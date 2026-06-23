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भारताच्या या राज्यात वसलंय भगवान शिवाचे अनोखे मंदिर, दिवसातून दोनदा पाण्यात होते गायब…

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:58 AM IST
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सारांश

Unique Temple : तुम्हालाही धार्मिक पर्यटन करायला फार आवडत असेल तर गुजरातच्या या मंदिराला तुम्ही एकदा तरी भेट द्यायला हवी. हे मंदिर पाण्यात वसलं असून दिवसातून दोनदा ते अचानक गायब होतं आणि पुन्हा काही तासांनी दृष्यमान होतं. या चमत्कारामागचं कारण जाणून घ्या.

भारताच्या या राज्यात वसलंय भगवान शिवाचे अनोखे मंदिर, दिवसातून दोनदा पाण्यात होते गायब...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • हे धार्मिक स्थळ आपल्या अनोख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यामुळे देशभरात प्रसिद्ध आहे.
  • दर्शनासाठी जाण्यापूर्वी वेळेचे नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
  • या ठिकाणाशी संबंधित पौराणिक श्रद्धा आणि विशेष पूजा पद्धती भाविकांचे विशेष आकर्षण आहेत.
भारतात अनेक धार्मिक स्थळे आहेत जे तिथली सुंदरता, इतिहास आणि तिथल्या खासियतसाठी जगप्रसिद्ध आहेत. प्रत्येक मंदिराचे आपले असे काही वैशिष्ट्य असते. आज आम्ही तुम्हाला देशातील अशा एका अनोख्या मंदिराची माहिती सांगत आहोत जे दिवसातून दोनदा गायब होते. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत, हे अनोखं मंदिर दुसऱ्या तिसऱ्या कुठे नाही तर गुजरातच्या एक लहान गावात वसले आहे. भगवान शिवाला समर्पित हे मंदिर कंबोई गावात वसले आहे. मंदिराचे नाव आहे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जिथे लोक शिवलिंगाची पूजा करतात. या मंदिराची खासियत ही आहे की इथे पाण्याच्या लहरींमध्ये मंदिर दिवसातून दोनदा गायब झाल्याचे दिसते. खरं तर पाण्याच्या वेगवान लहरींमध्ये ते दोनदा असे लपले जाते की लोकांना ते गायब झल्याचा भास होतो. चला मंदराविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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मंदिर का गायब होतो?

स्तंभेश्वर महादेव मंदिराला लोक गायब मंदिर या नावानेही ओळखतात. पाण्यात बुडण्याच्या सवयीमुळे या मंदिराला हे नाव मिळाले आहे. मंदिराची खासियत हिच आहे की पाण्याच्या लहरींमध्ये ते दिवसातून दोनदा पाण्याखाली जाते आणि मग काही तासाने पुन्हा पाण्यावर तरंगताना दिसते. यावेळी मंदिराच्या भिंती, स्तंभ आणि गर्भगृहसुद्धा पाण्याखाली जातात, फक्त काही वेळा शिवलिंगच दिसत असते.

भरती-ओहोटीचे विशेष महत्त्व

या मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी जायचे असल्यास भाविकांनी भरती-ओहोटीच्या वेळेवर खास लक्ष ठेवावे लागते. कारण जेव्हा भरती येते तेव्हा मंदिर पूर्णपणे पाण्यात डुबते आणि ओहोटी येते तेव्हा मंदिर भाविकांसाठी खुले केले जाते. यामुळेच भरती-ओहोटीच्या वेळी मंदिराचे अद्भूत दृष्य पाहण्यासाठी लोक भरतीच्या काही तास आधी येथे येतात. या मंदिराला फक्त ओहोटीच्या वेळीच भेट देता येते.

मंदिराची पाैराणिक कथा

काही पाैराणिक मान्यतांनुसार, भगवान कार्तिकेयने राक्षस तारकासुराचा वध केल्यानंतर आत्मिक शांतीसाठी तीन शिवलिंग स्थापित केले. असे मानले जाते की, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर देखील त्या पवित्र स्थळांपैकी एक आहे. हेच कारण आहे की इथे शिवलिंगाचे दर्शन घेण्यासाठी लोक दूरदूरवरुन कंबोई गावाला भेट देतात. असं म्हणतात की, मनापासून मागितलेली इच्छा इथे पूर्ण होते. आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे मंदिरात अभिषेकासाठी दूधाचा नाही तर मोहरीच्या तेलाचा वापर केला जातो.

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मंदिराला कशी भेट द्यायची?

स्तंभेश्वर महादेव मंदिर वडोदरापासून ७५ किमी अंतरावर आहे. तुम्ही रेल्वे, खासगी गाडी किंवा विमान प्रवासाने वडोदराला पोहचू शकता. इथून बस किंवा टॅक्सी करुन तुम्ही मंदिराला भेट देऊ शकता. पण भेट देण्यासाठी भरती-ओहोटीची वेळ पाहून मग मंदिराला भेट द्या.

 

Web Title: Stambheshwar mahadev mandir gujarat disappearing temple under sea tide mystery marathi news

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Published On: Jun 23, 2026 | 07:58 AM

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