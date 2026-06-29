सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Use Alum In This Way To Purify Water During The Monsoon It Prevents Serious Harm To Your Skin And Body

पावसाळ्यात पाणी स्वच्छ करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, त्वचा आणि शरीराचे होणारे नाही गंभीर नुकसान

Updated On: Jun 29, 2026 | 08:17 AM IST
जाहिरात
सारांश

पावसाळ्यातील पाण्याचा थेट वापर करण्याऐवजी पाण्यात तुरटी किंवा फिटकरी फिरवावी. यामुळे पाणी स्वच्छ होते आणि शरीराला कोणतेही हानी पोहचत नाही. चला तर जाणून घेऊया तुरटी आणि फिटकरीचा वापर करण्याची सोपी पद्धत.

पावसाळ्यात पाणी स्वच्छ करण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, त्वचा आणि शरीराचे होणारे नाही गंभीर नुकसान

पावसाळ्यात पाणी स्वच्छ करण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, त्वचा आणि शरीराचे होणारे नाही गंभीर नुकसान

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली आहे. पाऊस पडून गेल्यानंतर वातावरणात गारवा निर्माण होतो आणि उष्णतेपासून सुटका मिळते. पण या दिवसांमध्ये स्वच्छ पाण्यात पावसाचे किंवा गढूळ पाणी मिक्स झाल्यामुळे शरीरसंबंधित आजारांचा धोका वाढतो आणि शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. दूषित पाण्याचे सेवन केल्यामुळे जुलाब, उलट्या किंवा साथीच्या आजारांच्या लागण होते आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. पावसाचे किंवा दूषित पाणी थेट पोटात गेल्यामुळे पचनाच्या समस्या वाढू लागतात तर काहीवेळा पोटात तीव्र वेदना होऊन आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे पावसाळ्यात शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

झोपतून उठताच मोबाईल चालवताय? मग सावधान… सकाळच्या या सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका

पावसाळ्यात पाणी गरम करून प्यायले जाते. तर अनेक घरांमध्ये अजूनही तुरटी किंवा फिटकरीचा वापर केला जातो. मागील बऱ्याच वर्षानूपासून तुरटीचा वापर वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी केला जात आहे. तुरटीचे महत्व अजूनही कमी झालेले नाही. घरगुती कामे, वैयक्तिक स्वच्छता आणि पाणी स्वच्छ करण्यासाठी तुरटीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. आज आम्ही तुम्हाला पाणी स्वच्छ करताना तुरटीचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

फिटकरीचा वापर करण्याचे फायदे:

फिटकरीचा वापर पाणी स्वच्छ करण्यासाठी केला जातो. विहीर, बोअरवेल किंवा साठवलेल्या पाण्यात माती आणि इतर सूक्ष्म कण मिक्स झाल्यामुळे पाणी गढूळ होऊन जाते. ज्याच्या परिणामामुळे आजारपण वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी पाण्यात फिटकरीचा किंवा तुरटीचा बारीक तुकडा पाण्यावर फिरवल्यास पाण्यातील गाळ खाली जाऊन बसतो आणि पाणी स्वच्छ होण्यास मदत होते. फिटकरी पाण्यातील गाळ आणि अशुद्ध कण खाली बसवते, ज्यामुळे जिवाणू, विषाणू किंवा इतर रोगकारक सूक्ष्मजीव पूर्णपणे नष्ट करत नाही. त्यामुळे तुरटी फिरवले पाणी पुन्हा एकदा गरम करून प्यावे. पावसाळ्यात पाणी थेट पिण्याऐवजी गाळून, गरम करूनच प्यावे.

मागील काही वर्षांपासून केवळ स्वच्छतेसाठी नाहीतर चेवरील अतिरिक्त ओलावा कमी करण्यासाठी सुद्धा मदत होते.याशिवाय जास्त घाम येणाऱ्या व्यक्तींनी काखेमध्ये फिटकरी किंवा तुरटी फिरवल्यास काखेत वाढलेला काळेपणा कमी होण्यासोबत सतत येणाऱ्या घामापासून सुटका मिळते. घामाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुरटीचा वापर करावा. दाढी केल्यानंतर चेहऱ्यावर फिटकरी फिरवण्यास छोट्या जखमा आणि किरकोळ रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते.

