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शेफ संजीव कपूर स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट उत्तपम सँडविच, सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी पदार्थ

Updated On: Jun 27, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये उत्तपम सँडविच बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल आणि पोट भरलेले राहील. सकाळच्या नाश्त्यात कायमच हेल्दी पदार्थ बनवावेत.

शेफ संजीव कपूर स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट उत्तमपम सँडविच, सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी पदार्थ

शेफ संजीव कपूर स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट उत्तमपम सँडविच, सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी पदार्थ

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात सगळ्यांचं काहींना काही टेस्टी आणि चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच उपमा, शिरा, कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये दक्षिण भारतीय पदार्थ खूप फेमस आहेत. इडली, डोसा, सांबार, मेदुवडा इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. आज आम्ही तुम्हाला प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर यांनी सांगितलेली उत्तपम सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. शेफ संजीव कपूर त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून नवनवीन रेसिपी शेअर करत असतात. त्यांचा रेसिपी अतिशय सोप्या आणि कमीत कमी साहित्यात तयार होणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यात काहींना काही नवीन खायचे असल्यास तुम्ही उत्तपम सँडविच बनवू शकता. वेगवेगळ्या भाज्या, चीजचा वापर करून बनवलेला हा पदार्थ चवीला अतिशय टेस्टी लागतो. लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या वेळी पाहुणे घरी आल्यानंतर त्यांच्या नाश्त्यात उत्तम सँडविच बनवून देणे उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

Beetroot Chila Recipe : लालचुटूक बीटापासून घरी बनवा हेल्दी आणि टेस्टी चिला, पोषकतत्वांनी आहे भरपूर

साहित्य:

  • इडलीचे बॅटर
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • शिमला मिरची
  • कोथिंबीर
  • लाल तिखट
  • हळद
  • तेल
  • चीज
  • गाजर
  • बीट
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कृती:

  • उत्तपम सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गॅसवर पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. पॅन गरम झाल्यानंतर त्यावर तेल लावून घ्या आणि तयार केलेले डोसाचे मिश्रण गोलाकार पसरवा.
  • तयार केलेल्या डोसावर बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, किसलेले गाजर, बीट आणि कोथिंबीर घालून चमच्याने मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि चीज घालून मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा.
  • चीज पूर्णपणे वितळल्यानंतर त्यात पुन्हा एकदा वरून डोसाचे मिश्रण घालून दोन्ही बाजूने डोसा व्यवस्थित कुरकुरीत करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला उत्तपम सँडविच. हा पदार्थ तुम्ही खोबऱ्याच्या किंवा टोमॅटो चटणीसोबत खाऊ शकता.

Web Title: How to make uttapam sandwich at home simple breakfast recipe sanjeev kapoor special recipe

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Published On: Jun 27, 2026 | 10:30 AM

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