End of World : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश निश्चित? Baba Vanga ची ती भयंकर भविष्यवाणी ठरणार खरी!

Baba Vanga Predictions 2026: तिसऱ्या महायुद्धाच्या चेतावणीपासून एलियनच्या संपर्कापर्यंत! जागतिक राजकारणावर काय होणार परिणाम?
बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीनुसार, मानवाचा २०२६ मध्ये परग्रही लोकांशी संपर्क होणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे नुकतेच ट्रम्प यांनी पेंटागॉन आणि गुप्तचर संस्थांना यूएफओ आणि एलियन्शी संबंधित गोपनीय कागपत्रे खुली करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे नोव्हेंबर २०२६ मध्ये एलियन्स पृथ्वीवर येण्याच्या बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीला बळ मिळाले आहे.
बाब वेंगा यांची बाकीत जागतिक घटनांशी मिळती-जुळती आहे. ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश होणार अशी चर्चा देखील सध्या सुरु आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव लक्षणीयरित्या वाढला असून ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईचे संकेत दिले आहे. अणु करारा न झाल्यास दोन्ही देशांत युद्ध सुरु होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे इराणने देखील अमेरिकेला प्रतिहल्ल्याची धमकी दिली आहे. बाबा वेंगा यांनी २०२६ ला युद्धाचे वर्ष म्हणून संबोधले होते. सध्या अमेरिका आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती पाहता हे भाकित खरे ठरण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
बाबा वेंगा यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित एक भविष्यवाणी देखील केली होती. त्यांनी म्हटले होते, आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस मानवी बुद्धिमतेला मागे टाकेल. सध्या बाबा वेंगा यांची ही भविष्यवाणी ठरताना दिसत आहे. सध्या जग एआयच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अॅमेझॉन, गुगल यांसारख्या अनेक कंपन्यांनी कामगार कपात केली असून तर दुसरीकडे एआयच्या विकासावर भर दिला जात आहे. यामुळे बाबा वेंगाची ही भविष्यवामी सान्यांमध्ये अधिक भिती निर्माण करत आहे.
बाबा वेंगा यांच्या भाकितानुसार, २०२६ मध्ये कागदी चलनाची किंमत शून्य होणार आहे. लोक मौल्यवान धातूंवर विश्वास ठेवतील. बाबा वेंगाची ही भविष्यवाणी आणि सध्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारीत सोने आणि चांदीच्या वाढत्या दरांची परिस्थिती पाहता खरी ठरण्याची शक्यता आहे. सोन्याचा दर २ लाखांच्या पार गेला आहे, तर चांदीच्या दरानेही ४ लाखांचा टप्पा गाठला आहे. यामुळे जगाला आर्थिक संकटाचा समाना करावा लागू शकतो.
