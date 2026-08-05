Recipe : झणझणीत अस्सल गावरान चवीचा कोल्हापूरी तांबडा रस्सा कसा बनवायचा? रेसिपी नोट करा

Tambda Rassa Recipe : झणझणीत अस्सल कोल्हापूरी चिकन तांबडा रस्सा खायचाय? अहो मग हाॅटेल कशाला... घरातच बनवा तांबड्या रशाची मेजवाणी. याची चव कुस्करलेल्या भाकरीसोबत अप्रतिम लागते.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
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विस्तार
तांबडा रस्सा म्हणजे कोल्हापूरची शान.
कोल्हापूरच्या लोकप्रिय पदार्थांमध्ये या डिशचा समावेश आवर्जून येतो.
चिकनचा हा तांबडा रस्सा एकदम झणझणीत तिखट चवीचा असतो.
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर हे शहर आपल्या झणझणीत आणि मसालेदार खाद्यसंस्कृतीसाठी संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध आहे. या खाद्यपरंपरेत सर्वाधिक लोकप्रिय असलेला पदार्थ म्हणजे कोल्हापुरी स्टाईल चिकन तांबडा रस्सा. या रस्स्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे भाजलेल्या सुगंधी मसाल्यांचा वापर. कोल्हापुरी पद्धतीने बनवलेला तांबडा रस्सा जितका तिखट तितकाच चविष्ट असतो. भाकरी, ज्वारीची भाकरी, तांदळाची भाकरी किंवा गरमागरम भातासोबत हा रस्सा अप्रतिम लागतो. घरी योग्य प्रमाणात मसाले वापरून हा पदार्थ सहज तयार करता येतो. सण-समारंभ, पाहुणचार किंवा रविवारी खास जेवणासाठी ही रेसिपीनक्की करून पाहा.