गरमागरम चहासोबत कुरकुरीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास भातापासून बनवा कुरकुरीत पकोडे, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळी उठल्यानंतर नाश्त्यात अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाल्ले जातात. कधी कांदापोहे, उपमा, शिरा तर कधी साऊथ इंडियन पदार्थ नाश्त्यात बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी अनेक लोक विकतचा नाश्ता आणून खातात. पण तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्यामुळे वजन वाढणे, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये भातापासून कुरकुरीत पकोडे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. भातापासून बनवलेले पकोडे चवीला अतिशय सुंदर लागतात. हा पदार्थ तुम्ही हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत खाऊ शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवता येणारे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. भाताचे पकोडे तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा पार्टीनिमित्त सुद्धा बनवू शकता. गरमागरम चहासोबत भाताचे पकोडे चांगले लागतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
