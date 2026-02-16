Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री

भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक कार्सची डिमांड वाढतच चालली आहे. नुकतेच जानेवारी 2026 मध्ये किती इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री झाली? याबद्दल माहिती मिळाली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 16, 2026 | 06:47 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतीय ऑटो बाजारात EVs ला भरपूर मागणी मिळतेय
  • जानेवारी 2026 मध्ये 18,470 इलेक्ट्रिक कारची झाली विक्री
  • या कंपन्यांचा मार्केटमध्ये दबदबा
एकीकडे इंधनाच्या मागणीत वाढ होत असताना दुसरीकडे मात्र अनेक ग्राहक Electric Car खरेदी करत आहे. यामुळेच तर 2025 मध्ये आपल्याला भारतीय रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक कार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिसल्या. आता जानेवारी 2026 मध्ये देखील भारतामध्ये इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांच्या (EV) विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. या महिन्यात एकूण 18,470 युनिट्सची किरकोळ विक्री झाली. जानेवारी 2025 मध्ये हा आकडा 11,935 युनिट्स इतका होता. म्हणजेच वर्षभरात सुमारे 54.75 टक्क्यांची वाढ झाली असून तब्बल 6,535 युनिट्स अधिक विक्री झाली आहे. या आकडेवारीवरून देशात इलेक्ट्रिक कारची मागणी सातत्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.

Triber आणि Ertiga झाले सावध! उद्या भारतात Nissan ची ‘ही’ MPV लाँच होणार, जाणून घ्या फीचर्स

ईव्हीची बाजारपेठेतील वाढती हिस्सेदारी

जानेवारी 2026 मध्ये एकूण प्रवासी वाहन विक्रीत इलेक्ट्रिक कारचा वाटा 3.60 टक्के राहिला. डिसेंबर 2025 मध्ये हा वाटा 3.94 टक्के होता, तर जानेवारी 2025 मध्ये तो केवळ 2.49 टक्के होता. यावरून एका वर्षात ईव्हीच्या बाजारहिस्स्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसते. ग्राहक आता पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक पर्यायांकडे अधिक वळत आहेत.

टाटा, एमजी आणि महिंद्राचे वर्चस्व

जानेवारी 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक कार बाजारात Tata Motors, JSW MG Motor आणि Mahindra & Mahindra या तीन कंपन्यांचा दबदबा कायम राहिला. या तिन्ही कंपन्यांनी मिळून एकूण विक्रीपैकी सुमारे 89 टक्के हिस्सा मिळवला.

Tata Motors ने 8,007 युनिट्सची विक्री करून पहिला क्रमांक कायम ठेवला. कंपनीची वार्षिक वाढ 50.71 टक्के तर मासिक वाढ सुमारे 23.95 टक्के राहिली. कंपनीचा बाजारहिस्सा 43.35 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

गॅरेजला जाण्याची गरज नाही! ‘ही’ एक सोपी ट्रिक आणि 30 मिनिटांत स्वतः बदला बाईकचे इंजिन ऑइल

दुसऱ्या क्रमांकावर JSW MG Motor राहिली. कंपनीने जानेवारी 2026 मध्ये 4,703 युनिट्सची विक्री केली. वार्षिक वाढ 3.82 टक्के, तर महिन्यागणिक 32.14 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.

Mahindra & Mahindra ने सर्वाधिक वार्षिक वाढ नोंदवली. कंपनीने 3,668 युनिट्सची विक्री करत तब्बल 395.68 टक्क्यांची वार्षिक झेप घेतली. यावरून महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात वेगाने आपली पकड मजबूत करत असल्याचे दिसते.

एकूणच, भारतातील इलेक्ट्रिक कार बाजार झपाट्याने वाढत असून येत्या काळात या क्षेत्रात स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

 

Published On: Feb 16, 2026 | 06:47 PM

