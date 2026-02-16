भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री

Triber आणि Ertiga झाले सावध! उद्या भारतात Nissan ची ‘ही’ MPV लाँच होणार, जाणून घ्या फीचर्स
जानेवारी 2026 मध्ये एकूण प्रवासी वाहन विक्रीत इलेक्ट्रिक कारचा वाटा 3.60 टक्के राहिला. डिसेंबर 2025 मध्ये हा वाटा 3.94 टक्के होता, तर जानेवारी 2025 मध्ये तो केवळ 2.49 टक्के होता. यावरून एका वर्षात ईव्हीच्या बाजारहिस्स्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसते. ग्राहक आता पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक पर्यायांकडे अधिक वळत आहेत.
जानेवारी 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक कार बाजारात Tata Motors, JSW MG Motor आणि Mahindra & Mahindra या तीन कंपन्यांचा दबदबा कायम राहिला. या तिन्ही कंपन्यांनी मिळून एकूण विक्रीपैकी सुमारे 89 टक्के हिस्सा मिळवला.
Tata Motors ने 8,007 युनिट्सची विक्री करून पहिला क्रमांक कायम ठेवला. कंपनीची वार्षिक वाढ 50.71 टक्के तर मासिक वाढ सुमारे 23.95 टक्के राहिली. कंपनीचा बाजारहिस्सा 43.35 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर JSW MG Motor राहिली. कंपनीने जानेवारी 2026 मध्ये 4,703 युनिट्सची विक्री केली. वार्षिक वाढ 3.82 टक्के, तर महिन्यागणिक 32.14 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
Mahindra & Mahindra ने सर्वाधिक वार्षिक वाढ नोंदवली. कंपनीने 3,668 युनिट्सची विक्री करत तब्बल 395.68 टक्क्यांची वार्षिक झेप घेतली. यावरून महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात वेगाने आपली पकड मजबूत करत असल्याचे दिसते.
एकूणच, भारतातील इलेक्ट्रिक कार बाजार झपाट्याने वाढत असून येत्या काळात या क्षेत्रात स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.