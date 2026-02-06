Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

राजकीय नेते ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यावर टीका केली आहे. अजित पवार गेल्यानंतर सुनिल तटकरे यांनी गलिच्छ राजकारण केल्याचे रामदास कदम म्हणाले. शरद पवार यांना शह देण्यासाठी सुनील तटकरे यांनी वहिनींना शपथ घ्यायला लावल्याचे तटकरे म्हणाले.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनील तटकरे यांनी शरद पवार यांना शह देण्यासाठी सुनेत्रा वाहिनी यांना शपथ घ्यायला लावली असे गलिच्छ राजकारण सुनील तटकरे यांनी केला असल्याचा गंभीर आरोप माजी मंत्री रामदास कदम यांनी केला आहे.
