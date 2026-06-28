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Sunday Special : विकेंड स्पेशल नवी रेसिपी ट्राय करायचीये? मग घरी बनवा रेस्टाॅरंट स्टाईल ‘मटण चाॅप’

Updated On: Jun 28, 2026 | 10:00 AM IST
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सारांश

Mutton Chop Recipe : मासांहार लव्हर्ससाठी मटण चाॅप एक टेस्टी डिश आहे. यात मटणाच्या तुकड्यांना मसाल्यात मॅरिनेट करुन खमंग भाजले जाते. हा एक स्टाटर्सचा प्रकार असून अनेक रेस्टाॅरंटमध्ये याला फार मागणी असते.

Sunday Special : विकेंड स्पेशल नवी रेसिपी ट्राय करायचीये? मग घरी बनवा रेस्टाॅरंट स्टाईल 'मटण चाॅप'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मटण चाॅप हा एक स्टाटर्सचा प्रकार आहे.
  • मटणाला मॅरिनेट करुन त्याला खमंग भाजून ही डिश तयार केली जाते.
  • याची रेसिपी सोपी असून घरी तुम्ही सहज हा पदार्थ तयार करु शकता.
मटण लव्हर्स असल्यास आजची ही रेसिपी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. मटण चॉप हा मांसाहार प्रेमींसाठी अतिशय खास आणि रुचकर पदार्थ मानला जातो. बाहेरून खरपूस आणि आतून रसाळ राहणारे मटण चॉप तयार करण्याचे रहस्य योग्य मॅरिनेशन, मसाल्यांचे संतुलन आणि योग्य आचेवर शिजवण्यात दडलेले असते. घरच्या घरी हॉटेलसारखे परफेक्ट मटण चॉप तयार करायचे असतील, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा. खास पाहुण्यांसाठी, रविवारच्या स्पेशल जेवणासाठी किंवा कोणत्याही खास प्रसंगी हा पदार्थ उत्तम पर्याय ठरतो. चला रेसिपी जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • ८–१० मटण चॉप (सुमारे ७५० ग्रॅम)
  • १/२ कप घट्ट दही
  • २ टेबलस्पून आलं-लसूण पेस्ट
  • १ टेबलस्पून लाल तिखट
  • १ टेबलस्पून काश्मीरी लाल तिखट
  • १ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून धणेपूड
  • १ टीस्पून जिरेपूड
  • १ टीस्पून गरम मसाला
  • १ टीस्पून काळी मिरी पूड
  • १ टेबलस्पून लिंबाचा रस
  • २ टेबलस्पून भाजलेले बेसन
  • १ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर
  • चवीनुसार मीठ
  • २–३ टेबलस्पून तेल किंवा तूप
  • सजावटीसाठी कांद्याच्या चकत्या
  • लिंबाचे तुकडे
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • हिरवी चटणी (सर्व्ह करण्यासाठी)
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कृती

  • मटण चॉप स्वच्छ धुऊन त्यावरील अतिरिक्त पाणी पूर्णपणे निथळून घ्या. चॉपवर हलके कट मारल्यास मसाला आतपर्यंत मुरतो.
  • एका मोठ्या भांड्यात दही, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, काश्मीरी तिखट, हळद, धणेपूड, जिरेपूड, गरम
  • मसाला, काळी मिरी पूड, लिंबाचा रस, बेसन, तांदळाचे पीठ आणि मीठ एकत्र करून गुळगुळीत मॅरिनेशन तयार करा.
  • हे मॅरिनेशन मटण चॉपला सर्व बाजूंनी नीट लावून किमान ४ तास किंवा शक्य असल्यास रात्रभर फ्रिजमध्ये मुरत ठेवा.
  • मुरवलेले मटण प्रेशर कुकरमध्ये थोडे पाणी घालून ३ ते ४ शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवा. मटण मऊ झाले पाहिजे,
  • मात्र तुकडे तुटणार नाहीत याची काळजी घ्या.
  • तवा गरम करून त्यावर तेल किंवा तूप घाला. शिजवलेले मटण चॉप मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि खरपूस होईपर्यंत भाजा.
  • शेवटी वरून थोडे तूप किंवा बटर लावल्यास चव अधिक खुलते. इच्छेनुसार चिमूटभर चाट मसाला भुरभुरवा.
  • हिरव्या चटणीसोबत तुम्ही मटण चाॅपला गरमागरम खाण्यासाठी सर्व्ह करु शकता.

Web Title: Sunday special make restaurant style mutton chops at home recipe in marathi

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Published On: Jun 28, 2026 | 10:00 AM

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