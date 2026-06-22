सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Omraje Nimbalkar Cross Voting Bjp Basavraj Patil Win Dharashiv Latur See More Details

शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

धाराशिव-लातूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीत झालेल्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीवर आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या भूमिकेवरून विधान परिषदेतील निकाल फिरला आहे का असा प्रश्न उभा राहत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

ठाकरे गटांत झालेला बंड आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दिसून आले आहे. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम तो म्हणजे विधान परिषदेचा निकाल. सोमवारी राज्यातील विधानपरिषदेच्या 17 पैकी 11 जागांवरील निवडणुकीचा निकाल सोमवारी जाहीर झाला. यानिकालात एकतर्फी विजय हा महायुचीचा झालेला पहायला मिळाला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे धाराशिव- लातूर मतदारसंघात याचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसला. हा मतदारसंघ खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा आहे. फुटीर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी विधान परिषद निवडणुकीत धाराशिव-लातूर मतदारसंघात महाविकास आघाडीला दगा दिल्याचे समोर आले आहे.

राज्यात भाजपचा जलवा कायम; विधान परिषद निकालाने शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या, काँग्रेस-शिवसेनेची कामगिरी कशी राहिली?

धाराशिव-लातूरमध्ये मविआचा आधीच गेम झाला?

धाराशिव-लातूर- बीड विधान परिषद मतदारसंघातून भाजपचे बसवराज पाटील रिंगणात उतरले होते तर काँग्रेसकडून महेश देशमुख विरोधात उभे होते. पण इथे वेगळीच खेळी पाहायला मिळाली. भाजपचे बसवराज पाटील यांचा विजयी झाला आहे. तर काँग्रेसच्या महेश देशमुख यांचा पराभव झाला. या निकालावर नजर टाकल्यास याठिकाणी महाविकास आघाडीची मतं फुटल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ओमराजे निंबाळकर यांनी रविवारी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात जाण्याची घोषणा केली खरी पण त्यांचा हा निर्णय अगोदरच झालेला असल्यचा दिसून येत आहे. कारण हा निकाल या सगळ्यासाठी महत्त्वाचा बाजू मांडून गेला. जरी त्यांनी शेवटपर्यंत सांगितलं असलं की माझ्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांशी बोलून मी शिंदे गटात जायचे की नाही, हा निर्णय घेईन पण इथे डाव वेगळाच निघाला आहे. 18 जूनला झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ओमराजे निंबाळकर यांनी धाराशिवमधील आपली सर्व मतं भाजपच्या बसवराज पाटील यांच्याकडे वळवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

किती मत्ताधिक्याने विजयी?

धाराशिव-लातूर- बीड विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार बसवराज पाटील यांना 845 मतं मिळाली आहेत. तर 14 मतपत्रिका कोऱ्या होत्या. 14 मतं बाद ठरली. काँग्रेसच्या महेश देशमुख यांना फक्त 124 मतं मिळाली. त्यामुळे भाजपच्या बसवराज पाटील यांचा 721 मतांनी दणदणीत विजय मिळाला. हा राज्यातील सर्वाधिक मताधिक्याने झालेला विजय मानला जात आहे. ओमराजे निंबाळकर यांनी दगाफटका केल्यामुळे या निवडणुकीत मविआची तब्बल 150 मतं फुटल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

तब्बल 150 मतं फुटल्याचा अंदाज

धाराशिव-लातूर- बीड विधान परिषद निवडणुकीत बसवराज पाटील यांना 845 मतं मिळाली आहेत. 14 मतपत्रिका कोऱ्या होत्या. तर 14 मतं बाद ठरली. काँग्रेसच्या महेश देशमुख यांना फक्त 124 मतं मिळाली. त्यामुळे भाजपच्या बसवराज पाटील यांचा 721 मतांनी विजय झाला. हा राज्यातील सर्वाधिक मताधिक्याने झालेला विजय आहे. ओमराजे निंबाळकर यांनी दगाफटका केल्यामुळे या निवडणुकीत मविआची तब्बल 150 मतं फुटल्याचा अंदाज आहे.

