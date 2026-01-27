Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Which Features Are Important In Smart Glasses Know Before Buying Tech News Marathi

Tech Tips: स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करताय? थांबा, घाई नको! ‘हे’ फीचर्स दुर्लक्षित केले तर पश्चात्ताप होईल

स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या फीचर्सकडे लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. अन्यथा तुम्ही तुमच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून चुकीचे ग्लासेस खरेदी केले तर नंतर पश्चाताप करावा लागू शकतो.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:34 PM
Tech Tips: स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करताय? थांबा, घाई नको! 'हे' फीचर्स दुर्लक्षित केले तर पश्चात्ताप होईल

Tech Tips: स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करताय? थांबा, घाई नको! 'हे' फीचर्स दुर्लक्षित केले तर पश्चात्ताप होईल

Follow Us:
Follow Us:
  • स्मार्ट चष्मे घेणार आहात?
  • या महत्त्वाच्या फीचर्सकडे दुर्लक्ष केल्यास पडू शकते महागात
  • या चुका टाळल्या नाहीत तर पश्चात्ताप अटळ
टेक कंपनी मेटाने यापूर्वीच स्मार्ट ग्लासेस लाँच केले आहेत. यावर्षी गुगल आणि ॲपल या दोन्ही टेक कंपन्या त्यांचे स्मार्ट ग्लासेस लाँच करण्याची शक्यता आहे. याची तयारी देखील सुरू झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. स्मार्ट ग्लासेसमध्ये देखील स्मार्टफोनप्रमाणे AI फिचर्स दिले जातात. ज्यामुळे डिव्हाईस आणखी स्मार्ट होते. सध्या बाजारात स्मार्ट ग्लासेसमध्ये अनेक वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. काही स्मार्ट ग्लासेसमध्ये कॅमेऱ्याची सुविधा देखील दिली जाते. तुम्ही देखील असेच एखादे स्मार्ट ग्लास खरेदी करण्याचा विचार करताय का? मग ग्लासेसमधील फॅन्सी आणि लक्झरी फीचर पाहण्यापूर्वी सर्वात आधी गरजेच्या फीचर्सकडे लक्ष द्या.

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

बाजारात विविध प्रकारचे स्मार्ट ग्लासेस उपलब्ध

स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमच्या गरजा लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि त्यानुसार तुम्ही डिव्हाईस निवडू शकता. सध्या ऑडियो ओनली, कॅमेरा-इक्विप्ड स्मार्ट ग्लासेस आणि डिस्प्ले-बेस्ड स्मार्ट ग्लासेस बाजारात उपलब्ध आहेत. जर तुम्हाला केवळ गाणी ऐकण्यासाठी आणि कॉलिंग मॅनेज करण्यासाठी डिव्हाईस पाहिजे आहे तर तुम्ही ऑडियो ओनली स्मार्ट ग्लासची निवड करू शकता. जर तुम्ही कंटेंट क्रिएटर असाल तर तुम्ही कैमरा-इक्विप्ड ग्लासेस खरेदी करू शकता. तर डिस्प्ले बेस्ड स्मार्ट ग्लासेस तुमच्या स्मार्टफोनसाठी एक चांगला पर्याय बनतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

केवळ लुक नाही फिनिशिंगकडेही लक्ष द्या

स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला डिझाईन आणि फिनिशिंगवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. यापूर्वी स्मार्ट ग्लासेस अत्यंत जड होते, ज्यामध्ये मोठ्या फ्रेम असायच्या. मात्र आता डिझाईन बरेच बदलले आहे. स्मार्ट ग्लासेस सामान्य चष्म्यांप्रमाणे दिसू लागले आहेत. असे असले तरी देखील डिव्हाईस खरेदी करताना डिझाईन आणि फिनिशिंगवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

स्मार्ट ग्लासेसचे वजन जास्त नसावे

जर तुम्हाला दीर्घकाळ स्मार्ट ग्लासेसचा वापर करायचा असेल तर त्यांचे वजन अत्यंत कमी असले पाहिजे. ज्यामुळे तुमच्या चेहऱ्याला वजन जाणवणार नाही. 50 ते 55 ग्रॅमपेक्षा अधिक वजन असणारे स्मार्ट ग्लासेस नाक आणि कानावर अत्यंत जड वाटू लागतात. यामुळे स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे वजन बघणे गरजेचे आहे.

