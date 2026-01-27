Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल ‘इतक्या’ लाख वाहनांची नोंद

नोंदणीच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, दुचाकी वाहने सर्वसामान्यांची पसंतीची पसंती राहिली आहेत. एकूण नवीन नोंदणींमध्ये मोटारसायकलींचा वाटा सर्वाधिक होता. त्यांची २२.९४ लाखांहून अधिक नोंदणी झाली.

Updated On: Jan 27, 2026 | 01:47 PM
राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल 'इतक्या' लाख वाहनांची नोंद

राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल 'इतक्या' लाख वाहनांची नोंद

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राज्यभरात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या वर्षी, राज्यभरात ३२.८८ लाख नवीन खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी झाली, ज्यामुळे वाहतूककोंडीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे सरकारी महसूल वाढला आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान वाहन नोंदणी शुल्कातून १४,३३६ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला.

नोंदणीच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, दुचाकी वाहने सर्वसामान्यांची पसंतीची पसंती राहिली आहेत. एकूण नवीन नोंदणींमध्ये मोटारसायकलींचा वाटा सर्वाधिक होता. त्यांची २२.९४ लाखांहून अधिक नोंदणी झाली. वाढत्या शहरी लोकसंख्या, इंधन खर्च आणि दैनंदिन प्रवासामुळे दुचाकी वाहनांची मागणी वाढली आहे. कार विभागातही स्थिर, परंतु लक्षणीय वाढ दिसून आली. एकाच वर्षात ६.७० लाख खाजगी कारची नोंदणी झाली. पेट्रोल आणि डिझेलसोबत सीएनजी आणि इलेट्रिक कारची उपस्थिती खरेदीदार इंधन पर्यायांबद्दल अधिक जागरूक होत असल्याचे दर्शवते.

हेदेखील वाचा : Electric Vehicle Market in India: भारताच्या ईव्ही क्रांतीला वेग! २०२५ मध्ये पीएलआय आणि पीएम ई-ड्राइव्हचा मोठा प्रभाव

विशेषतः इलेक्ट्रिक कारचा वाटा सध्या मर्यादित असला तरी, तो भविष्यातील बदलाचे संकेत देतो. हा बदल केवळ कारपुरता मर्यादित नाही. दुचाकी विभागातही इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधन-आधारित वाहने लोकप्रिय होत आहेत.

वाहनांच्या खरेदीत होतीये वाढ

दुसरीकडे, अवजड उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) देशात इलेट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत विक्रमी गुंतवणूक आणि पीएम ई-ड्राईव्ह उपक्रमाच्या यशामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) क्रांतीला नवीन चालना मिळाली आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, २०२४-२५ दरम्यान पीएलआय-ऑटो योजनेअंतर्गत कंपन्यांना अंदाजे १,९९९.९४ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत १३.६१ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले, ज्यामध्ये १०.४२ लाखांहून अधिक दुचाकी, २.३८ लाखांहून अधिक तीन चाकी वाहने, ७९,५४० इलेट्रिक कार आणि १,३९१ इलेक्ट्रक बस यांचा समावेश आहे.

Web Title: A 3 2 million vehicles were registered in just one year in maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

Mumbai: मुंबईत गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट! मालवणीतील चाळीला आग, 7 जण गंभीर जखमी

Jan 27, 2026 | 02:04 PM
Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारचं धोरणं काय असू शकतं ?

Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारचं धोरणं काय असू शकतं ?

Jan 27, 2026 | 01:55 PM
Budget 2026 News: कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?

Budget 2026 News: कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?

Jan 27, 2026 | 01:52 PM
Union Budget 2026: १ फेब्रुवारीला होणार अर्थसंकल्प जाहीर! सर्वसामान्यांपासून उद्योगांपर्यंत काय बदलणार?

Union Budget 2026: १ फेब्रुवारीला होणार अर्थसंकल्प जाहीर! सर्वसामान्यांपासून उद्योगांपर्यंत काय बदलणार?

Jan 27, 2026 | 01:49 PM
राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल ‘इतक्या’ लाख वाहनांची नोंद

राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल ‘इतक्या’ लाख वाहनांची नोंद

Jan 27, 2026 | 01:47 PM
भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

Jan 27, 2026 | 01:46 PM
कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

कोल्हापुरात पाच लाखांच्या साड्या जप्त; ZP निवडणुकीत महिला मतदारांना आमिष?

Jan 27, 2026 | 01:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM