Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Increased Liquor Sales In The New Year Customers Are Leaning Towards Beer And Wine

नववर्षात दारूच्या विक्रीत वाढ! ग्राहकांचा कल झुकला बिअर आणि वाईनकडे, जिल्ह्यात सुमारे १ कोटी ९ लाख रुपयांची विक्री

परदेशी दारू महाग झाल्याने, विशेषतः तरुण आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये बिअरची लोकप्रियता वाढत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. दारूच्या प्रकारानुसार वापर पाहता, ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीचे स्पष्ट संकेत मिळतात.

Updated On: Jan 04, 2026 | 11:01 AM
नववर्षात दारू विक्रीचा उच्चांक! नववर्षाच्या जल्लोषात जिल्ह्यात कोट्यवधींची उलाढाल

नववर्षात दारू विक्रीचा उच्चांक! नववर्षाच्या जल्लोषात जिल्ह्यात कोट्यवधींची उलाढाल

Follow Us:
Follow Us:

नवीन वर्षाच्या अमरावती नागरिकांनी यंदाही मद्यपानाचा मार्ग अवलंबला. वर्षाच्या अखेरच्या दिवसामध्ये आणि नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या दारू विक्रीवरून जिल्ह्यातील उत्साह कमी झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिकृत उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, केवळ डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि जानेवारीच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात सुमारे १ कोटी ९ लाख किमतीची दारू विकली गेली. उत्सव आणि मद्यपान यांचे अतूट नाते पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला दारू दुकानांवर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली, भारतीय दारू, परदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन यांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली.(फोटो सौजन्य – istock)

देशातील अनेक भागांत थंडीचा कडाका; उत्तर भारतात धुक्याची चादरच, डोंगराळ भागांत बर्फवृष्टी

विशेष म्हणजे, परदेशी दारूच्या वाढत्या किमतीमुळे ग्राहकांचा कल बिअर आणि वाईनकडे झुकत असल्याचेही या आकडेवारीवरून दिसून येते. हा बदलता ट्रेंड भविष्यातील उत्पादन शुल्क धोरण ठरवताना महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. एकीकडे नववर्षाचा जल्लोष आणि कोट्यवधींची अधिकृत विक्री, तर दुसरीकडे अवैध दारूविरोधात कठोर कारवाई हे अमरावती जिल्ह्यातील मद्यवापराचे चित्र केवळ उत्सवापुरते मर्यादित न राहता, सामाजिक व प्रशासकीय पातळीवरही गंभीर चर्चेला कारणीभूत ठरत आहे.

पार्टी परवाना केवळ एकालाच:

३१ डिसेंबरला शहर व परिसरातील अनेक खाजगी ठिकाणी नववर्षाच्या पाट्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, अधिकृत नोंदी पाहता, शहरातील बडनेरा मार्गावरील विरसा या एकाच हॉटलने तात्पुरता पार्टी परवाना घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय दारूसाठी २ तर परदेशी दारूसाठी ५ इतक्या नाममात्र शुल्कात दैनिक परवाना उपलब्ध असतानाही, बहुतांश ठिकाणी तो घेतला जात नसल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. सध्या अमरावती जिल्ह्यात ६०७नागरिकांकडे अखिल भारतीय दारू परवाना आहे. त्यांना देशभरात मद्यपानाची मुभा आहे. याशिवाय, ९८४ नागरिकांकडे वार्षिक दारू परवाने आहेत. हे आकडे जिल्ह्यातील मद्यप्रेमींची संख्या आणि दारू वापराचे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शवतात.

एकीकडे कायदेशीर विक्रीत कोट्यवधींची उलाढाल होत असताना, दुसरीकडे अवैध दारू व्यवसायावर लगाम घालण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे मोठी मोहीम राबवली. सन २०२५ मध्ये जिल्ह्यात १ हजार ५४० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यापैकी तब्बल ८० टक्के छापे अवैध दारू उत्पादकांच्या ठिकाणी होते. या कारवाईत १ हजार ६६३ आरोपीविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले, तर एकूण १ कोटी ७६ लाख ११ हजार किमतीची दारू जप्त करण्यात आली.

BJP Leader Viral Video: ‘इथे २०–२५ हजारांत मुली मिळतात’; भाजपमंत्र्याच्या पतीचा व्हिडिओ व्हायरल

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Increased liquor sales in the new year customers are leaning towards beer and wine

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 11:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
1

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती ‘टिपेश्वर’ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन
2

थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती ‘टिपेश्वर’ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM