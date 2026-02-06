Rose Day 2026: प्रेम व्यक्त करताना गुलाबच का दिलं जातं? काय आहे मागचं खास इतिहास

Valentine’s Day ला प्रपोज करणार आहात? मग ‘या’ ५ खास टिप्स नक्की फॉलो करा, प्रेम नक्की मिळेल!
गुलाबाला प्राचीन काळापासून प्रेम आणि सौंदर्याचं प्रतीक मानलं जातं. प्रेम व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग असले तरी गुलाब देण्याची परंपरा अनेक शतकांपासून चालत आली आहे. रोमन आणि ग्रीक संस्कृतीत प्रेमदेवतेशी गुलाबाचं नातं जोडलेलं असून ही परंपरा हळूहळू जगभर पसरली. आज Rose Day हा प्रेम व्यक्त करण्याचा सार्वत्रिक दिवस बनला आहे.
व्हॅलेंटाईन आठवड्याची सुरुवात Rose Day पासून होते. दरवर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणारा हा दिवस प्रेम, मैत्री, आपुलकी आणि कृतज्ञता व्यक्त करणारा खास दिवस मानला जातो. गुलाबाचं फूल सौंदर्य, कोमलता आणि प्रेमाचं प्रतीक असल्यामुळे या दिवशी प्रिय व्यक्तींना गुलाब देण्याची परंपरा आहे. एखाद्या व्यक्तीबद्दलच्या भावना शब्दांत मांडणं कठीण असतं; पण एक सुंदर गुलाब त्या भावना सहज व्यक्त करतो. छोटंसं गुलाबाचं फूलही मनात मोठा आनंद निर्माण करू शकतं. म्हणूनच Rose Day हा भावनांचा सुगंध दरवळवणारा दिवस मानला जातो.
Rose Day हा फक्त प्रेमीयुगुलांसाठी नसतो, तर
या दिवशी लोक आपल्या प्रिय व्यक्तींना गुलाब देतात, शुभेच्छा संदेश पाठवतात किंवा छोटंसं सरप्राइज देऊन त्यांना खास वाटू देतात. काहीजण सोशल मीडियावर सुंदर संदेश किंवा फोटो शेअर करूनही हा दिवस साजरा करतात. तुम्हालाही प्रिय व्यक्तींना गुलाब दिनाच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील, तर खाली काही सुंदर संदेश
तुमचं आयुष्य गुलाबासारखं फुलत राहो आणि प्रत्येक दिवस प्रेम-आनंदाने भरलेला जावो. गुलाब दिनाच्या शुभेच्छा!
या गुलाबाच्या सुगंधासारखं आपलं नातं नेहमी ताजं राहो. Happy Rose Day!
आनंद गुलाबाच्या फुलासारखा असतो—हातात धरला तर मनही सुगंधित करतो. Rose Day शुभेच्छा!
अशा अनेक संदेशांद्वारे तुम्ही आपल्या भावना सुंदररीत्या व्यक्त करू शकता.
तुम्ही प्रिय व्यक्तींना गुलाब देऊन हा दिवस साजरा करत असाल, तर गुलाबाच्या रंगांचा अर्थ जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे.
Ans: दरवर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो.
Ans: प्राचीन रोमन-ग्रीक संस्कृतीत गुलाबाचं नातं प्रेमदेवतेशी जोडलेलं आहे
Ans: लाल–प्रेम, पिवळा–मैत्री, पांढरा–शांतता अशा भावना व्यक्त होतात.