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शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:43 PM IST
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सारांश

Shahu Maharaj Birth Anniversary : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धाराशिव येथील सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाने शासनाच्या अधिकृत दिनदर्शिकेनुसार 26 जून रोजी साजरी होणारी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती 25 जूनलाच साजरी केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली शाहू महाराज जयंती

शासनाच्या दिनदर्शिकेला हरताळ? धाराशिवमध्ये 26 ऐवजी 25 जूनलाच साजरी केली शाहू महाराज जयंती

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विस्तार
  • शासन आदेशाला हरताळ?
  • राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती एक दिवस आधीच साजरी
  • सामाजिक न्याय विभागाच्या मनमानीची चौकशीची मागणी
धाराशिव :  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धाराशिव येथील सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती २६ जूनऐवजी २५ जून रोजीच साजरी केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. शासनाच्या अधिकृत दिनदर्शिकेनुसार आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्देशांनुसार जयंती २६ जून रोजीच साजरी करणे अपेक्षित असताना, एक दिवस आधी कार्यक्रम घेण्यात आल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

माहितीनुसार, २५ जून रोजी सामाजिक न्याय दिन, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आणि व्यसनमुक्ती जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करून त्यालाच राजर्षी शाहू महाराज जयंतीचे स्वरूप देण्यात आले. यामागे २७ व २८ जूनच्या शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांसह सलग तीन दिवसांची सुट्टी मिळावी, या उद्देशाने कार्यक्रम मुद्दाम आगाऊ उरकण्यात आल्याची चर्चा प्रशासनात आणि सामाजिक वर्तुळात सुरू आहे.

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कायदेशीर व प्रशासकीय प्रश्न

शासनाने निश्चित केलेल्या स्मृतिदिन व जयंती कार्यक्रमांच्या तारखांमध्ये स्वतःहून बदल करण्याचा अधिकार कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाला नसतो.

शासनाच्या आदेशाचे किंवा विभागीय सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

वरिष्ठांच्या निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे हे शासकीय कर्तव्यातील कसूर मानले जाऊ शकते.

महापुरुषांच्या जयंतीसारख्या अधिकृत शासकीय कार्यक्रमात नियमबाह्य निर्णय घेतल्यास त्याबाबत विभागीय चौकशी करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.

या प्रकारामुळे सामाजिक न्यायाचा संदेश देणाऱ्या विभागानेच शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासल्याची टीका होत आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीसारखा अधिकृत कार्यक्रम सोयीसाठी आगाऊ घेणे हे केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाच नव्हे, तर शासनाच्या निर्देशांचा अवमान असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त, सामाजिक न्याय आयुक्तालय किंवा शासनस्तरावर सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांकडून केली जात आहे.

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Web Title: Dharashiv social justice department celebrates rajarshi shahu maharaj jayanti a day early controversy erupts

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Published On: Jun 26, 2026 | 05:41 PM

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