Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

खातं कोणतही असलं तरी निधी देण्याचा अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. काँग्रेसकडं आता उरलयं तरी काय? असा सवाल करत  नितेश राणे यांनी मविआवर शिवसेनेवर तोफ डागली.

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:15 PM

खातं कोणतही असलं तरी निधी देण्याचा अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. काँग्रेसकडं आता उरलयं तरी काय? असा सवाल करत राज्याचे मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे यांनी काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेवर तोफ डागली..काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे पक्षांच्या उमेदवारांना विचारा तुम्ही विकासासाठी निधी अमेरिकेतून आणणार आहात की पाकिस्तान मधून..शिवसेना शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाच्या उमेदवारांना मतदान करून काय उपयोग होणार? त्यांच्याकडे आहे तरी काय? असा सवाल राणे यांनी केलायं..शिवाय सिंधुदुर्गात शिवसेना ठाकरे गटाल मी औषधाला सुद्धा ठेवलं नसल्याचं नितेश राणे यांनी म्हटलंय..नितेश राणे यांनी प्रचाराच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केलायं.कोल्हापूरात जिल्ह्यातील राधानगरी इथं भाजपच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मंत्री राणे बोलत होते.
Web Title: Kolhapur nitesh rane there is no use in voting for shinde group congress or thackeray group nitesh rane

Published On: Feb 05, 2026 | 07:15 PM

