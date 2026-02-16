AUS vs SL, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाला विजयाची गरज! श्रीलंकेचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

AUS vs SL, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज ३० व्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांच्यात घामसामान होणार आहे. पल्लेकेले येथील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात श्रीलंका संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ऑस्ट्रेलिया संघ प्रथम गोलंदाजी फलंदाजीला उतरेल.
ऑस्ट्रेलिया इलेव्हन : मिचेल मार्श (क), ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कॅमेरॉन ग्रीन, टिम डेव्हिड, मॅट रेनशॉ, मार्कस स्टॉइनिस, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, ॲडम झाम्पा, मॅट कुहनेमन
श्रीलंका इलेव्हन : पथुम निसांका, कामिल मिश्रा/कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका (क), दुशन हेमंथा, दुनिथ वेललागे, दुष्मंथा चमीरा, महेश थेक्षाना, मथीशा पाथिराना
बातमी अपडेट होत आहे….