ताजमहाल पाहण्यासाठी सर्वोत्तम महिना कोणता? पर्यटकांची असते मोठी गर्दी; प्रवासापूर्वी नक्की वाचा

आग्राचा ताजमहाल केवळ भारतीयच नाही तर परदेशी पर्यटकांनाही मोठ्या संख्येने आकर्षित करतो. प्रेम आणि सौंदर्याच्या प्रतीकात्मकतेसाठी ताजमहाल जगभरात ओळखला जातो. म्हणूनच भारतात येणारे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी देखील ताजमहालला भेट दिल्याशिवाय सोडत नाहीत. ताजमहालच्या सौंदर्याने आणि आकर्षणाने प्रत्येकजण मोहित होतो.
दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये येथे ताजमहाल आयोजित केला जातो. या वर्षी, तो १८ ते २७ फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित केला जाईल. या महोत्सवादरम्यान, तुम्ही ताजमहाल तसेच इतर कार्यक्रम पाहू शकता. ताजमहालला भेट दिल्यानंतर, घरी परतताना, तुम्ही संगमरवरी आणि जडवलेल्या वस्तू, चामड्याच्या आणि पितळी वस्तू, कार्पेट, दागिने आणि आग्रा येथील पेठा आणि स्नॅक्स सारखे नाश्ता घरी घेऊन जाऊ शकता.
Drying Clothes Indoors: तुम्हीही बेडरूममध्ये ओले कपडे वाळवता का? मग वेळीच सावध व्हा, होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर आजार
ताजमहालचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक ऋतूनुसार त्याची प्रतिमा बदलते. सकाळी, ताजमहाल वेगवेगळे फोटो काढेल, तर संध्याकाळी, एक वेगळे दृश्य टिपले जाईल. तुम्ही ताजमहालला भेट देऊ शकता आणि सुंदर फोटोंसाठी तुमचे फोटो क्लिक करू शकता. तथापि, सर्वात मनमोहक आणि सुंदर दृश्य पौर्णिमेच्या रात्री दिसते. यासाठी, तुम्ही एक दिवस आधीच तिकिटे खरेदी करावीत.
ताजमहाल सकाळी ६:०० ते संध्याकाळी ७:०० पर्यंत उघडे असते, परंतु शुक्रवारी प्रार्थनेसाठी ते बंद असते. पौर्णिमेच्या रात्री, ताजमहालचे दरवाजे रात्री ८:३० ते १२:३० पर्यंत उघडे असतात. १५ वर्षांखालील मुलांसाठी तिकिटे नाहीत. भारतीय आणि परदेशी लोकांसाठी ताजमहालच्या तिकिटांच्या किमती वेगवेगळ्या असतात.
ताजमहाल व्यतिरिक्त, आग्रामध्ये आग्रा किल्ला, स्वामीजी महाराजांची समाधी, राम बाग, मेहताब बाग, इत्माद-उद-दौलाची कबर, जामा मशीद आणि श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट यांचा समावेश आहे. जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही फतेहपूर सिक्री येथील बुलंद दरवाजाला देखील भेट देऊ शकता.
Valentine Day Special: केनडियरचे व्हॅलेन्टाईन्स-डे कलेक्शन साजरा करत आहे आधुनिक प्रेमाचा उत्सव