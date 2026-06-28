रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

Updated On: Jun 28, 2026 | 09:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाईतील पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम उत्साहात राबविण्यात आली. पाच वर्षांखालील प्रत्येक बालकापर्यंत पोलिओचे दोन थेंब पोहोचवण्यासाठी ग्रामीण भागासह पर्यटनस्थळी विशेष बूथ उभारण्यात आले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वाई : ‘पोलिओमुक्त भारत’ हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट अधिक बळकट करण्यासाठी आणि पाच वर्षांखालील प्रत्येक बालकाला पोलिओपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम आज अत्यंत उत्साहात राबविण्यात आली. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आरोग्य अधिकारी, आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविकांच्या सक्रिय सहभागामुळे या मोहिमेला दुर्गम भागापासून ते मुख्य शहरापर्यंत उदंड प्रतिसाद मिळाला.

या मोहिमेचा अधिकृत प्रारंभ पाचगणी नगरीचे नगराध्यक्ष दिलीपभाऊ बगाडे, महाबळेश्वर पंचायत समितीच्या सभापती शकुंतला चोरमले, सदस्या वंदनाताई भिलारे आणि अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. महाबळेश्वर तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रद्युम्न बुलाख यांच्या चोख मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण तालुक्यात ही मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात आली.

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

पाचगणी आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या एरंडेल, भेकवली, टेकवली यांसारख्या दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावांसह एकूण ३८ गावे, वाड्या आणि वस्त्यांवर विशेष लसीकरण केंद्र उभारण्यात आली होती. या मोहिमेत गावातील पालकांनी सकाळपासूनच आपल्या चिमुरड्यांना घेऊन केंद्रांवर गर्दी केली होती. आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांनी आधीपासूनच गृहभेटी देऊन व्यापक जनजागृती केल्यामुळे एकही बालक या मोहिमेपासून वंचित राहिले नाही.

पर्यटकांच्या मुलांसाठी विशेष दक्षता: प्रमुख पर्यटन स्थळांवर ‘मोबाईल बूथ’

पाचगणी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ असल्याने येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. पर्यटनासाठी आलेल्या कोणत्याही कुटुंबातील लहान मूल पोलिओच्या डोसपासून वंचित राहू नये, यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष खबरदारी घेतली. शहरात येणाऱ्या पर्यटकांची पावले जेथे पडतात, अशा टेबल लँड, एस.टी. स्टँड, पारसी पॉईंट आणि दांडेघर नाका या प्रमुख चार ठिकाणी विशेष बूथ कार्यान्वित करण्यात आले होते. त्यामुळे पर्यटनाचा आनंद घेतानाच शेकडो लहान मुलांना जागेवरच पोलिओचे डोस देणे शक्य झाले. ग्रामीण भागातील ३८ आणि पर्यटन स्थळांवरील ४ अशी एकूण ४२ बूथ या मोहिमेसाठी सज्ज ठेवण्यात आली होती.

ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सहकार पॅनलचा झेंडा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रणनीतीने सहकार पॅनलची सरशी

याप्रसंगी पाचगणी आरोग्य केंद्रात डॉ. मैथिली बेलोशे, डॉ. विशाल टकले, आरोग्य सहाय्यक एस. बी. रांजणे, तमन्ना काझी, डी. एच. यादव, जी. व्ही. रांजणे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. मान्यवरांनी आपल्या मनोगतातून या मोहिमेचे महत्त्व अधोरेखित केले. बालकांचे आरोग्य हीच देशाची खरी संपत्ती असून, प्रत्येक बालकाला पोलिओचा डोस मिळणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकांनी आपल्या मुलांच्या आरोग्याबाबत नेहमीच जागरूक राहावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

नागरिक, पर्यटक आणि आरोग्य यंत्रणेच्या अभूतपूर्व समन्वयामुळे ही मोहीम यशस्वीरीत्या पार पडली. बालकांच्या निरोगी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी नागरिकांनी आगामी काळातही अशा सर्वच आरोग्यविषयक उपक्रमांना आपला सक्रिय पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Web Title: Pulse polio campaign concluded at panchgani primary health centre

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 09:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक
1

शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल
2

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आक्रमक; २ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा
3

स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आक्रमक; २ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप
4

Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

Jun 28, 2026 | 10:33 PM
IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

Jun 28, 2026 | 10:23 PM
30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

Jun 28, 2026 | 10:00 PM
Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

Jun 28, 2026 | 09:55 PM
पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

Jun 28, 2026 | 09:32 PM
Buldhana News : मुलीला पळवून नेल्याचा आरोप; आरोपीला पोलिसांकडून संरक्षण? बुलढाण्यात पालकांचे आमरण उपोषण

Buldhana News : मुलीला पळवून नेल्याचा आरोप; आरोपीला पोलिसांकडून संरक्षण? बुलढाण्यात पालकांचे आमरण उपोषण

Jun 28, 2026 | 09:24 PM
Email Undo Trick: चुकीने ईमेल पाठवला? ‘या’ ट्रिकने तुरंत करा Unsend, समोरचा व्यक्ती वाचूही शकणार नाही तुमचा मेसेज!

Email Undo Trick: चुकीने ईमेल पाठवला? ‘या’ ट्रिकने तुरंत करा Unsend, समोरचा व्यक्ती वाचूही शकणार नाही तुमचा मेसेज!

Jun 28, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा