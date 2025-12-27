Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Satara News : सातारा-कास रोडवर डंपर ट्रकचा सुसाट प्रवास! अवजड वाहनांवर नियंत्रण घालावं, नागरिकांची मागणी

जागतिक पर्यटन स्थळाकडे जाणाऱ्या सातारा-कास रोडला अनेक पर्यटकांची वर्दळ दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 07:46 PM
Satara News : सातारा-कास रोडवर डंपर ट्रकचा सुसाट प्रवास! अवजड वाहनांवर नियंत्रण घालावं, नागरिकांची मागणी
Follow Us:
Follow Us:
  • सातारा-कास रोडवर डंपर ट्रकचा सुसाट प्रवास!
  • अवजड वाहनांवर नियंत्रण घालावं, नागरिकांची मागणी
मेढा : (वा.) जागतिक पर्यटन स्थळाकडे जाणाऱ्या सातारा-कास रोडला अनेक पर्यटकांची वर्दळ दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. अशा परिस्थितीत या रोडवर क्रशसँड, डबर घेऊन जाणारे लोडेड डंपर सुसाट वेगाने धावत आहेत. त्यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण होत आहे. तरी अशा ओव्हरलोडेड व सुसाट वेगात धावणाऱ्या डंपरची सातारा तालुका वाहतूक शाखा व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून कारवाई व्हावी, अशी मागणी या विभागातील नागरिकांमधून होत आहे.

सातारा-कास मार्गावर कास पठार, कास तलाव ही पर्यटन स्थळे येत आहेत. कास तलावाकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक राहते. या निसर्गरम्य परिसरात अनेक हॉटेल असल्याने खवय्यांची देखील गर्दी या मार्गावर नेहमी राहते. अनेकदा स्टंटबाजी करणाऱ्या युवकांची रेलचेल गणेश खिंड परिसर, कास तलावालगत दिसून येते. त्यातच भर की काय पठारावरील अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू आहेत. बामणोली भागात मोठ्या पुलाचे बांधकाम सुरू असल्याने या मार्गावर संबंधित ठेकेदारांचे मालवाहतूक करणारे ओव्हरलोडेड डंपर सुसाट वेगात धावत आहेत. अशा डंपरवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सातारा तालुका वाहतूक शाखेच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

Kolhapur News : चंदगड तालुक्यात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ; शेतकरी, प्रवाशांमध्ये दहशत; वनविभागाचे अधिकारी हतबल

सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष, डंपरचालकांची मुजोरी

या मार्गावर ओव्हरलोड मालवाहतूक करणारे डंपर अनेकदा बारीक क्रशसेंड वाहून नेत असताना कोणत्याही डंपरवर आच्छादन टाकले जात नाही. त्यामुळे बारीक धूळ वाऱ्याने उडून मागील वाहन चालकांच्या डोळ्यांना त्रास होतो. त्यातून दुचाकी, चार चाकी चालकांचे छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. समोरच्या वाहनाची कोणतीही सुरक्षितता न घेता डंपरचालक आपली मुजोरी देखील दाखवतात, त्यामुळे अशा डंपर चालकांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

ओव्हरलोड व सुसाट वेगात डंपर यापुढे आढळून आल्यास अशा डंपर चालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यवतेश्वर चेक पोस्टवर अशा डंपरची सातारा तालुका वाहतूक शाखेच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून तपासणी देखील केली जाईल.
– निलेश तांबे, पोलिस निरीक्षक, सातारा तालुका पोलिस स्टेशन

Kolhapur News : महामार्गाकरिता जमिनीचं मोजमाप; बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईत मिळणार चौपट मोबदला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सातारा–कास मार्गावर नेमकी समस्या काय आहे?

    Ans: सातारा–कास पर्यटन मार्गावर क्रशसँड व डांबर वाहून नेणारे ओव्हरलोडेड डंपर सुसाट वेगाने धावत असून त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.

  • Que: या मार्गावर पर्यटकांची वर्दळ का जास्त असते?

    Ans: या मार्गावर कास पठार, कास तलाव यासारखी जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे असून निसर्गरम्य परिसर, हॉटेल्स व खाद्यगृहे असल्याने पर्यटकांची मोठी गर्दी असते.

  • Que: डंपरवर आच्छादन (कव्हर) नसल्याने काय त्रास होतो?

    Ans: बारीक क्रशसँड वाऱ्याने उडून मागील वाहनचालकांची दृश्यता कमी होते, डोळ्यांना इजा होते व नियंत्रण सुटून अपघात होण्याची शक्यता वाढते.

Web Title: Satara news dumper truck travels smoothly on satara kaas road citizens demand control over heavy vehicles

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 07:46 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM