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Eye Infection: पावसाळ्यात वाढतो डोळ्यांच्या इन्फेक्शनचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; अशी घ्या काळजी

Updated On: Jul 02, 2026 | 07:46 PM IST
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सारांश

Eye Infection Risk In Monsoon: पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे जंतू आणि विषाणू अधिक सक्रिय होतात, ज्यामुळे डोळ्यांच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. त्यामुळे या काळात डोळ्यांची योग्य काळजी घेणे आणि सुरुवातीची लक्षणे ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

photo- yandex
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विस्तार
  • पावसाळ्यात वाढतो डोळ्यांच्या इन्फेक्शनचा धोका?
  • ‘ही’ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध
  • अशी घ्या काळजी
पावसाळा हा निसर्गाचा आनंद घेण्याचा ऋतू असला तरी आरोग्याच्या दृष्टीने तो अनेक आव्हाने घेऊन येतो. या काळात वातावरणातील आर्द्रता वाढल्याने जंतू आणि विषाणू अधिक सक्रिय होतात, त्यामुळे विविध संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढतो. त्वचा आणि पचनाच्या तक्रारींसोबतच डोळ्यांचे आरोग्यही या दिवसांत विशेष धोक्यात असते. डोळे लाल होणे, पाणी येणे, खाज, जळजळ किंवा सूज यांसारख्या समस्या दुर्लक्षित केल्यास संसर्ग गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात काही साध्या पण महत्त्वाच्या सवयी अंगीकारून डोळ्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात डोळ्यांचा संसर्ग का वाढतो, जाणून घ्या.

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आर्द्र वातावरणामुळे जंतूंची वाढ

मान्सूनमध्ये हवेत ओलावा जास्त असल्याने जीवाणू आणि विषाणूंना वाढण्यासाठी पोषक वातावरण मिळते. त्यामुळे डोळ्यांमध्ये संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

अस्वच्छ हातांचा डोळ्यांशी संपर्क

हातांवर असलेले जंतू थेट डोळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे हात स्वच्छ न धुता डोळ्यांना स्पर्श करणे टाळणे गरजेचे आहे.

दूषित पाणी आणि पावसाचा संपर्क

पावसाचे किंवा साचलेल्या पाण्याचे थेंब डोळ्यांत गेल्यास संसर्ग, अॅलर्जी किंवा जळजळ होण्याची शक्यता वाढते.

कॉन्टॅक्ट लेन्सची अयोग्य स्वच्छता

लेन्स वेळेवर स्वच्छ न करणे किंवा जास्त वेळ वापरणे यामुळे डोळ्यांत जंतूंची वाढ होऊन संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती

ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी असते, त्यांना संसर्ग लवकर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संतुलित आहार आणि पुरेशी विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.

डोळ्यांच्या संसर्गाची प्रमुख लक्षणे

  • डोळे लाल होणे
  • सतत पाणी येणे
  • खाज किंवा जळजळ जाणवणे
  • डोळ्यांना सूज येणे
  • चिकट स्त्राव दिसणे
  • प्रकाशाकडे पाहताना त्रास होणे

डोळ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • डोळ्यांना हात लावण्यापूर्वी साबणाने हात स्वच्छ धुवा.
  • टॉवेल, रुमाल, आय मेकअप किंवा आय ड्रॉप्स इतरांसोबत वापरू नका.
  • डोळ्यांत खाज आल्यास ते चोळू नका; स्वच्छ पाण्याने हलके धुवा.
  • कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरत असल्यास त्यांची नियमित स्वच्छता करा आणि संसर्गाची लक्षणे दिसल्यास काही दिवस चष्म्याचा वापर करा.
  • डोळ्यांत वेदना, जास्त लालसरपणा किंवा दृष्टी धूसर होणे यांसारखी लक्षणे जाणवल्यास विलंब न करता नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Monsoon eye infection causes symptoms prevention eye care tips rainy season health

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Published On: Jul 02, 2026 | 07:46 PM

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