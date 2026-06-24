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Monsoon Travel : पावसाळ्यात फॅमिली ट्रिप प्लॅन करताय? या ठिकाणांना चुकूनही भेट देऊ नका

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:46 AM IST
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सारांश

पावसाळा ऋतू सुरू झाला असून या ऋतूत अनेकजण बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लान करतात. पावसाळ्यात अनेक ठिकाणांचे सौंदर्य स्वर्गाहून काम वाटत नाही ज्यामुळे याकाळात ट्रिप प्लॅन करणं नाही नवी गोष्ट नाही. थंड वातावरण, चारही बाजूने हिरवळ आणि धुक्याने भरलेले आभाळ यामुळे पावसाळी पर्यटन फार खास मानले जाते. 

Monsoon Travel : पावसाळ्यात फॅमिली ट्रिप प्लॅन करताय? या ठिकाणांना चुकूनही भेट देऊ नका

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात काही पर्यटनस्थळांचे सौंदर्य खुलते, पण त्याचबरोबर अपघातांचा धोकाही वाढतो.
  • मुसळधार पाऊस, पूर आणि भूस्खलनामुळे प्रवासाचे नियोजन करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
  • मान्सून ट्रिपसाठी ठिकाण निवडताना हवामान आणि सुरक्षिततेची माहिती आधी तपासून घ्यावी.
तुम्हीही पावसाळ्यात भटकंतीचा विचार करत असाल तर काही गोष्टींची आताच काळजी घ्या. याकाळात फिरण्यासाठी सुंदर वातावरण निर्माण होत आले तरी जीवाचा धोका देखील दुपटीने वाढत असतो. देशात असे अनेक टुरिस्ट स्पॉट आहेत जे पावसाळ्याच्या काळात सुंदर दिसत असले तरी इथे जीवाचा धोका अधिक असतो. आतापर्यंत अनेक पर्यटकांनी या ठिकाणी आपला जीव गमवला आहे. अशात पावसाळ्यात फिरण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणांची निवास करणे खूप महत्त्वाचे ठरते. चला याकाळात कोणत्या ठिकाणी जाणे आपल्यासाठी धोकादायक ठरू शकते ते जाणून घेऊया.

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कलिम्‍पोंग

कलिम्‍पोंग हा पश्चिम बंगाल राज्यातील एक लोकप्रिय आणि सुप्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण आहे. इथे पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. डोंगर, शांत वातावरण आणि इथल्या निसर्गसाैंदर्यासाठी हे ठिकाण प्रामुख्याने ओळखले जाते. पावसाळ्यात इथले दृष्य पाहायला तर सुंदर दिसतात परंतु याकाळात इथे भूस्खलनाचा धोका असल्याने जीवाचा धोका फार वाढतो. यामुळेच मान्सूनमध्ये या ठिकाणी चुकूनही जाऊ नये.

आसाम

आसाममध्ये चहाचे मळे, नैसर्गिक साैंदर्य आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती पाहायला मिळते. जुलै महिन्यात इथे भरपूर पाऊस वाढतो. याकाळात डोंगराळ भागात ट्रिप न करण्याचा सल्ला दिला जातो. आसामच्या अधिकतर भागात पावसाळ्याच्या काळात पूर आणि भूस्खलनाचा धोका फार वाढतो ज्यामुळे याकाळात चुकूनही न जाण्याचा सल्ला दिला जातो.

हिमाचल

हिमालयाच्या कुशीत वसलेले हे राज्य तिथल्या नयनरम्य दृष्यांसाठी ओळखले जाते. कपल्स, फॅमिली किंवा सोलो ट्रिपसाठी हे राज्य एक चांगला पर्याय मानले जाते. पावसाळ्याच्या काळात डोंगराळ भागातून या राज्याची सैर करण्याचा विचार चुकूनही करु नका. असे करणे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरु शकते.

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ऋषिकेश

गंगा नदीच्या काठावर वसलेले ऋषिकेश हे एक लोकप्रिय धार्मिक स्थळ आहे. इथे पर्यटकांसाठी अनेक व्हाॅटर स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटीज सुप्रिसिद्ध आहेत. परंतु पावासळ्याच्या काळात या एक्टिव्हिटीज करण्यावर बंदी घातली जाते. याकाळात इथे नदीच्या पाण्याची पातळी खूप वाढते. जुलै महिन्यात या ठिकाणी जाऊ नका.

 

Web Title: Monsoon travel tips dangerous tourist places to avoid during rainy season

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:45 AM

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