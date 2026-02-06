T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वीच भारताला झटका! सूर्या आर्मीचा ‘हा’ स्टार खेळाडू संघाबाहेर

Harshit Rana ruled out of T20 World Cup : ७ फेब्रुवारीपासून टी-२० विश्वचषक २०२६ सुरू होणार आहे. या विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघाला मोठा झटका बसला आहे. भारतीय संघात दुखापतग्रस्त खेळाडूंची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा टी-२० विश्वचषकातून जवळजवळ बाहेर पडल्याची माहिती आहे.
तरुण भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाला सराव सामन्यादरम्यान गुडघ्याला दुखापत झाली आहे, ज्यामुळे टी-२० विश्वचषकातून त्याला बाहेर ठेवण्याची दाट शक्यता आहे. आता, तो स्पर्धेतून बाहेर पडणे जवळजवळ निश्चित झाल्यात जमा आहे. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत याबद्दल माहिती देताना सांगितले की राणाची दुखापत “ठीक दिसत नाही.”
कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, “हर्षित राणा अद्याप बाहेर पडलेला नाही. आमचे फिजिओ त्याची तपासणी करत आहेत, परंतु त्याची दुखापत गंभीर असल्याचे दिसत आहे.” संघातील सूत्रांच्या मते राणा स्पर्धेसाठी वेळेत बरा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे. परिणामी, भारतीय संघ लवकरच राणाच्या जागी बदली खेळाडू शोधणार आहे.
हर्षित राणा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सराव सामन्यात फक्त एकच षटक टाकू शकला. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे मैदान सोडण्यापूर्वी त्याला १६ धावा मोजाव्या लागल्या. तो भारताच्या सुरुवातीच्या एकादशाचा भाग नसला तरी, विशेष परिस्थितीत खालच्या फळीत गोलंदाजी आणि फलंदाजीसाठी तो उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो.
प्रसिद्ध कृष्णा किंवा मोहम्मद सिराज सारखा अनुभवी वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाच्या जागी विचारात घेतला जाऊ शकतो. दरम्यान, अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरलाही हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेनच्या त्रासातून जावे लागत आहे. ज्यामुळे त्याच्या देखील उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसत आहेत. भारतीय संघ शनिवारी अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. या सामन्यापूर्वीच या दुखापतीमुळे भारतीय संघाच्या गोलंदाजीच्या पर्यायांसमोर एक नवीन आव्हान उभे झाले आहे.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, संजू सॅमसन, इशान किशन, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रदीप सिंग, के अर्लदीप सिंग, के.