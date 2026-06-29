सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Following Ashadhi An Inquiry Will Be Conducted Through The District Collector Into The Alleged Procurement Irregularities At The Vitthal Temple

पालकमंत्र्यांनी जपली वारकरी परंपरा! आषाढीनंतर विठ्ठल मंदिरातील कथित खरेदी गैरव्यवहाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार चौकशी

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीतील कथित खरेदी गैरव्यवहाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. तसेच यंदा आषधी वारीला २० लाखांहून अधिक भाविक पंढरपुरात दाखल होण्याचा अंदाज सुद्धा व्यक्त करण्यात आला आहे.

पालकमंत्र्यांनी जपली वारकरी परंपरा! आषाढीनंतर विठ्ठल मंदिरातील कथित खरेदी गैरव्यवहाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार चौकशी

पालकमंत्र्यांनी जपली वारकरी परंपरा! आषाढीनंतर विठ्ठल मंदिरातील कथित खरेदी गैरव्यवहाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार चौकशी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पंढरपूर: आषाढी यात्रेचा सोहळा सुरळीत पार पडल्यानंतर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीतील कथित खरेदी गैरव्यवहाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. सध्या प्रशासनाचे संपूर्ण लक्ष आषाढी यात्रेच्या नियोजनावर केंद्रित असून यंदा सुमारे २० लाखांहून अधिक भाविक पंढरपुरात दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे यात्रा संपल्यानंतरच या प्रकरणातील चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीतील चंदन खरेदी आणि महावस्त्र (वस्त्र खरेदी) प्रक्रियेत कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आरोप यापूर्वी मुकुंद बडवे यांनी जिल्हाधिकारी व विधी व न्याय खात्याकडे लिखित तक्रारी करण्यात आले होत्या. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाकडे पत्र पाठवले होते. मात्र, त्यानंतर या चौकशीचे पुढे काय झाले, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आता आषाढी यात्रा संपल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केल्याने मंदिर समितीतील खरेदी व्यवहार पुन्हा एकदा तपासाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

मंदिर समितीने विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पूजेसाठी आवश्यक असलेल्या चंदन खरेदी तसेच देवांच्या महावस्त्र खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले नसल्याचे तसेच यामध्ये गैर व्यवहार झाल्याचा आरोप मुकुंद बडवे यांनी केला होता. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी यासंबंधीच्या तक्रारी विविध विभागाकडे केल्या होत्या. खरेदीची प्रक्रिया, दर, निविदा आणि खर्च याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या आरोपांमुळे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता.

संवर्धन कामाची केली पाहणी

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी मंदिर विकास आराखड्यातून पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे सुरू असून, मंदिर विकास आराखड्यातून झालेल्या कामांची तसेच करण्यात येणाऱ्या कामांची पाहणी करून माहिती घेतली तसेच सद्यस्थितीत सुरू असलेली कामे आषाढी यात्रेपूर्वी पूर्ण करावीत जेणेकरून दर्शनासाठी येणाऱ्या वारकरी भाविकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर, व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम उपस्थित होते.यावेळी कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी मंदिर जतन व संवर्धन आराखड्यातून सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली.

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी वारी… जोरदार तयारी! झेडपीची पंढरीत प्रथमच सभा; साडेचार कोटींच्या कामांना मंजुरी

व्हीआयपी दर्शन नाकारत पालकमंत्र्यांनी जपली वारकरी परंपरा; मुखदर्शनातून दिला संवेदनशीलतेचा संदेश

आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या एका कृतीने उपस्थित अधिकारी, भाविक आणि नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरातील सुरू असलेल्या विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करताना त्यांना व्हीआयपी दर्शनाची सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकत होती. मात्र, रविवारी मंदिरात दर्शनासाठी झालेली प्रचंड गर्दी आणि रांगेत उभ्या असलेल्या हजारो वारकऱ्यांचा विचार करून त्यांनी व्हीआयपी दर्शन नाकारत केवळ मुखदर्शन घेतले. पालकमंत्र्यांच्या या संवेदनशील आणि वारकरी भावनेचा सन्मान करणाऱ्या भूमिकेचे भाविक व नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.

