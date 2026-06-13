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Recipe : फ्यूजन डिशने वाढवा संध्याकाळच्या नाश्त्याची रंगत, घरी बनवा ‘स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको’, लहान मुले होतील खुश

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:15 PM IST
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सारांश

Smashed Aloo Tikki Taco Recipe : मागील काही काळापासून सोशल मिडियावर स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको ही रेसिपी फार ट्रेंड करत आहे. स्ट्रीट फूड लव्हर्स असाल तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल. ही एक इंडियन फ्यूजन डिश आहे जी संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा टीफिनसाठी तयार केली जाऊ शकते.

Recipe : फ्यूजन डिशने वाढवा संध्याकाळच्या नाश्त्याची रंगत, घरी बनवा 'स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको', लहान मुले होतील खुश

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • टॅको हा पाश्चात्य पदार्थ आहे तर आलू टिक्की हा देसी भारतीय पदार्थ आहे.
  • दोन्ही पदार्थांच्या मिश्रणाने आपण एक हटके पदार्थ आज तयार करणार आहोत.
  • याची चव तुम्हाला नक्कीच आवडेल, पार्टी स्नॅक्ससाठीही तुम्ही हा पदार्थ घरी बनवू शकता.
स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको हा पदार्थ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असलेला एक फ्युजन स्ट्रीट फूड प्रकार आहे. भारतीय आलू टिक्कीची चव आणि मेक्सिकन टॅकोची स्टाइल यांचा अनोखा संगम या रेसिपीत पाहायला मिळतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेली आलू टिक्की, त्यावर ताज्या भाज्या, सॉस आणि चीजचा स्वाद यामुळे हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी घरी सहज तयार करता येते आणि संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी किंवा पाहुण्यांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरते. जर तुम्हाला नेहमीच्या चाट किंवा टिक्कीपेक्षा काहीतरी वेगळे आणि ट्रेंडी बनवायचे असेल, तर स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅकोची ही रेसिपी तुम्ही एकदा तरी नक्कीच घरी बनवायला हवी. चला नोट करुन घेऊयात यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती.

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साहित्य

आलू टिक्कीसाठी:

  • 4 उकडलेले बटाटे
  • 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर
  • 1 टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून गरम मसाला
  • ½ टीस्पून चाट मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर
टॉपिंगसाठी:
  • 2 चपाती
  • 1 कप बारीक चिरलेला कोबी
  • 1 छोटा कांदा (बारीक चिरलेला)
  • 1 टोमॅटो (बिया काढून चिरलेला)
  • 2 टेबलस्पून मेयोनीज
  • 1 टेबलस्पून टोमॅटो सॉस
  • 1 टेबलस्पून हिरवी चटणी
  • किसलेले चीज
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कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात उकडलेले बटाटे मॅश करा.
  • त्यात कॉर्नफ्लोअर, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, मीठ आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण एकजीव करा.
  • या मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे बनवा.
  • कढईत तेल गरम करुन तयार टिक्की तेलात छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळा.
  • आता एक चपाती घेऊन त्याच्या मधोमध तयार टिक्की ठेवा.
  • टिक्कीवर कोबी, कांदा आणि टोमॅटो घाला.
  • मग यावर मेयोनीज, हिरवी चटणी आणि टोमॅटो सॉस, किसलेले चीज टाका.
  • शेवटी चपातीला दुमडून याला टॅकोचा आकार द्या.
  • आता हा तयार देसी टॅको गरम तव्यावर थोडा कुरकुरीत होईपर्यंत हलका भाजून घ्या आणि मग खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • या टॅकोसोबत पुदिना चटणी, स्पायसी मेयो किंवा चीज डिप दिल्यास चव आणखी वाढते.

Web Title: Viral smashed aloo tikki tacos recipe in marathi

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Published On: Jun 13, 2026 | 01:15 PM

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