवर शिजवावे. इडली पूर्ण शिजल्यानंतर काही मिनिटे थंड होऊ द्यावी आणि मग साच्यातून बाहेर काढावी. मूग डाळ इडली नारळाची चटणी, हिरवी चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा.

मूग डाळ इडली अधिक चविष्ट आणि पौष्टिक बनवण्यासाठी खास टिप्स

मूग डाळ इडली बनवताना मिश्रणात किसलेले गाजर, बारीक चिरलेली पालकाची पाने किंवा शिमला मिरची घातल्यास तिचे पौष्टिक मूल्य आणखी वाढते. इडली अधिक मऊ हवी असल्यास डाळ व्यवस्थित भिजवून बारीक वाटणे महत्त्वाचे आहे. इनो घातल्यानंतर मिश्रण जास्त ढवळू नये. तसेच गरमागरम इडलीवर थोडे तूप घालून नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास चव अधिक खुलते आणि नाश्ता अधिक रुचकर बनतो.

फास्ट फूड आणि तेलकट पदार्थांऐवजी मूग डाळ इडलीसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चव, पोषण आणि सहज तयारी या तिन्ही बाबतीत हा पदार्थ उत्तम असल्याने सकाळच्या नाश्त्यासाठी तो एक आदर्श पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे उद्याच्या नाश्त्यासाठी ही मऊसूत आणि पौष्टिक मूग डाळ इडली नक्की करून पाहा.

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Web Title: Moong dal idli recipe healthy south indian breakfast protein rich easy breakfast

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Published On: Jun 13, 2026 | 08:46 PM

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