  Sanjay Jadhav The Prime Minister Who Says I Will Not Eat Or I Will Give Is Taking Corrupt People Into His Party

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

सध्या देशामध्ये भाजप ही संस्कारी पार्टी राहिली नाही तर ती व्यावसायिक पार्टी झाली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:32 PM

 

सध्या देशामध्ये भाजप ही संस्कारी पार्टी राहिली नाही तर ती व्यावसायिक पार्टी झाली आहे. भाजप हा खरा पक्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात होता अटल बिहारी यांचा सरकार एका मताने सत्तेतून पायउतार झालं पण वाजपेयी यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी खासदारांची फोडाफोडी केली नाही सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा असे म्हणतात पण त्यांच्याच पक्षात देशातले सर्व भ्रष्टाचारी समाविष्ट झाले आहेत. ई डी सी बी आय चा भाग दाखवायचा आणि त्यांना पुन्हा पक्षात सहभागी करायचे असाच कार्यक्रम भाजपचा चालू आहे. परभणी जिल्ह्यात तर भाजपची फार दुरावस्था आहे पक्षाकडे पैसा असून देखील उमेदवार भेटत नाहीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना अपक्ष आमदार रत्नाकर गुट्टे यांच्या दाराला जावे लागले आता जिल्ह्यात भाजप वाढवायची म्हणून जिल्ह्यातील भाजपचे नेते आपल्याच घरातील

 

Published On: Feb 05, 2026 | 07:32 PM