कार्यकर्त्यांकडून ओमराजेंना दिली होती भावनिक साद

ओमराजे यांनी निधी हवा असेल तर आम्ही आमच्या किडन्या विकू, असा प्रकारचं भावनिक आवाहन तेथील शिवसैनिकांनी केल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. ओमराजे आमची शेवटची आशा असून त्यांनी पक्ष सोडून जाऊ नये असंही मातोश्रीवरील वातावरण होतं. यासगळ्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील तसेच धाराशिव- लातूर विधानपरिषदेचे वारे फिरले असल्याचं समोर येत आहे.

ऑपरेशन टायगरला धक्का? ओमराजे-आष्टीकरांच्या घोषणेमुळे सहा खासदारांची सदस्यता धोक्यात

Web Title: Omraje nimbalkar cross voting bjp basavraj patil win dharashiv latur see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑपरेशन टायगरला धक्का? ओमराजे-आष्टीकरांच्या घोषणेमुळे सहा खासदारांची सदस्यता धोक्यात
1

ऑपरेशन टायगरला धक्का? ओमराजे-आष्टीकरांच्या घोषणेमुळे सहा खासदारांची सदस्यता धोक्यात

ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा संकेत! “मी निर्णय घेणार, तुम्ही पाठिशी उभे राहा”; शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याच्या चर्चांना उधाण
2

ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा संकेत! “मी निर्णय घेणार, तुम्ही पाठिशी उभे राहा”; शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याच्या चर्चांना उधाण

Nagesh Patil Asthikar: ‘शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलोय, विचारधारा…’, नागेश पाटील आष्टीकरांनी फुटीमागचं खरं कारण केलं जाहीर
3

Nagesh Patil Asthikar: ‘शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलोय, विचारधारा…’, नागेश पाटील आष्टीकरांनी फुटीमागचं खरं कारण केलं जाहीर

ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण
4

ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?

शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?

Jun 22, 2026 | 12:01 PM
Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौदलात बंपर भरती! १० वी आणि डिप्लोमा उत्तीर्ण असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी!

Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौदलात बंपर भरती! १० वी आणि डिप्लोमा उत्तीर्ण असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी!

Jun 22, 2026 | 11:58 AM
MLC Election Result 2026 : महाविकास आघाडीला धक्का! सांगली-सातारा विधान परिषदेत महायुतीचा झेंडा; धैर्यशील कदमांचा दणदणीत विजय

MLC Election Result 2026 : महाविकास आघाडीला धक्का! सांगली-सातारा विधान परिषदेत महायुतीचा झेंडा; धैर्यशील कदमांचा दणदणीत विजय

Jun 22, 2026 | 11:57 AM
US-Iran Talks : ‘ते माझं ऐकत नाहीत अन् मी…’ ट्रम्पबद्दल नेतान्याहूंच्या एका विधानाने राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ

US-Iran Talks : ‘ते माझं ऐकत नाहीत अन् मी…’ ट्रम्पबद्दल नेतान्याहूंच्या एका विधानाने राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ

Jun 22, 2026 | 11:50 AM
स्मार्टफोनच्या किंमती वाढताच Jio चा मोठा डाव! 800 रुपयांहून कमी किंमतीत नवा 4G फोन लाँच… फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

स्मार्टफोनच्या किंमती वाढताच Jio चा मोठा डाव! 800 रुपयांहून कमी किंमतीत नवा 4G फोन लाँच… फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Jun 22, 2026 | 11:50 AM
घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

Jun 22, 2026 | 11:45 AM
Women’s T20 World Cup: टीम इंडियावर ओढवणार नामुष्की? एक पराभवामुळे बदलले समीकरण, जाणून घ्या

Women’s T20 World Cup: टीम इंडियावर ओढवणार नामुष्की? एक पराभवामुळे बदलले समीकरण, जाणून घ्या

Jun 22, 2026 | 11:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा