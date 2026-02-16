Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna लग्नबंधनात अडकणार? लग्नाची पत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल, 'या' दिवशी पार पडणार शाहीसोहळा

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात चर्चेत असलेले जोडपे, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना लवकरच लग्नबंधनात अडकणार? त्यांच्या लग्नाची पत्रिका सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 06:44 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात चर्चेत असलेले जोडपे, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना, त्यांच्या रील-लाइफ केमिस्ट्रीला खऱ्या आयुष्यात घेऊन जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या अफवांना मागे टाकत, हे पॉवर कपल या महिन्यात २६ फेब्रुवारी रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. लग्नस्थळाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली तरी, राजस्थानमधील उदयपूर या शाही शहरात एका भव्य डेस्टिनेशन वेडिंगची तयारी जोरात सुरू असल्याची बातमी आहे. कुटुंब आणि जवळच्या मित्रांमध्ये हे लग्न खाजगी असेल, तर त्यानंतर एक भव्य सेलिब्रेशन होईल.

विजय आणि रश्मिका ३ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये एका भव्य लग्नाच्या रिसेप्शनचे आयोजन करणार आहेत. विजयच्या या निमंत्रणातून त्याच्या मनातील भावना व्यक्त होतात, तो म्हणतो की तो त्याच्या चढ-उतारांचा भाग राहिलेल्या लोकांसोबत ही नवी सुरुवात साजरी करू इच्छितो. स्वागत समारंभ संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल आणि चित्रपटसृष्टीतील अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी लग्न होणार आहे. हे जोडपे उदयपूरमध्ये लग्न करणार आहे. तयारी सुरू आहे आणि लग्न एका शाही जल्लोषापेक्षा कमी नसण्याची अपेक्षा आहे.

Bigg Boss Marathi 6 : दोन सदस्य घराबाहेर! आता घरातून राखी सावंतला हाकललं? बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट

२०१८ च्या “गीता गोविंदम” चित्रपटाच्या सेटवर दोघांमधील प्रेमाची ठिणगी उडाली. त्यांची निष्पाप आणि खोडकर ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतकी हिट झाली की ते रातोरात राष्ट्रीय क्रश बनले. त्यानंतर २०१९ मध्ये आलेल्या त्यांच्या “डियर कॉम्रेड” या चित्रपटाने त्यांचे बंध आणखी मजबूत केले. एकाच वेळी एकाच ठिकाणाहून सुट्टीचे फोटो शेअर करणे आणि अडचणी आणि अडचणींमध्ये एकमेकांना आधार देणे हे चाहत्यांसाठी त्यांच्या नात्याचा सर्वात मोठा पुरावा होता.


गेल्या ऑक्टोबरमध्ये हैदराबादमध्ये एका खाजगी समारंभात लग्न झाल्यानंतर त्यांच्या प्रेमकथेला एक नवीन वळण मिळाले असे वृत्त आहे. जरी त्यांनी कधीही उघडपणे ते मान्य केले नाही, तरी विजयने रश्मिकाच्या “द गर्लफ्रेंड” चित्रपटाच्या अलीकडील यशाच्या पार्टीत रश्मिकाला दिलेले प्रेम आणि पाठिंबा खूप काही सांगून गेला. सध्या त्यांच्या लग्नाची पत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

डोंबिवलीत रंगणार ‘द राहुल देशपांडे कलेक्टिव्ह’चा भव्य लाईव्ह कॉन्सर्ट, शास्त्रीय आणि आधुनिक संगीताचा संगम

Published On: Feb 16, 2026 | 06:37 PM

