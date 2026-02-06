रिलीज आधीच Toxicने बदलला ‘Dhurandhar 2’चा गेम, रणवीर सिंहच्या चित्रपटाला दक्षिणेत मोठा धक्का

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
यशाच्या ‘टॉक्सिक’ चित्रपटाने धुरंधर २ चित्रपटाला रिलीज होण्याआधीच मोठा धक्का दिला आहे.यामुळे साऊथमध्ये रणवीर सिंहच्या चित्रपटावर परिणाम होईल.

Updated On: Feb 06, 2026 | 07:51 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ हा चित्रपट फक्त हिंदीमध्ये प्रदर्शित झाला आणि दोन महिन्यांत १३०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. या चित्रपटाने अनेक विक्रम मोडले आणि अनेक मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकले.आता रणवीर सिंगचा स्टार ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ हा चित्रपट पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि तो यशाच्या ‘टॉक्सिक’ या चित्रपटाशी टक्कर घेणार आहे.

रणवीर सिंगचा “धुरंधर २” आणि यशचा “टॉक्सिक” १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हे दोन्ही चित्रपट संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होत असल्याने बॉक्स ऑफिसवर त्यांना एक मजबूत दावेदार बनवले आहे. पण त्याआधी, बातमी समोर आली आहे की केव्हीएन प्रोडक्शन असलेल्या “टॉक्सिक” ने तेलुगू राज्यांमध्ये (तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश) देशातील सर्वात मोठ्या मल्टिप्लेक्स चेन पीव्हीआरआयएनओएक्स पिक्चर्ससोबत भागीदारी केली आहे. याचा अर्थ असा की आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये पीव्हीआरआयएनओएक्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या चित्रपटांपैकी फक्त “टॉक्सिक” प्रदर्शित केला जाईल, ज्यामुळे “धुरंधर २” ला मोठे नुकसान होईल.

याचा चित्रपटाला मोठा फटका बसण्याची अपेक्षा आहे. त्याच्या कमाईवर मोठा परिणाम होईल. आंध्र आणि निजाम हे मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषिक लोकसंख्येचे क्षेत्र आहेत. येथे बॉलीवूड चित्रपट आधीच खूप यशस्वी झाले आहेत. फक्त हिंदीमध्ये प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर” ने पहिल्या तीन आठवड्यात आंध्र आणि निजाम सर्किटमध्ये ५० कोटींची कमाई केली. जर भाग २ संपूर्ण भारतात प्रदर्शित झाला तर तेलुगू राज्यांमध्ये चित्रपटाचे नुकसान होईल, परंतु यशला मोठा नफा होईल.

“टॉक्सिक” च्या निर्मात्यांनी या करारासाठी कमिशन म्हणून आधीच ४० कोटी रुपये दिले आहेत असे वृत्त आहे. पीव्हीआरआयएनओएक्स पिक्चर्सने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील स्थानिक वितरकांना लहान क्षेत्रे वाटप करण्याची योजना आखली आहे, तर उर्वरित निवडक प्रदेश राखून ठेवण्याची योजना आखली आहे. याचा फायदा केवळ तेलुगू राज्यांमध्येच नाही तर त्यांच्या बाहेरही चित्रपटाला होईल.

