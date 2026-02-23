डोनाल्ड ट्रम्पने उडवली माजी राष्ट्राध्यक्षांची खिल्ली; बराक ओबामांना माकड म्हटल्याची टीका खूप गाजली

शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा अजूनही रागावले आहेत की २००० च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्पने त्यांना माकडाच्या रूपात दाखवणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये ओबामा आणि त्यांची पत्नी मिशेल यांना माकडांच्या शरीरावर बसवले होते. त्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बायडेन यांनी ट्रम्पचा पराभव केला. निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्याने ट्रम्प संतापले आणि त्यांच्या समर्थकांनी वॉशिंग्टनमधील कॅपिटल बिल्डिंगसमोर दंगा केला. त्यांच्या अपमानाची आठवण करून देताना ओबामा म्हणाले की बहुतेक अमेरिकन लोकांना ट्रम्पचे वर्तन अपमानजनक आणि त्रासदायक वाटले. माजी राष्ट्राध्यक्षाचा चेहरा माकडाच्या चेहऱ्यावर बसवणे अत्यंत अश्लील आणि वाईट आहे.”
यावर मी म्हणालो, “बराक ओबामा हनुमानजींच्या प्रतिमेला हार घालत असत असे म्हटले जाते. जर ते ख्रिश्चन असूनही खरोखरच हनुमान भक्त असतील, तर त्यांनी या व्हिडिओमुळे नाराज होऊ नये. भगवान रामाने वानर आणि अस्वलांच्या सैन्याच्या साथीने रावणाचा पराभव केला. हनुमानाने सीतेला शोधण्यासाठी समुद्र ओलांडला आणि अशोक वाटिका नष्ट केली. जेव्हा त्यांच्या शेपटीला आग लावण्यात आली तेव्हा त्यांनी सूक्ष्म रूप धारण केले आणि त्याच आगीने लंकेला जाळले.”
लक्ष्मणाचे प्राण वाचवण्यासाठी त्याने सूर्योदयापूर्वी हिमालयातून संजीवनी औषधी वनस्पती आणली. जेव्हा अहिरावण राम आणि लक्ष्मण यांना पाताळात घेऊन गेला तेव्हा हनुमानाने अहिरावणाचा वध करून राम आणि लक्ष्मण यांना तेथून आपल्या खांद्यावर घेऊन येण्याचा पराक्रम केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना माकडाच्या रूपात दाखवल्यामुळे ओबामा नाराज होऊ नये. जर त्यांना हवे असेल तर ते ट्रम्पला माकड किंवा गोरिल्ला म्हणू शकतात. ओबामांनी हा व्हिडिओ अपमान म्हणून नव्हे तर प्रशंसा म्हणून घ्यावा. जर त्यांना हवे असेल तर त्यांनी हनुमान चालीसा पठण सुरू करावे आणि २०२८ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवाराचा विजय सुनिश्चित करण्याची तयारी करावी.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
