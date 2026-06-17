बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Survey Of Ncd Facilities In Hospitals Detailed Information On Infrastructure Sought From Health Institutions

Health Update:रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली

Updated On: Jun 17, 2026 | 08:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

एनसीडी कार्यक्रमांतर्गत मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, हृदयरोग आदी असंसर्गजन्य आजारांवरील सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आणि सर्वेक्षण करणे महत्वाचे मानले जात आहे.

रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली

रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबईः राज्यातील असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमधील उपलब्ध पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि वैद्यकीय साधनसामग्रीचा तपशील मागविला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या एनसीडी सेलने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, विशेष रुग्णालये, परिघीय रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने, आरोग्य केंद्रे आणि नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेचे उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश वल्लेपवार यांच्या आदेशानुसार ही माहिती राज्य एनसीडी सेलला तातडीने देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय

विशेष म्हणजे, भविष्यातील औषधे, निदान साहित्य, उपकरणे आणि अन्य लॉजिस्टिक पुरवठ्याचे नियोजन या माहितीच्या आधारे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्या आरोग्य संस्थेकडे कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या बाबींची कमतरता आहे, याचे वास्तव चित्र राज्य सरकारला मिळणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, एनसीडी कार्यक्रमांतर्गत मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, हृदयरोग आदी असंसर्गजन्य आजारांवरील सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी प्रथमच विविध आरोग्य संस्थांमध्ये असणे आवश्यक असलेल्या किमान सुविधा व संसाधनांबाबतही स्पष्ट निकष देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

कोणकोणते आहेत निकष ?

असंसर्गजन्य आजार सेवांमधील उपकरण जसे रक्तातील साखर तपासण्यासाठी लागणारा ग्लुकोमीटर, तर रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी मोजण्यासाठी लागणारा पल्स ऑक्सिमीटर, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी स्पायरोमीटर, अगदी पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये रुग्णांना लागणारा वॉटर बेड सारखी उपकरण असोत किंवा कर्करोग निदानात गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी लागणार कोल्पोस्कोप, तर उपचारासाठी लागणारे लीप मशीन अशी उपकरण प्रत्येक आरोग्य संस्थेच्या निकषानुसार हवीत.

जसे ग्लुकोमीटर हे प्रत्येक उपकेंद्रात, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि क्लिनिकमध्ये देखील २ हवेत तर ऑक्सिमीटर हे प्रत्येक पथकाकडे आणि क्लिनिकमध्ये १ हवे. तर १०० खाटा असलेल्या रुग्णालयात इको कार्डिओग्राफी मशीन किमान १ तरी हवी. आदी निकष आरोग्य संस्थेनुसार तपासले जात आहेत.

नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात

आरोग्य सेवांमधील या देखरेखीतून राज्यातील एनसीडी सेवांची सद्यस्थिती, पायाभूत सुविधांतील तफावत आणि आवश्यक सुधारणांचा आराखडा तयार होईल. यात काय हवे असल्यास ते मिळण्यास मदत होईल. उणीवा भरून काढल्यास रुग्णसेवा मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी माहिती – डॉ. भारती राजुलकर, वैद्यकीय अधीक्षक,राजावाडी रुग्णालय यांनी दिली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: NCD म्हणजे काय?

    Ans: NCD म्हणजे Non-Communicable Diseases म्हणजेच संसर्ग न होणारे आजार. यामध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, कर्करोग यांसारख्या आजारांचा समावेश होतो.

  • Que: रुग्णालयातील NCD सुविधांचे सर्वेक्षण का केले जाते?

    Ans: रुग्णांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांची गुणवत्ता तपासणे, उपलब्ध सुविधा जाणून घेणे आणि आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी असे सर्वेक्षण केले जाते.

  • Que: NCD आजारांचा धोका कसा कमी करता येतो?

    Ans: संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तंबाखू व धूम्रपान टाळणे, वजन नियंत्रणात ठेवणे आणि नियमित आरोग्य तपासणी करणे फायदेशीर ठरते.

Web Title: Survey of ncd facilities in hospitals detailed information on infrastructure sought from health institutions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय
1

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय

नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात
2

नवी मुंबईत प्रथमच दुर्मिळ हृदयरोगावर उपचार; ७१ वर्षीय महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी टळली, गंभीर आजारावर केली मात

दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा ‘या’ समावेश
3

दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा ‘या’ समावेश

जीवनशैलीजन्य आजारांचे वाढते आव्हान! हिपॅटायटिस-एचा उद्रेक, डेंग्यूची वाढती चिंता; कर्करोगाच्या धोक्यातही वाढ
4

जीवनशैलीजन्य आजारांचे वाढते आव्हान! हिपॅटायटिस-एचा उद्रेक, डेंग्यूची वाढती चिंता; कर्करोगाच्या धोक्यातही वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Update:रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली

Health Update:रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली

Jun 17, 2026 | 08:45 AM
Travel News : भारतातील सर्वात रहस्यमय किल्ला ज्याच्या भिंतींमधून होतो रक्तस्त्राव, रात्री कानावर पडतात भयानक किंकाळ्या

Travel News : भारतातील सर्वात रहस्यमय किल्ला ज्याच्या भिंतींमधून होतो रक्तस्त्राव, रात्री कानावर पडतात भयानक किंकाळ्या

Jun 17, 2026 | 08:31 AM
ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसणार? सहा खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत दिल्लीत, आज निर्णय…

ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसणार? सहा खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत दिल्लीत, आज निर्णय…

Jun 17, 2026 | 08:29 AM
Raigad Crime: वाद विकोपाला गेला अन्… प्रियकराने प्रेयसीचा घेतला जीव, गळफास घेत स्वतःलाही संपवलं

Raigad Crime: वाद विकोपाला गेला अन्… प्रियकराने प्रेयसीचा घेतला जीव, गळफास घेत स्वतःलाही संपवलं

Jun 17, 2026 | 08:21 AM
Share Market Today: शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या

Share Market Today: शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या

Jun 17, 2026 | 08:21 AM
Numberlogy:  मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy:  मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jun 17, 2026 | 08:20 AM
बद्धकोष्ठतेच्या त्रासाने कंटाळला आहात? मग कोमट दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, सकाळी उठल्यानंतर पोट होईल स्वच्छ

बद्धकोष्ठतेच्या त्रासाने कंटाळला आहात? मग कोमट दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, सकाळी उठल्यानंतर पोट होईल स्वच्छ

Jun 17, 2026 | 08:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा