गरमागरम चहासोबत कुरकुरीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास भातापासून बनवा कुरकुरीत पकोडे, नोट करून घ्या रेसिपी

बऱ्याचदा शिल्लक राहिलेल्या भाताचे काय करावे सुचत नाही, अशावेळी सोप्या पद्धतीमध्ये भातापासून तुम्ही पकोडे बनवू शकता. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Feb 23, 2026 | 08:00 AM
सकाळी उठल्यानंतर नाश्त्यात अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाल्ले जातात. कधी कांदापोहे, उपमा, शिरा तर कधी साऊथ इंडियन पदार्थ नाश्त्यात बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी अनेक लोक विकतचा नाश्ता आणून खातात. पण तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्यामुळे वजन वाढणे, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये भातापासून कुरकुरीत पकोडे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. भातापासून बनवलेले पकोडे चवीला अतिशय सुंदर लागतात. हा पदार्थ तुम्ही हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत खाऊ शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवता येणारे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. भाताचे पकोडे तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा पार्टीनिमित्त सुद्धा बनवू शकता. गरमागरम चहासोबत भाताचे पकोडे चांगले लागतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • शिजवलेला भात
  • बेसन
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • चाट मसाला
  • तेल
कृती:

  • भाताचे पकोडे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, शिजवलेला भात थंड करून घ्या. त्यानंतर मोठ्या वाटीमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, कोथिंबीर,शिजवलेला भात, चमचाभर बेसन आणि चाट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात तुम्हाला हवे त्या आकारात पकोडे बनवून सोडा आणि दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले भाताचे कुरकुरीत पकोडे. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल.
  • सकाळच्या नाश्त्यात काहींना तेलकट पदार्थ खायला आवडत नाही. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा भाताचे पकोडे बनवू शकता.

Published On: Feb 23, 2026 | 08:00 AM

