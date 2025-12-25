Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kolhapur News : चंदगड तालुक्यात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ; शेतकरी, प्रवाशांमध्ये दहशत; वनविभागाचे अधिकारी हतबल

चंदगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना गवे, हत्ती, बिबट्या, वाघ, अस्वल, सांबर, रानडुक्करे, वनगायी आदी रानटी प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतीकऱ्यांची डोकेदुखी वाढत चालली आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 04:07 PM
Kolhapur News : चंदगड तालुक्यात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ; शेतकरी, प्रवाशांमध्ये दहशत; वनविभागाचे अधिकारी हतबल
  • चंदगड तालुक्यात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ
  • शेतकरी, प्रवाशांमध्ये दहशत
  • वनविभागाचे अधिकारी हतबल
कोल्हापूर/ विजयकुमार कांबळे : चंदगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना गवे, हत्ती, बिबट्या, वाघ, अस्वल, सांबर, रानडुक्करे, वनगायी आदी रानटी प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतीकऱ्यांची डोकेदुखी वाढत चालली आहे. तालुक्यातील पूर्व भागातील चिंचणे, कामेवाडी, तेऊरवाडी, तर पश्चिम भागातील गवसे, इब्राहिमपूर, बुझवडे, कानूर भोगोली, पिळणी, सडेगुडवळे, यासह तालुक्यातील अडकूर, विंझणे, मोरेवाडी, सोनारवाडी, लक्कीकट्टे, हेरे, इसापूर कळसगादे, तिलारीनगर, पाटणे, तुर्केवाडी माडवळे, हाजगोळी, मोटणवाडी, वाघोत्रे, जंगमहट्टी, कोकरे, आडूरे, नागवे आदी गावातून या रानटी प्राण्यांच्या आक्रमणामुळे शेतकऱ्यांना जिवन जगणेच कठीण झाले आहे. रानटी प्राण्यांच्या भितीने शेतकरीच नव्हे तर या मार्गावरून प्रवास करताना सुध्दा भितीच्या छायेखालीच जिवमुठीत घेवून प्रवास करावा लागत आहे. जंगलात वास्तव्यास असणाऱ्या प्राण्यांनी आता अलीकडच्या काळात खेडेगावातील वाडी वस्ती, तसेच शहरातील गजबजलेल्या नागरी वस्तीच्या ठिकाणी प्रवेश केल्याने नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण पसरले आहे.

वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तर अक्षरशः वैतागले आहेत. चंदगड तालुक्याला निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेला आहे. घनदाट जंगल संपत्ती, घटप्रभा, ताम्रपर्णी नद्या बारमाही पाण्याने तुडुंब भरून वाहत आहेत. तसेच जंगमहट्टी, फाटकवाडी, सोनारवाडी, क्कीकट्टे, जांबरे, काजिर्णे, हेरे, कुदनुर, पाटणे, आदींसह तालुक्यातील अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी माजी राज्यमंत्री भरमू पाटील, माजी आमदार कै. नरसिंगराव पाटील, विधानसभेचे अध्यक्ष नामदार कै. बाबासाहेब कुपेकर आदी नेतेमंडळीच्या प्रयत्नातून पाटबंधारे विभागाकडून कोट्यावधी रुपयांचा निधी खेचून आणला असल्याने सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. पिण्याच्या, व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागल्या मुळे शेतक-यांनी मोठ्याप्रमाणात ऊसाच्या पिकांची लागवड केली आहे. तर डोंगर कपारीतील झाडांची ठेकेदारांनी मोठ्याप्रमाणात कत्तल केल्यामुळेच या प्राण्यांनी आता आपला मोर्चा शेतातील उभ्या ऊस, मक्का, भात, नाचणी आदी पिकांकडेआणि गावाच्या दिशेने वळविला आहे.

तोडणीसाठी ऊस गेलेल्या फडात दिसले हत्ती

सद्या ऊसाच्या तोडणीसाठी गावा-गावात टोळ्या सुरू झाल्या आहेत. शेतक-याचे ऊस तोडणी करून गाळपासाठी कारखान्याकडे पाठविले जात आहेत. पण ऊस तोडणीसाठी गेलेल्या फडात हत्ती दिसल्याने मालकांची आणि तोडणी कामगारांची घाबरगुंडी उडाली आहे. तर तुटून गेलेल्या ऊसाच्या खोडव्याला पाणी पाजण्यासाठी शेतात जावे लागते. ऊसा बरोबरच शेतकऱ्यांना चांगला दर देणार पिक म्हणजे काजू होय. काजू झाडांना मोहोर आला असल्यास झाडे सफाईचे काम करावे लागते. मात्र हत्ती, अस्वल, आणि बिबट्‌याच्या भितीने शेतकऱ्यांनी शिवारात जाणेच टाळले आहे. या वन्यप्राण्यांचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला उपद्रव शेतकऱ्यांना डोकेदुखी ठरला आहे. तरी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यांचा योग्य तो बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: चंदगड तालुक्यात कोणत्या वन्यप्राण्यांचा उपद्रव वाढला आहे?

    Ans: चंदगड तालुक्यात गवे, हत्ती, बिबट्या, वाघ, अस्वल, सांबर, रानडुक्कर आणि वनगायी यांचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव वाढला आहे.

  • Que: तालुक्यातील कोणत्या गावांना या समस्येचा जास्त फटका बसत आहे?

    Ans: पूर्व भागातील चिंचणे, कामेवाडी, तेऊरवाडी तसेच पश्चिम भागातील गवसे, इब्राहिमपूर, बुझवडे, कानूर भोगोली, पिळणी, सडेगुडवळे यांसह अडकूर, विंझणे, मोरेवाडी, सोनारवाडी, हेरे, इसापूर, तिलारीनगर, पाटणे, वाघोत्रे, नागवे आदी अनेक गावांमध्ये ही समस्या तीव्र आहे.

  • Que: वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येत आहेत?

    Ans: शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेतात जाणे धोकादायक झाले असून ऊस, भात, मक्का, नाचणी, काजू यांसारखी पिके धोक्यात आली आहेत.

Published On: Dec 25, 2025 | 04:07 PM

