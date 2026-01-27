Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Cabinet Meeting Decision Today : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!

Cabinet Meeting Decision : राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आज (२७ जानेवारी) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:33 PM
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!

Cabinet Meeting Decision Today News In Marathi: राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक आज (२७ जानेवारी) पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बैठकीत तरुणांना रोजगार, कंत्राटदारांचे थकलेले बिल, सरकारी जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी इत्यादी विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली आणि त्या क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे तरुणांना रोजगार मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच राज्य सरकारने बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे ठरवले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतू Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता)

कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform).

सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा.(सार्वजनिक बांधकाम)

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस. (वस्त्रोद्योग)

Deepti Magar Case : पुण्यात आणखी एक वैष्णवी हगवणे? रुपाली चाकणकरांनी घेतली पीडित महिलेच्या कुटुंबियांची भेट

वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

शेतकऱ्यांसाठी बहु-उत्पादन केंद्र

बहु-उत्पादन केंद्र उदयास आल्यामुळे, कॅम्पसमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांसाठी आधुनिक आणि सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होईल. सध्या, बरेच शेतकरी दलालांवर अवलंबून असतात किंवा त्यांचा माल विकण्यासाठी दूरच्या बाजारपेठेत जातात. नव्या हबमुळे, शेतमालाचीचे उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्री एकाच ठिकाणी शक्य होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन वाढविण्यात थेट फायदा होईल.

व्यवसाय, उद्योग आणि रोजगार व्यवस्थापन

हे बहु-उत्पादन केंद्र केवळ कृषी क्षेत्रापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर व्यवसाय आणि औद्योगिक दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे असेल. कृषी उत्पादनाबरोबरच, अन्न प्रक्रिया उद्योग, अन्न प्रक्रिया व्यवस्था, वाहतूक आणि निर्यात यासारख्या क्षेत्रांना किंवा केंद्रांना मोठी चालना मिळेल. परिणामी, स्थानिक तरुणांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.

राज्यातील रस्त्यांवर वाढतीये वाहनांची संख्या; फक्त एका वर्षात झाली तब्बल ‘इतक्या’ लाख वाहनांची नोंद

Published On: Jan 27, 2026 | 03:33 PM