Web Title: Following ashadhi an inquiry will be conducted through the district collector into the alleged procurement irregularities at the vitthal temple

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी वारी… जोरदार तयारी! झेडपीची पंढरीत प्रथमच सभा; साडेचार कोटींच्या कामांना मंजुरी
1

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी वारी… जोरदार तयारी! झेडपीची पंढरीत प्रथमच सभा; साडेचार कोटींच्या कामांना मंजुरी

Pandharpur Ashadhi Wari 2026: ‘वारीत सुविधा, सेवेत कसूर नाही! साडेचार कोटींच्या कामांना जिल्हा परिषदेची ऐतिहासिक मंजुरी
2

Pandharpur Ashadhi Wari 2026: ‘वारीत सुविधा, सेवेत कसूर नाही! साडेचार कोटींच्या कामांना जिल्हा परिषदेची ऐतिहासिक मंजुरी

वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती
3

वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती

Ashadhi Wari 2026: पुणे महापालिकेची आषाढी वारीसाठी मेगा तयारी! मेट्रो मार्गाखालील अडथळे २ दिवसांत हटवण्याचे आदेश
4

Ashadhi Wari 2026: पुणे महापालिकेची आषाढी वारीसाठी मेगा तयारी! मेट्रो मार्गाखालील अडथळे २ दिवसांत हटवण्याचे आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘अशी बायको नको रे बाबा…’, वटपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पत्नीपीडित पुरुषांनी पिंपळाला मारल्या उलट्या फेऱ्या; यमराजाला घातले साकडे

‘अशी बायको नको रे बाबा…’, वटपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पत्नीपीडित पुरुषांनी पिंपळाला मारल्या उलट्या फेऱ्या; यमराजाला घातले साकडे

Jun 29, 2026 | 01:33 PM
NASA Swift Boost Mission: नासा पहिल्यांदाच वाचवणार पडणारा उपग्रह; यशस्वी होईल का 282 कोटी रुपयांची बचाव मोहीम?

NASA Swift Boost Mission: नासा पहिल्यांदाच वाचवणार पडणारा उपग्रह; यशस्वी होईल का 282 कोटी रुपयांची बचाव मोहीम?

Jun 29, 2026 | 01:27 PM
Nasrapur Crime: ‘आता फासावर चढाव लागेल…’,न्यायाधीशांनी आरोपीला सुनावले, पुणे हादरवणाऱ्या नसरापूर प्रकरणात मोठा निकाल

Nasrapur Crime: ‘आता फासावर चढाव लागेल…’,न्यायाधीशांनी आरोपीला सुनावले, पुणे हादरवणाऱ्या नसरापूर प्रकरणात मोठा निकाल

Jun 29, 2026 | 01:08 PM
देशातील पहिला ‘B.Tech AI आणि संस्कृत’ अभ्यासक्रम सुरू झाला ‘या’ राज्यात; जाणून घ्या त्याचे पात्रता निकष

देशातील पहिला ‘B.Tech AI आणि संस्कृत’ अभ्यासक्रम सुरू झाला ‘या’ राज्यात; जाणून घ्या त्याचे पात्रता निकष

Jun 29, 2026 | 01:03 PM
Fuel Crunch in Russia : पुतिन चिंतेत! रशियात पेट्रोल-डिझलेचा तुटवडा; भारताला तेल पुरवणाऱ्या देशात इंधन संकट का निर्माण झालं?

Fuel Crunch in Russia : पुतिन चिंतेत! रशियात पेट्रोल-डिझलेचा तुटवडा; भारताला तेल पुरवणाऱ्या देशात इंधन संकट का निर्माण झालं?

Jun 29, 2026 | 12:56 PM
Kiss Controversy: किसिंग सीनदरम्यान कंगना रणौतने अभिनेत्याच्या ओठाला घेतला चावा? व्हायरल Videoनंतर रंगली चर्चा

Kiss Controversy: किसिंग सीनदरम्यान कंगना रणौतने अभिनेत्याच्या ओठाला घेतला चावा? व्हायरल Videoनंतर रंगली चर्चा

Jun 29, 2026 | 12:55 PM
Katas Raj Temple: पाकिस्तानातील कटसराज मंदिर का आहे हिंदूंसाठी पवित्र? जाणून घ्या भगवान शंकरांच्या अश्रूंशी काय आहे संबंध

Katas Raj Temple: पाकिस्तानातील कटसराज मंदिर का आहे हिंदूंसाठी पवित्र? जाणून घ्या भगवान शंकरांच्या अश्रूंशी काय आहे संबंध

Jun 29, 2026 | 12:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा