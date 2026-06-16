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Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:25 AM IST
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सारांश

Maharashtra Tourism : महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य आहे. इथे फिरण्यासाठी अनेक सुंदर, लोकप्रिय आणि प्राचीन ठिकाणे आहेत, ज्यांना कमी बजेटमध्येही भेट देता येऊ शकते. चला यात कोणकोणत्या ठिकाणांचा समावेश आहे ते जाणून घेऊया.

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • महाराष्ट्रात कमी खर्चात फिरण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक आणि निसर्गरम्य ठिकाणांचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
  • या ठिकाणी पर्यटनासोबत स्थानिक संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि वारसा अनुभवण्याची संधी मिळते.
  • विकेंड ट्रिप किंवा बजेट फ्रेंडली सुट्टीसाठी ही ठिकाणे पर्यटकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत.
पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हा एक समृद्ध राज्य मानला जातो. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे एक मोठे राज्य आहे ज्यामुळे फिरण्यासाठीही इथे तुम्हाला अनेक सुंदर ठिकाणे पाहायला मिळतील. इथे विकसित शहरांपासून गावाकडच्या साध्या जीवनशैलीपर्यंत अनेक गोष्टींचा आनंद पर्यटनामध्ये लुटता येतो. महाराष्ट्र प्राचीन किल्ले, राजवाडे, गुहा, मंदिरे आणि अनेक नैसर्गिक पर्यटन स्थळांनी समृद्ध आहे. तुम्हलाही जर महाराष्ट्रातील काही प्रमुख ठिकाणांना भेट द्यायची असेल, इथे पर्यटन करायचे असेल तर खालील दिलेली काही ठिकाणे तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरतील. स्वस्त आणि बजेट फ्रेंडली पर्यटनासाठी ही ठिकाणे फार लोकप्रिय आहेत. चला सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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मुंबई

बाॅलिवू़ड फिल्म इंडस्ट्री आणि गेटवे ऑफ इंडियाच्या व्यतिरिक्त मुंबईमध्ये फिरण्यासाठी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. इथे तुम्ही सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, मरीन ड्राइव अशा लोकप्रिय टूरिस्ट स्पाॅट्सना भेट देऊ शकता. यासोबतच अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर तुम्ही थंड वातावरण आणि मुंबईच्या स्ट्रीट फूडचाही आनंद लुटु शकता. तुम्ही मरीन ड्राईव्हला भेट देऊ शकता जिथे नेहमीच पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते. याशिवाय नेहरु तारांगण, जुहू चौपाटी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या ठिकाणांनाही भेट देऊन तुम्ही तुमची ट्रीप संस्मरणीय करु शकता.

अजिंठा आणि एलोरा लेणी

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर शहरात गुफेच्या आत अजिंठा आणि एलोरा लेण्या आहेत. या लेण्या भारतातील सर्वात जुन्या ज्ञात प्राचीन शैलकोष्ठ लेण्यांपैकी एक मानल्या जातात. अजिंठा आणि एलोरा या लेण्या एकमेकांपासून १०० किमीच्या अंतरावर आहेत. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. इथे तुम्हाला सुबक कोरीवकाम पाहायला मिळेल. या लेण्या ५ व्या ते १० व्या शतकादरम्यान कोरल्या गेल्याची माहिती आहे. सुंदर शिल्पे, चित्रे आणि भित्तिचित्रांनी सुशोभित असलेल्या या लेण्या म्हणजे बाैद्ध, जैन आणि हिंदू स्मारकांचा एक उत्तम संगम मानला जातो. या ठिकाणाला यूनेस्कोच्या जागतिक वारशा स्थळांच्या यादीत देखील सामील करण्यात आले आहे.

पुणे

पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसरे सर्वात लोकप्रिय आणि मोठे शहर मानले जाते. याला ‘सांस्कृतिक राजधानी’ आणि ‘दख्खनची राणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. पुणे शहर आपली संस्कृती, ऐतिहासिक किल्ले, समुद्रकिनारे, धबधबा आणि पिकनिक स्पाॅट म्हणून प्रचलित आहे. इथे फिरण्यासाठी आगा खान पॅलेस, पार्वती हिल, राजगड किल्ला, लाल महाल, सिंहगड किल्ला, पेशवा गार्डन्स, शनिवारवाडा, दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर ही ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत. पुण्याला गेलात तर इथले काही पारंपारिक पदार्थ चाखायला विसरु नका. यात चितळेंची बाकरवडी, सुजाता मस्तानी, पुणेरी मिसळ आणि एफसी रोडवरील वैशाली आणि रुपाली कॅफे हे फूड स्पाॅट खूप लोकप्रिय आहेत.

शिर्डीचे साई बाबा मंदिर

देशभरात शिर्डीचे साई बाबा मंदिर एक लोकप्रिय धार्मिक स्थळ आहे. हे मंदिर महाराष्ट्रातील नाशिक शहरात वसले असून ते शातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी एक मानले जाते. इथे दररोज मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक साई बाबांचे दर्शन घेण्यासाठी जमतात. महान संत साई बाबांचे हे निवासस्थान मानले जाते. मंदिराव्यतिरिक्त इथे अनेक लोकप्रिय आणि सुंदर ठिकाणे आहेत ज्यांना तुम्ही भेट देऊ शकता. यात द्वारकामाई, चावडी, खंडोबा मंदिर, क्षित वाडा संग्रहालय आणि वेट एनॉय वॉटर पार्क या ठिकाणांचा समावेश होतो.

पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील ही ठिकाणे आहेत परफेक्ट, मुंबईहून काही अंतरावर दूर… इथे निसर्गाचा लुटता येईल आनंद

पाचगणी

पाचगणी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख हिल स्टेशनपैकी एक आहे. हे ठिकाण साधारम १३३४ मीटर उंचीवर आहे ज्यामुळे इथे पोहचल्यावर निसर्गाच्या विहंगम दृष्यांचा आनंद लुटता येतो. ब्रिटिश काळात हे ठिकाणा एक प्रमुख उन्हाळी पर्यटन स्थळ म्हणून लोकप्रिय होते. सह्याद्री पर्वतरांगेतील पाच टेकड्यांमुळे या ठिकाणाला पाचगणी असे नाव पडले. इथे तुम्ही कमलगड किल्ला, धाम धरण, मॅप्रो गार्डन, राजपुरी लेणी या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. निसर्गप्रेमी पर्यटकांसाठी पाचगणी हे ठिकाण कोणत्या स्वर्गाहून कमी ठरणार नाही.

Web Title: 5 most beautiful places to visit in maharashtra for budget friendly travel and weekend trips

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:25 AM

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