शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Chief Minister Takes Major Decision Following The Outcry From Ketans Father Ujjwal Nikam Enters The Case

‘माझ्या मुलाला न्याय द्या…’, केतनच्या वडिलांच्या आक्रोशापुढे मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, प्रकरणात उज्वल निकम यांची एंट्री

Updated On: Jun 26, 2026 | 04:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

केतन अग्रवाल याच्या अनपेक्षित आणि क्रूर हत्येमुळे अग्रवाल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आज पुण्यात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी आर्त हाक दिली.

केतनच्या वडिलांच्या आक्रोशापुढे मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)

केतनच्या वडिलांच्या आक्रोशापुढे मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘माझ्या मुलाला न्याय द्या…’
  • केतनच्या वडिलांच्या आक्रोशापुढे मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
  • हत्या प्रकरणात उज्वल निकम यांची नियुक्ती
पुणे: पुण्याच्या लोहगड किल्ल्यावर (Lohagad Fort) घडलेल्या केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) या तरुणाच्या हाय-प्रोफाइल हत्या प्रकरणात आता राज्य सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला फोटो काढताना पाय घसरून अपघात झाल्याचा संशय असलेल्या या घटनेला पोलीस तपासात भयानक वळण आले होते. केतनच्या होणाऱ्या पत्नीनेच सिया गोयल तिच्या प्रियकराच्या मदतीने केतनला ४०० फूट खोल दरीत ढकलून दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी या खटल्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम (Adv. Ujjwal Nikam) यांची ‘विशेष सरकारी वकील’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.

केतनच्या वडिलांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

केतन अग्रवाल याच्या अनपेक्षित आणि क्रूर हत्येमुळे अग्रवाल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आज पुण्यात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी आर्त हाक दिली. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अग्रवाल कुटुंबाचे सांत्वन करत मोठे आश्वासन दिले. “या प्रकरणातील दोषींना कठोर आणि फाशीसारखी कडक शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. अग्रवाल कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी तपास यंत्रणा कोणतीही कसूर ठेवणार नाही.” यावेळी विशाल अग्रवाल यांनी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि सरकारतर्फे ॲड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी तत्काळ मान्य करत विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले आहेत.

Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

सिया गोयलचा धक्कादायक खुलासा

पोलीस कोठडीत असताना आरोपी प्रेयसी सिया गोयल हिने गुन्ह्याची धक्कादायक कबुली दिली आहे. तिने पोलिसांना सांगितले की, लग्न ठरल्यानंतर तिला केतनला टक्कल असल्याचे समजले. तो लोकांमध्ये वावरताना केसांचा विग (Hair Wig) वापरायचा. सियाला टक्कल असलेल्या पुरुषासोबत आयुष्य काढायचे नव्हते. मात्र, कुटुंबियांचा लग्नासाठी दबाव असल्याने आणि घरचे लग्न मोडण्यास तयार नसल्याने ती हताश झाली होती. यातूनच तिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्या मदतीने केतनचा काटा काढण्याचे ठरवले. तिने ट्रेकिंगच्या बहाण्याने केतनला लोहगडावर बोलावले आणि तिथे चेतनच्या मदतीने त्याला दरीत ढकलून दिले. सध्या दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.

भावाची कसून चौकशी!

हत्येच्या घटनेनंतर सियाचे कुटुंब प्रचंड धक्क्यात आहे आणि सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे तणावाखाली आहे. तिचा प्रियकर चेतन याचे वडील प्रकरणाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेण्यासाठी वारंवार पोलीस ठाण्यात येत असले, तरी सियाचे आई-वडील किंवा तिचा भाऊ तिला भेटायला आलेले नाहीत. आता पोलिसांनी सियाच्या भावाला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलावले आहे. केतन अग्रवाल टक्कल असल्याबद्दल सियाने कधी आक्षेप घेतला होता का किंवा त्याच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला होता का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. तसेच, या कटाची पूर्वकल्पना कुटुंबातील अन्य कोणाला तरी असू शकते, या शक्यतेचीही तपास अधिकारी पडताळणी करत आहेत.

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Web Title: Chief minister takes major decision following the outcry from ketans father ujjwal nikam enters the case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर
1

Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर
2

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Jharkhand News : नोकरीसाठी मुलानेच दिली वडिलांच्या खूनाची सुपारी, 10 लाख देऊन रचला भयानक हत्याकांड
3

Jharkhand News : नोकरीसाठी मुलानेच दिली वडिलांच्या खूनाची सुपारी, 10 लाख देऊन रचला भयानक हत्याकांड

ढगांशी संवाद साधतो पुण्यातील हा प्राचीन किल्ला, 3389 फूट उंच आणि अनेक राजवंशांच्या राजवटीचा साक्षीदार
4

ढगांशी संवाद साधतो पुण्यातील हा प्राचीन किल्ला, 3389 फूट उंच आणि अनेक राजवंशांच्या राजवटीचा साक्षीदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध

Jun 26, 2026 | 05:42 PM
शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती

शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती

Jun 26, 2026 | 05:41 PM
IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी

Jun 26, 2026 | 05:34 PM
अभिमन्यू पवार अन् मेधा कुलकर्णी यांच्यात खुर्चीवरून वाद, खासदार कार्यक्रमातून निघून गेल्या; नेमकं काय घडलं?

अभिमन्यू पवार अन् मेधा कुलकर्णी यांच्यात खुर्चीवरून वाद, खासदार कार्यक्रमातून निघून गेल्या; नेमकं काय घडलं?

Jun 26, 2026 | 05:24 PM
काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral

काळजाचा ठोका चुकेल! धावत्या व्हॅनचा दरवाजा अचानक उघडला अन् लहान मुलं थेट रस्त्यावर कोसळली; थरारक Video Viral

Jun 26, 2026 | 05:19 PM
India-Pakistan ची श्रीलंकेत गुप्त बैठक; भाजप नेते आणि नवाझ शरीफ यांच्या दूताची उपस्थिती, जाणून घ्या पडद्यामागची रणनीती

India-Pakistan ची श्रीलंकेत गुप्त बैठक; भाजप नेते आणि नवाझ शरीफ यांच्या दूताची उपस्थिती, जाणून घ्या पडद्यामागची रणनीती

Jun 26, 2026 | 05:17 PM
Education News: ग्रामीण शाळांना मोठा दिलासा! ९ वी-१० वीच्या २० विद्यार्थ्यांसाठी ३ शिक्षक मंजूर

Education News: ग्रामीण शाळांना मोठा दिलासा! ९ वी-१० वीच्या २० विद्यार्थ्यांसाठी ३ शिक्षक मंजूर

Jun 26, 2026 | 05:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा