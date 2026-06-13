Moong Dal Idli: नाश्त्यासाठी परफेक्ट पर्याय! बनवा मूग डाळीची इडली; नोट करा हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी

सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. त्यामुळे नाश्ता केवळ पोट भरणारा नव्हे तर शरीराला ऊर्जा आणि आवश्यक पोषण देणारा असणे गरजेचे आहे. आजकाल अनेकजण आरोग्यदायी आणि कमी तेलकट पदार्थांना प्राधान्य देत आहेत. अशा परिस्थितीत मूग डाळ इडली हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी भरलेली ही इडली चविष्ट तर असतेच, शिवाय पचनासाठीही हलकी असते. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी हा पदार्थ फायदेशीर मानला जातो. जाणून घ्या हेल्दी अन् टेस्टी रेसिपी.
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मूग डाळ इडली बनवताना मिश्रणात किसलेले गाजर, बारीक चिरलेली पालकाची पाने किंवा शिमला मिरची घातल्यास तिचे पौष्टिक मूल्य आणखी वाढते. इडली अधिक मऊ हवी असल्यास डाळ व्यवस्थित भिजवून बारीक वाटणे महत्त्वाचे आहे. इनो घातल्यानंतर मिश्रण जास्त ढवळू नये. तसेच गरमागरम इडलीवर थोडे तूप घालून नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास चव अधिक खुलते आणि नाश्ता अधिक रुचकर बनतो.
फास्ट फूड आणि तेलकट पदार्थांऐवजी मूग डाळ इडलीसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चव, पोषण आणि सहज तयारी या तिन्ही बाबतीत हा पदार्थ उत्तम असल्याने सकाळच्या नाश्त्यासाठी तो एक आदर्श पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे उद्याच्या नाश्त्यासाठी ही मऊसूत आणि पौष्टिक मूग डाळ इडली नक्की करून पाहा.
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