सतत होणाऱ्या गॅसमुळे अपचनाचा त्रास वाढला आहे? ‘या’ पद्धतीने करा हिंगाचे सेवन, आतड्यांमधील घाण पडून जाईल बाहेर

तुरटी किंवा फिटकरीचा वापर केल्यानंतर त्वचेला सूट होईल असे कोणते क्रीम लावावे अन्यथा त्वचा खूप जास्त कोरडी होईल. दुर्गंधी, अस्वस्थता किंवा बुरशीजन्य संसर्गाचा धोका वाढल्यास तुरटीच्या पाण्याने अंघोळ करावी. यामुळे शरीरात वाढलेली नकारात्मक ऊर्जा कमी होण्यासोबतच घाम आणि धुळीमुळे साचून राहिलेली घाण स्वच्छ होण्यास मदत होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Use alum in this way to purify water during the monsoon it prevents serious harm to your skin and body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 08:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोरड्या खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, कायमच राहाल निरोगी
1

कोरड्या खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, कायमच राहाल निरोगी

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पचनक्रिया आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी नियमित प्या ‘या’ पदार्थांचे पाणी
2

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पचनक्रिया आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी नियमित प्या ‘या’ पदार्थांचे पाणी

पावसाळ्यात सर्दी खोकला टाळण्यासाठी आहारात अजिबात करू नका ‘या’ पदार्थांचा समावेश, अन्यथा उद्भवतील पोटाच्या गंभीर समस्या
3

पावसाळ्यात सर्दी खोकला टाळण्यासाठी आहारात अजिबात करू नका ‘या’ पदार्थांचा समावेश, अन्यथा उद्भवतील पोटाच्या गंभीर समस्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यात पाणी स्वच्छ करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, त्वचा आणि शरीराचे होणारे नाही गंभीर नुकसान

पावसाळ्यात पाणी स्वच्छ करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, त्वचा आणि शरीराचे होणारे नाही गंभीर नुकसान

Jun 29, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: वटपौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: वटपौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Jun 29, 2026 | 08:15 AM
Weekly Horoscope: जून महिन्याचा शेवटचा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जून महिन्याचा शेवटचा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jun 29, 2026 | 07:05 AM
Vat Purnima 2026: सण सौभाग्याचा, बंध अतूट नात्याचे…! वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Vat Purnima 2026: सण सौभाग्याचा, बंध अतूट नात्याचे…! वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Jun 29, 2026 | 05:30 AM
पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स एफडीएच्या रडारवर; ‘या’ तारखेपासून धडक तपासणी मोहीम

पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स एफडीएच्या रडारवर; ‘या’ तारखेपासून धडक तपासणी मोहीम

Jun 29, 2026 | 12:30 AM
ब्लेडच्या मध्ये असणारा ‘तो’ आकार का! जाणून घ्या ‘किंग जिलेट’ चा १०० वर्षांपूर्वीचा क्रांतिकारी शोध!

ब्लेडच्या मध्ये असणारा ‘तो’ आकार का! जाणून घ्या ‘किंग जिलेट’ चा १०० वर्षांपूर्वीचा क्रांतिकारी शोध!

Jun 29, 2026 | 12:08 AM
अरेच्चा! घरांचा आकार चौकोनी यासाठी असतो तर! खोल्यांचा आकार चौरस असण्यामध्ये दडलीय पैशांची आणि जागेची बचत!

अरेच्चा! घरांचा आकार चौकोनी यासाठी असतो तर! खोल्यांचा आकार चौरस असण्यामध्ये दडलीय पैशांची आणि जागेची बचत!

Jun 28, 2026 | 11:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा