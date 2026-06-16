Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

Travel : भारताच्या या शहराला म्हटलं जात ‘‘पॅरिस ऑफ इंडिया’, इथे पाहायला मिळतो आर्ट आणि कल्चरचा उत्तम संगम
बाॅलिवू़ड फिल्म इंडस्ट्री आणि गेटवे ऑफ इंडियाच्या व्यतिरिक्त मुंबईमध्ये फिरण्यासाठी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. इथे तुम्ही सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, मरीन ड्राइव अशा लोकप्रिय टूरिस्ट स्पाॅट्सना भेट देऊ शकता. यासोबतच अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर तुम्ही थंड वातावरण आणि मुंबईच्या स्ट्रीट फूडचाही आनंद लुटु शकता. तुम्ही मरीन ड्राईव्हला भेट देऊ शकता जिथे नेहमीच पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते. याशिवाय नेहरु तारांगण, जुहू चौपाटी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या ठिकाणांनाही भेट देऊन तुम्ही तुमची ट्रीप संस्मरणीय करु शकता.
महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर शहरात गुफेच्या आत अजिंठा आणि एलोरा लेण्या आहेत. या लेण्या भारतातील सर्वात जुन्या ज्ञात प्राचीन शैलकोष्ठ लेण्यांपैकी एक मानल्या जातात. अजिंठा आणि एलोरा या लेण्या एकमेकांपासून १०० किमीच्या अंतरावर आहेत. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. इथे तुम्हाला सुबक कोरीवकाम पाहायला मिळेल. या लेण्या ५ व्या ते १० व्या शतकादरम्यान कोरल्या गेल्याची माहिती आहे. सुंदर शिल्पे, चित्रे आणि भित्तिचित्रांनी सुशोभित असलेल्या या लेण्या म्हणजे बाैद्ध, जैन आणि हिंदू स्मारकांचा एक उत्तम संगम मानला जातो. या ठिकाणाला यूनेस्कोच्या जागतिक वारशा स्थळांच्या यादीत देखील सामील करण्यात आले आहे.
पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसरे सर्वात लोकप्रिय आणि मोठे शहर मानले जाते. याला ‘सांस्कृतिक राजधानी’ आणि ‘दख्खनची राणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. पुणे शहर आपली संस्कृती, ऐतिहासिक किल्ले, समुद्रकिनारे, धबधबा आणि पिकनिक स्पाॅट म्हणून प्रचलित आहे. इथे फिरण्यासाठी आगा खान पॅलेस, पार्वती हिल, राजगड किल्ला, लाल महाल, सिंहगड किल्ला, पेशवा गार्डन्स, शनिवारवाडा, दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर ही ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत. पुण्याला गेलात तर इथले काही पारंपारिक पदार्थ चाखायला विसरु नका. यात चितळेंची बाकरवडी, सुजाता मस्तानी, पुणेरी मिसळ आणि एफसी रोडवरील वैशाली आणि रुपाली कॅफे हे फूड स्पाॅट खूप लोकप्रिय आहेत.
देशभरात शिर्डीचे साई बाबा मंदिर एक लोकप्रिय धार्मिक स्थळ आहे. हे मंदिर महाराष्ट्रातील नाशिक शहरात वसले असून ते शातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी एक मानले जाते. इथे दररोज मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक साई बाबांचे दर्शन घेण्यासाठी जमतात. महान संत साई बाबांचे हे निवासस्थान मानले जाते. मंदिराव्यतिरिक्त इथे अनेक लोकप्रिय आणि सुंदर ठिकाणे आहेत ज्यांना तुम्ही भेट देऊ शकता. यात द्वारकामाई, चावडी, खंडोबा मंदिर, क्षित वाडा संग्रहालय आणि वेट एनॉय वॉटर पार्क या ठिकाणांचा समावेश होतो.
पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील ही ठिकाणे आहेत परफेक्ट, मुंबईहून काही अंतरावर दूर… इथे निसर्गाचा लुटता येईल आनंद
पाचगणी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख हिल स्टेशनपैकी एक आहे. हे ठिकाण साधारम १३३४ मीटर उंचीवर आहे ज्यामुळे इथे पोहचल्यावर निसर्गाच्या विहंगम दृष्यांचा आनंद लुटता येतो. ब्रिटिश काळात हे ठिकाणा एक प्रमुख उन्हाळी पर्यटन स्थळ म्हणून लोकप्रिय होते. सह्याद्री पर्वतरांगेतील पाच टेकड्यांमुळे या ठिकाणाला पाचगणी असे नाव पडले. इथे तुम्ही कमलगड किल्ला, धाम धरण, मॅप्रो गार्डन, राजपुरी लेणी या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. निसर्गप्रेमी पर्यटकांसाठी पाचगणी हे ठिकाण कोणत्या स्वर्गाहून कमी ठरणार नाही.