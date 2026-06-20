शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Healthy Mind Easy Life Awareness Campaign Events Organized At 50 Locations In Mumbai To Mark Yoga Day

‘निरोगी मन, सुलभ जीवन’ जागृती मोहीम! योग दिनानिमित्त मुंबईत ५० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन; आध्यात्मिक उन्नतीचे प्रयत्न

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

जागतिक योग दिनानिमित्त अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. आजच्या व्यस्त आणि आव्हानात्मक जीवनशैलीत, संत निरंकारी मिशनच्या अशा सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये त्यांच्या सर्वांगीण आरोग्याविषयी जागरुकता निर्माण करणे हा आहे.

'निरोगी मन, सुलभ जीवन' जागृती मोहीम! योग दिनानिमित्त मुंबईत ५० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन; आध्यात्मिक उन्नतीचे प्रयत्न

'निरोगी मन, सुलभ जीवन' जागृती मोहीम! योग दिनानिमित्त मुंबईत ५० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन; आध्यात्मिक उन्नतीचे प्रयत्न

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘निरोगी शरीर, शुद्ध मन आणि जागृत आत्मा’ या पवित्र संकल्पाची पूर्तता करत, संत निरंकारी मिशन आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त एक व्यापक योग आणि आध्यात्मिक जागृती मोहीम आयोजित करत आहे. सदुरू माता सुदीक्षा महाराज यांच्या पवित्र आशीर्वादाने आणि दूरदर्शी मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेली ही प्रेरणादायी मोहीम, मानव कल्याण, सर्वांगीण आरोग्य आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी एक अर्थपूर्ण प्रयत्न आहे. सगुरू मातांचा ‘निरोगी मन, सुलभजीवन’ हा प्रेरणादायी संदेश हे सत्य स्थापित करतो की, जीवनातील खरी समृद्धी केवळ शारीरिक आरोग्यातच नाही, तर मानसिक संतुलन आणि आध्यात्मिक जागृतीमध्येही आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा; मुंबईकरांचे हाल टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन

बंधुत्वाची भावना जोपासणारी एक समग्र जीवनशैली

सदूरू मातांच्या मते, मानवी शरीर ही देवाने दिलेली एक अद्वितीय देणगी आहे, ज्याची काळजी आणि सामर्थ्य व्यक्तीला आपल्या आध्यात्मिक, सामाजिक आणि मानवतावादी जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडण्यास सक्षम करते. ही मोहीम योगाला केवळ एक शारीरिक व्यायाम म्हणून नव्हे, तर आत्मसाक्षात्कार, आंतरिक शांती, मानवी ऐक्य आणि वैश्विक बंधुत्वाची भावना जोपासणारी एक समग्र जीवनशैली म्हणून स्वीकारण्याचा संदेश देते. याच प्रेरणादायी भावनेला अनुसरून, संत निरंकारी मिशन मुंबईतील सुमारे ५० ठिकाणी दर रविवारी सकाळी ६ वाजता योग सत्रांचे आयोजन करत आहे. याव्यतिरिक्त, मिशनच्या विविध शाखांमध्ये स्थानिक योग प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मोकळ्या मैदानांवर आणि उद्यानांमध्ये आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमांमध्ये भक्त, सेवादल स्वयंसेवक आणि स्थानिक नागरिक उत्साहाने सहभागी होतील.

निरोगी वार्धक्यासाठी योग

या वर्षी, संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना ‘निरोगी वार्धक्यासाठी योग’ ही आहे. हा संदेश आपल्याला आठवण करून देतो की, खरे आरोग्य म्हणजे केवळ रोगमुक्त शरीर नव्हे, तर मानसिक स्थिरता, भावनिक परिपक्वता, सामाजिक सलोखा आणि आध्यात्मिक जागृती यांचे एक समग्र रूप आहे. हाच दृष्टिकोन स्वीकारून, संत निरंकारी मिशन योगाला संतुलन, सकारात्मकता आणि आत्मसाक्षात्कारासाठी एक प्रभावी माध्यम मानून समाजात जागृती पसरवत आहे.

आजच्या व्यस्त आणि आव्हानात्मक जीवनशैलीत, संत निरंकारी मिशनच्या अशा सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये त्यांच्या सर्वांगीण आरोग्याविषयी जागरुकता निर्माण करणे हा आहे, जेणेकरून ते योगाला त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवून निरोगी, संतुलित, उत्साही आणि आनंदी जीवनाकडे वाटचाल करू शकतील.

Pratap Sarnaik : आता काय खैर नाही…! मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर होणार कारवाई

भारत देशाचा प्राचीन आणि गौरवशाली वारसा

संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनचे सचिव, जोगिंदर सुखीजा यांनी सांगितले की, फाउंडेशन २०१५ पासून नियमितपणे देशव्यापी ‘योग दिन’ मोहीम आयोजित करत आहे. योग हा भारताचा प्राचीन आणि गौरवशाली वारसा आहे, जो केवळ शरीरालाच सशक्त करत नाही, तर मनाला स्थिरता, विचारांना सकारात्मकता आणि आत्म्याला जागृती देखील देतो. नियमित सरावाने तणाव आणि जीवनशैलीतील आव्हानांवर मात करण्यास मदत होते, ज्यामुळे व्यक्ती आध्यात्मिक समाधान, मानसिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक सलोख्याकडे वाटचाल करतात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Healthy mind easy life awareness campaign events organized at 50 locations in mumbai to mark yoga day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम वेळेत पूर्ण करा! गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गाच्या कामाचीही पालिका आयुक्तांकडून पाहणी
1

Mumbai News: भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम वेळेत पूर्ण करा! गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गाच्या कामाचीही पालिका आयुक्तांकडून पाहणी

देशातील पहिली १०० टक्के स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट सज्ज! माझगाव डॉकचा पहिला प्रयोग; परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग खुला होणार
2

देशातील पहिली १०० टक्के स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट सज्ज! माझगाव डॉकचा पहिला प्रयोग; परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग खुला होणार

Mumbai News: कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल
3

Mumbai News: कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल

क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड
4

क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट

Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट

Jun 20, 2026 | 04:40 PM
B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

Jun 20, 2026 | 04:37 PM
पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’

पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’

Jun 20, 2026 | 04:36 PM
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

Jun 20, 2026 | 04:31 PM
Bhiwandi News : अरे बापरे! शोरमा-पिझ्झा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्न विषबाधा; ३६ तासांनंतर नेत्यांची रुग्णालय भेट

Bhiwandi News : अरे बापरे! शोरमा-पिझ्झा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्न विषबाधा; ३६ तासांनंतर नेत्यांची रुग्णालय भेट

Jun 20, 2026 | 04:21 PM
Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Jun 20, 2026 | 04:16 PM
Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

Jun 20, 2026 | 04:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा