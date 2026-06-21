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पोट आणि आतड्यांमधील घाण होईल स्वच्छ! सकाळी उठल्यानंतर नियमित करा ‘हे’ योगासन, बद्धकोष्ठतेपासून मिळेल सुटका

Updated On: Jun 21, 2026 | 08:12 AM IST
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सारांश

वाढत्या बद्धकोष्ठता, पाठदुखी आणि शरीरसंबंधित इतर वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर नियमित ५ मिनिटं मलासन करावे. यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

पोट आणि आतड्यांमधील घाण होईल स्वच्छ! सकाळी उठल्यानंतर नियमित करा 'हे' योगासन, बद्धकोष्ठतेपासून मिळेल सुटका

पोट आणि आतड्यांमधील घाण होईल स्वच्छ! सकाळी उठल्यानंतर नियमित करा 'हे' योगासन, बद्धकोष्ठतेपासून मिळेल सुटका

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विस्तार

मलासन करण्याचे फायदे?
बद्धकोष्ठता दूर करण्यासाठी योगासन?
योगासन करण्याचे फायदे?

जीवनशैलीतील बदल आणि कामाच्या वाढत्या तणावामुळे शरीराकडे लक्ष देण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. याशिवाय कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे संपूर्ण वेळ निघून जातो. जीवनशैलीत झालेल्या अनेक बदलांमुळे केवळ शारीरिक आरोग्यालाच नाहीतर मानसिक आरोग्याला सुद्धा हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. तासनतास एका जागेवर बसून काम करत राहिल्यामुळे मानवी शरीराची नैसर्गिक रचना आणि लवचिकता हळूहळू नष्ट होत चालली आहे. याचा सगळ्यात जास्त पाठीचा मणका आणि पचनक्रियेला बसत आहे. याशिवाय तरुण वयातच बऱ्याचदा पाठीमध्ये वेदना होणे, कंबरदुखी, अपचन आणि जुनाट बद्धकोष्ठता, अपचन इत्यादी अनेक गंभीर समस्या वाढू लागल्या आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)

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बऱ्याचदा पचनक्रिया बिघडल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार केले जातात. अपचन झाल्यानंतर गोळ्या किंवा कोणतेही सिरप पिऊन दिवस काढला जातो. पण वारंवार गोळ्या औषधांचे सेवन केल्यामुळे किडनीच्या आरोग्याला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी नियमित योगासने करणे आवश्यक आहे. योगासन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आतड्यांमध्ये साचून राहिलेली घाण आणि शरीर स्वच्छ करण्यासाठी कोणती योगासने करावीत, चला तर जाणून घेऊया. सकाळी उठल्यानंतर ५ मिनिटं नियमित योगासने केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारेल.

पचनसंस्था व शौचावर वैज्ञानिक प्रभाव:

सकाळी उठल्यानंतर नियमित मलासन करावे. ही एक शारीरिक स्थिती आहे, ज्यामुळे शरीरातील टाकाऊ किंवा उत्सर्जित पदार्थ बाहेर पडून जाण्यास मदत होते. मलासनाचा पचनसंस्थेवर सकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे वारंवार पचनक्रिया बिघडत असेल तर सकाळी उठल्यानंतर ५ मिनिटं मलासन करावे. हे आसन करताना शरीरातील स्नायू शिथिल होतात, ज्यामुळे मल सहज बाहेर पडून जातो. शरीरातील विषारी घाण बाहेर पडून गेल्यास कायमच तुम्ही हेल्दी राहाल. मलासनाच्या स्थितीत दोन्ही मांड्यांचा दाब पोटाच्या खालच्या भागावर पडतो, ज्यामुळे अंतर्गत अवयवांचे रक्ताभिसरण सुधारते आणि आतड्यांची हालचाल सुलभ होते. यामुळे जुनाट बद्धकोष्ठता, अपचन आणि गॅस इत्यादी त्रासापासून सुटका मिळते.

मलासनात बसल्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमानुसार पाठीचा खालचा मणका आणि टेलबोन खालच्या दिशेने ताणले जातात. यामुळे पाठीच्या दोन मणक्यांमधील चकत्यांवर आलेला अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होते. तासनतास एका जागेवर बसून राहिल्यामुळे पाठीचे स्नायू कडक होतात. कंबर, मान आणि पाठीच्या स्नायूंमध्ये वाढलेला कडकपणा कमी करण्यासाठी मलासन करणे फायदेशीर ठरेल. मलासन करताना दोन्ही पायांमध्ये खांद्याच्या रुंदीपेक्षा जास्त अंतर ठेवावे. त्यानंतर खोल श्वास घेऊन श्वास सोडत हळूहळू गुडघे वाकवा. नितंब जमिनीच्या दिशेने आणावे आणि टाचा जमिनीवरून उचलू नयेत.

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या व्यक्तींनी अजिबात करू नये मलासन:

गंभीर गुडघेदुखी
हिप किंवा घोट्याचे आजार
अलीकडील फ्रॅक्चर
तीव्र डिस्क प्रोलॅप्स
संतुलनाच्या समस्या

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: योगासनामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होऊ शकतो का?

    Ans: काही योगासनांमुळे पोटाच्या भागातील स्नायूंना हालचाल मिळते आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र परिणाम व्यक्तीनुसार वेगळे असू शकतात.

  • Que: बद्धकोष्ठतेसाठी सकाळी योग करणे फायदेशीर आहे का?

    Ans: सकाळी नियमित योग, पुरेसे पाणी आणि संतुलित आहार यामुळे पचनक्रिया चांगली राहण्यास मदत होऊ शकते.

  • Que: बद्धकोष्ठता होण्याची सामान्य कारणे कोणती?

    Ans: कमी पाणी पिणे, फायबरची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव, अनियमित आहार आणि ताण यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो.

Web Title: Practice this yoga pose regularly after waking up in the morning to get relief from constipation garland pose

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Published On: Jun 21, 2026 | 08:12 AM

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