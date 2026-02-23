Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब

भारतातीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम कार लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे मारुती सुझुकी स्विफ्ट. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 23, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • मारुती सुझुकी स्विफ्ट ही देशातील एक लोकप्रिय कार
  • 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन
भारतीय ऑटो बाजारात ग्राहक नेहमीच अशा कारच्या शोधात असतात, ज्या बजेट फ्रेंडली किमतीत उपलब्ध असेल आणि त्या चांगला मायलेज देखील देईल. ग्राहकांची हीच मागणी लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्या मार्केटमध्ये उत्तोमोत्तम कार ऑफर करत आहे. अशीच एक लोकप्रिय कार म्हणजे Maruti Suzuki Swift.

Maruti Suzuki ही देशातील एक आघाडीची कार उत्पादक कंपनी आहे, ज्यांनी वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर ऑफर केल्या आहेत. हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये कंपनीने स्विफ्ट कार सादर केली आहे. जर तुम्हाला या मारुती कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करायचा असेल, तर 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

मारुती स्विफ्टची किंमत किती?

मारुती सुझुकीच्या स्विफ्टच्या बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 5.79 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही खरेदी केली असेल, तर तुम्हाला नोंदणीसाठी अंदाजे 24000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 28000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे ऑन-रोड किंमत 6.36 लाख रुपये होईल.

‘या’ Automatic Car ची ग्राहकांना भुरळ! 2 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर ‘इतकाच’ असेल EMI, जाणून घ्या सोपा हिशोब

2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही Maruti Suzuki Swift चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत दोन लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 4.36 लाख रुपये बँकेकडून फायनान्स करावे लागतील. जर हे कर्ज 9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतले, तर दरमहा सुमारे 7,027 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. हा EMI पुढील सात वर्षे नियमित भरावी लागेल.

कार किती महाग पडेल?

9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 4.36 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास, सात वर्षांच्या कालावधीत तुम्ही अंदाजे 1.53 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून Maruti Suzuki Swift च्या बेस व्हेरिएंटची एकूण किंमत सुमारे 7.90 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. म्हणजेच कर्जामुळे कारच्या किमतीत अतिरिक्त वाढ होऊ शकते.

MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: मिडल क्लास कुटुंबासाठी कोणती इलेक्ट्रिक कार एकदम सोयीस्कर? जाणून घ्या

कोणाशी आहे स्पर्धा?

हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Swift ला अनेक कार्सकडून स्पर्धा मिळते. यामध्ये Maruti Suzuki Alto K10, Maruti Suzuki S-Presso, Maruti Suzuki Celerio आणि Maruti Suzuki Wagon R यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, एंट्री-लेव्हल एसयूव्ही सेगमेंटमधील Nissan Magnite, Hyundai Exter, Renault Kiger आणि Tata Punch यांसारख्या कार्सकडूनही Swift ला चांगली टक्कर मिळते.

Published On: Feb 23, 2026 | 06:15 AM