प्रिस्क्रिप्शन लेंसेस

जर तुम्हाला आधीच चष्मा असेल तर स्मार्ट ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन लेंसेला सपोर्ट करतात की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. यासोबतच ब्रँड अशा प्रकारचे लेन्स ऑफर करत आहे का याची चौकशी करणे देखील आवश्यक आहे. कारण फ्रेममध्ये लोकल ऑप्टिकलकडून लेंस फिट करण्यासाठी जास्त खर्च येऊ शकतो.

BSNL Recharge Plan: 1 महिना रिचार्जची चिंता नाही! 100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

दिर्घकाळ बॅटरी लाईफ अत्यंत गरजेचे

स्मार्ट ग्लासेसमधील बॅटरी लाईफ अद्याप अधिक अपडेट करण्यात आली नाही. कंपन्या बॅटरीवर काम करत आहेत. सर्व फीचर्स वापरताना प्रगत मॉडेल्स देखील पूर्ण दिवसाची बॅटरी लाईफ देऊ शकत नाहीत. म्हणून, तुमच्या गरजेनुसार चांगली बॅटरी लाईफ असलेले स्मार्ट ग्लासेस निवडा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Smart Glasses म्हणजे काय?

    Ans: Smart Glasses हे इंटरनेट, कॅमेरा, ऑडिओ आणि AI टेक्नॉलॉजीसह येणारे स्मार्ट चष्मे आहेत, जे स्मार्टफोनसारखी अनेक कामे करू शकतात.

  • Que: Smart Glasses कसे काम करतात?

    Ans: Smart Glasses मध्ये ब्लूटूथ/Wi-Fi, सेन्सर्स, मायक्रोफोन, स्पीकर्स आणि AI सॉफ्टवेअर असते, ज्यामुळे ते फोनशी कनेक्ट होऊन माहिती दाखवतात किंवा आवाजाद्वारे कमांड घेतात.

  • Que: Smart Glasses सुरक्षित आहेत का?

    Ans: होय, पण कॅमेरा इंडिकेटर, डेटा परमिशन्स आणि प्रायव्हसी सेटिंग्स तपासणे खूप महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Which features are important in smart glasses know before buying tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

15 कोटींहून अधिक युजर्सचा Data Leak! जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि नेटफ्लिक्स अकाउंट्स धोक्यात, तात्काळ बदला पासवर्ड!
1

15 कोटींहून अधिक युजर्सचा Data Leak! जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि नेटफ्लिक्स अकाउंट्स धोक्यात, तात्काळ बदला पासवर्ड!

Apple चा नवा AirTag लाँच! आधीपेक्षा जास्त रेंज, सिक्युरिटी आणि स्मार्ट ट्रॅकिंग… वाचा डिव्हाईसमध्ये काय आहे खास
2

Apple चा नवा AirTag लाँच! आधीपेक्षा जास्त रेंज, सिक्युरिटी आणि स्मार्ट ट्रॅकिंग… वाचा डिव्हाईसमध्ये काय आहे खास

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या
3

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज
4

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tech Tips: स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करताय? थांबा, घाई नको! ‘हे’ फीचर्स दुर्लक्षित केले तर पश्चात्ताप होईल

Tech Tips: स्मार्ट ग्लासेस खरेदी करताय? थांबा, घाई नको! ‘हे’ फीचर्स दुर्लक्षित केले तर पश्चात्ताप होईल

Jan 27, 2026 | 03:34 PM
Cabinet Meeting Decision Today : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!

Cabinet Meeting Decision Today : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!

Jan 27, 2026 | 03:33 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Recipe : ओव्हनशिवाय घरी बनवा खुसखुशीत नानखटाई; एकदम मार्केटसारखी चव… चहासोबत चवीला लागेल मजेदार

Recipe : ओव्हनशिवाय घरी बनवा खुसखुशीत नानखटाई; एकदम मार्केटसारखी चव… चहासोबत चवीला लागेल मजेदार

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
हळदीच्या साडीवरील लुक मनमोहक करण्यासाठी परिधान करा मोगऱ्याच्या फुलांचा दुप्पटा, पहा हळदी स्पेशल ओढणी

हळदीच्या साडीवरील लुक मनमोहक करण्यासाठी परिधान करा मोगऱ्याच्या फुलांचा दुप्पटा, पहा हळदी स्पेशल ओढणी

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
लक्ष्मीच्या पाऊलांनी फेम अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, धुळ्यात पार पडला शाही विवाहसोहळा, फोटो पाहा

लक्ष्मीच्या पाऊलांनी फेम अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, धुळ्यात पार पडला शाही विवाहसोहळा, फोटो पाहा

Jan 27, 2026 | 03:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM