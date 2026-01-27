हळदीच्या साडीवरील लुक मनमोहक करण्यासाठी परिधान करा मोगऱ्याच्या फुलांचा दुप्पटा, पहा हळदी स्पेशल ओढणी

लग्न सराईच्या दिवसांना सुरुवात झाली आहे. लग्नाच्या दोन ते तीन महिने आधीपासून सगळ्या गोष्टींची खरेदी केली जाते. लग्नाच्या आधल्या दिवशी हळदीला खूप जास्त धमाल मस्ती केली जाते. भारतीय विवाह सोहळ्यातील प्रत्येक विधीला विशेष महत्व आहे. हळदी समारंभात प्रामुख्याने पिवळ्या रंगाची साडी किंवा ड्रेस घातला जातो. हळदीचा लुक आणखीनच उठावदार आणि स्टायलिश दिसण्यासाठी ओरिजनल फुलांचे दागिने घातले जाते. दागिन्यांसोबतच फुलांचा वापर करून बनवलेला दुप्पटासुद्धा खूप ट्रेडींगला आहे. चला तर पाहुयात हळदी सोहळ्यातील स्टायलिश दुप्पटा डिझाईन. (फोटो सौजन्य – pinterest)