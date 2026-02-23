Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील, जाणून घ्या

फेब्रुवारी महिन्याचा शेवटचा आठवडा खास असणार आहे. या आठवड्यात ग्रहांच्या होणाऱ्या हालचालींचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे तर काही राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. यावेळी तुमच्या कामामध्ये नवीन ऊर्जा आणि उत्साह येईल. अनावश्यक वाद टाळावा. आर्थिक बाबी, आरोग्य आणि नातेसंबंधांमध्ये संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खास राहणार आहे. या आठवड्यात लांब पल्ल्याचा प्रवास करण्याची शक्यता आहे. तुम्ही काही काळापासून आर्थिक समस्या किंवा कोणत्याही मोठ्या समस्येचा सामना करत असाल, तर या आठवड्यात ते दूर होतील. तसेच या आठवड्यात आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर राहील.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा धावपळीचा असू शकतो. कामासाठी तुम्हाला थोडी जास्त धावपळ करावी लागू शकते. जमीन, इमारती आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद तुम्हाला चिंतेत टाकतील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी करणाऱ्यांना कामाशी संबंधित काही समस्या त्रास देतील. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडून अपेक्षित सहकार्य आणि पाठिंब्याचा अभाव असल्याने कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला थोडे निराश वाटू शकते. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहणार आहे. तुमचे मन काही समस्यांमुळे चिंतेत असेल, काही मोठे खर्च तुमच्या आर्थिक समस्या वाढवतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना या आठवड्यात सावध राहण्याची गरज आहे. कामात अडथळे निर्माण करून तुमची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा कट रचू शकतात. तुमच्या योजना पूर्ण होण्यापूर्वी त्या कोणालाही सांगू नका. आरोग्याच्या दृष्टीने हा आठवडा प्रतिकूल राहील.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर आणि इच्छित पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त प्रयत्न आणि कठोर परिश्रम करावे लागतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ चढ-उतारांनी भरलेला असेल. तुम्हाला नको असलेल्या जबाबदाऱ्या मिळू शकतात किंवा तुम्हाला नको असलेल्या ठिकाणी बदली होऊ शकते. ऑफिसमध्ये तुमच्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठांशी व्यवहार करताना काळजी घ्या.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आनंदाचा राहील. कुटुंबासाठी हा आठवडा प्रतिकूल राहील. तुम्ही घरगुती चिंतांनी वेढलेले असाल. कुटुंबाशी संबंधित समस्या हाताळताना तुम्हाला अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. मालमत्तेशी संबंधित बाबींसाठी तुम्हाला न्यायालयात जावे लागू शकते. या संदर्भात कोणतेही मोठे निर्णय घेण्याचे टाळावे. व्यावसायिकांनी पैशांशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
कन्या राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ राहील. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात अनुकूल राहील. या आठवड्यात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. अनपेक्षित नफा मिळण्याची शक्यता आहे. अडकलेले किंवा उधार दिलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. सहकाऱ्यांशी तुमचे संवाद मैत्रीपूर्ण राहतील. कामानिमित्त प्रवास करणे फायदेशीर राहील.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. या काळात हुशारीने निर्णय घ्या. जर तुम्ही भागीदारीत काम करत असाल तर आर्थिक बाबी मिटवून पुढे जाणे तुमच्यासाठी चांगले राहील. तुम्हाला घरगुती समस्या सोडवण्यासाठी किंवा कामावर जाण्यासाठी थोडी जास्त धावपळ करावी लागू शकते. मालमत्तेशी संबंधित बाबी तुम्हाला त्रास देऊ शकतात, तर कौटुंबिक समस्या देखील तुम्हाला चिंताग्रस्त करू शकतात. या बाबींमध्ये गुंतल्याने तुम्हाला मानसिक त्रास देखील होऊ शकतो.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. व्यवसायाशी संबंधित आव्हाने तसेच कुटुंब आणि कौटुंबिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. कोणालाही हलक्यात वागवू नका, अन्यथा तुमचा अपमान होऊ शकतो. मुलांशी संबंधित बाबी तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळू शकते. कामामध्ये अडथळे येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांशीही चांगले वागणे योग्य राहील.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. तुमच्या जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश आणि प्रगती मिळेल. तुम्हाला एखादी इच्छित पदोन्नती किंवा कामाची जबाबदारी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वरिष्ठ तुमच्याशी दयाळूपणे वागतील. पूर्वी केलेल्या कामाच्या यशाबद्दल तुम्हाला सन्मानित केले जाऊ शकते. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. कोणत्याही कामात निष्काळजीपणा किंवा घाई करणे टाळावे. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा सामान्य राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा मिळणार नाही. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. बाजारातील मंदीमुळे व्यावसायिकांना त्रास होईल.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चढ उताराचा राहू शकतो. तुम्हाला काही अनपेक्षित, मोठे खर्च येऊ शकतात. तुम्हाला अनावश्यक गोष्टींवर खूप पैसे खर्च करावे लागू शकतात, ज्यामुळे तुमचे बजेट बिघडू शकते. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या आरोग्यामुळे तुम्हाला चिंता वाटू शकते. जर तुम्ही एखाद्या परीक्षेची किंवा स्पर्धेची तयारी करत असाल तर अपेक्षित यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला नेहमीपेक्षा जास्त प्रयत्न आणि कठोर परिश्रम करावे लागतील.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा समस्यांनी भरलेला राहील. करिअर आणि व्यवसायातील मोठे अडथळे दूर होतील. या आठवड्यात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. व्यावसायिकांनी कामाच्या ठिकाणी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठे काम करण्यापेक्षा त्यांच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करावे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही पाठिंबा आणि सहकार्य मिळू लागेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)