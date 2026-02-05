Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराचा तासगाव तालुक्यात धुरळा उडला असून, अरे उमेदवार आपापल्या गटामध्ये जोमाने प्रचाराला लागले आहेत. तासगाव तालुक्यातील येळावी मतदार संघात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार हे अनेक वर्ष तळागाळामध्ये काम केलेले असून, सर्वसामान्य माणसाच्या सुखदुःखात सहभागी झालेल्या लोकांनाच उमेदवारी दिली गेल्याने याआधी आरोग्य बांधकाम शिक्षण रस्ते या मुद्द्यावर काम केल्याने तासगाव तालुक्यामध्ये शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे
