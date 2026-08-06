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Recipe : रात्रीच्या जेवणाला बनवा गावरान पद्धतीत चविष्ट ‘खारं वांग’, याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच करेल खुश

Updated On: Aug 06, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

Khar Vang Recipe : तुम्हालाही वांग्याची भाजी खायला आवडत नाही मग ही रेसिपी एकदा तुम्ही नक्की ट्राय करायला हवी. गावाकडे खाऱ्या वांग्याची डिश खूप लोकप्रिय असून याची रेसिपी सोपी आहे.

Recipe : रात्रीच्या जेवणाला बनवा गावरान पद्धतीत चविष्ट 'खारं वांग', याची चव कुटुंबातील सर्वांनाच करेल खुश

(फोटो सौजन्य: Youtube)

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विस्तार
  • खारं वांग हे महाराष्ट्रीयन खाद्यसंस्कृतील एक चविष्ट पदार्थ आहे.
  • गावाकडे ही भाजी अधिकतर खाल्ली जाते.
  • चला रेसिपी जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये गावरान खार वांग हा एक अत्यंत चविष्ट आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थ मानला जातो. ताज्या लहान वांग्यांमध्ये मसालेदार खार भरून मंद आचेवर शिजवले की त्याची चव अधिक खुलून येते. ही भाजी गरम भाकरी, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी किंवा चपातीसोबत अप्रतिम लागते. पाहुणचार असो किंवा रोजच्या जेवणाचा बेत, गावरान खार वांग हा पदार्थ प्रत्येकाला आवडणारा ठरतो. कमी साहित्यामध्ये घरगुती पद्धतीने बनणारी ही रेसिपी एकदा करून पाहिल्यास तिची चव नक्कीच लक्षात राहील.

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साहित्य

  • लहान वांगी – २५० ग्रॅम
  • भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट – अर्धी वाटी
  • लसूण पाकळ्या – ८ ते १०
  • हिरव्या मिरच्या – ५ ते ६ (चवीनुसार)
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर – २ टेबलस्पून
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • हिंग – चिमूटभर
  • मोहरी – ½ टीस्पून
  • जिरे – ½ टीस्पून
  • तेल – ३ टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
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कृती

  • वांगी स्वच्छ धुऊन कोरडी करून घ्या. प्रत्येक वांग्याला देठ न काढता क्रॉस आकाराच्या चिरा द्या, मात्र वांगे पूर्ण कापले जाणार नाही याची काळजी घ्या.
  • खलबत्त्यात लसूण, हिरव्या मिरच्या आणि थोडे मीठ घालून जाडसर वाटून तिखटसर ठेचा तयार करा.
  • एका परातीत शेंगदाण्याचा कूट, तयार ठेचा, हळद, चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडे तेल घालून सर्व साहित्य चांगले एकत्र मिसळा. आवश्यक वाटल्यास चिमूटभर मीठ घाला.
  • हा मसाला प्रत्येक वांग्याच्या चिरांमध्ये भरपूर प्रमाणात भरून घ्या, जेणेकरून प्रत्येक घास मसालेदार लागेल.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे आणि हिंगाची फोडणी द्या. फोडणी तयार झाल्यावर मसाला भरलेली
  • वांगी हलक्या हाताने कढईत मांडून उरलेला मसालाही वरून पसरवा.
  • दोन-तीन मिनिटे वांगी सावकाश परतून घ्या. त्यानंतर झाकण ठेवून अतिशय मंद आचेवर १० ते १५ मिनिटे शिजवा.
  • मध्येच एक-दोन वेळा अलगद पलटवा, त्यामुळे वांगी सर्व बाजूंनी समान शिजतील.
  • वांगी मऊ झाली आणि मसाल्याला तेल सुटू लागले की गॅस बंद करा.
  • चविष्ट गावरान खारं वांगं गरमागरम ज्वारी किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत, कांदा आणि ठेच्यासह वाढा.र्व्ह करा. इच्छेनुसार लोणचे किंवा हिरव्या चटणीसोबत त्याचा आस्वाद घ्या.
 

Web Title: How to make village style khar vang note down the recipe

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Published On: Aug 06, 2026 | 09:30 AM

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