शेफ संजीव कपूर स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट उत्तपम सँडविच, सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी पदार्थ

सकाळच्या नाश्त्यात सगळ्यांचं काहींना काही टेस्टी आणि चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच उपमा, शिरा, कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये दक्षिण भारतीय पदार्थ खूप फेमस आहेत. इडली, डोसा, सांबार, मेदुवडा इत्यादी वेगवेगळे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. आज आम्ही तुम्हाला प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर यांनी सांगितलेली उत्तपम सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. शेफ संजीव कपूर त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून नवनवीन रेसिपी शेअर करत असतात. त्यांचा रेसिपी अतिशय सोप्या आणि कमीत कमी साहित्यात तयार होणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यात काहींना काही नवीन खायचे असल्यास तुम्ही उत्तपम सँडविच बनवू शकता. वेगवेगळ्या भाज्या, चीजचा वापर करून बनवलेला हा पदार्थ चवीला अतिशय टेस्टी लागतो. लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या वेळी पाहुणे घरी आल्यानंतर त्यांच्या नाश्त्यात उत्तम सँडविच बनवून देणे उत्तम पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
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