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Krishna River: कृष्णा नदीच्या दूषित पाण्याची गंभीर दखल; प्रशासनाचे पथक कवठेत दाखल, नमुने तपासणीसाठी पाठविले

Updated On: Jun 17, 2026 | 08:28 PM IST
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सारांश

Krishna River pollution: कृष्णा नदीच्या पाण्याचा रंग बदलून ते दूषित झाल्याच्या प्रकारामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून प्रशासनाने तातडीने तपास सुरू केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घटनास्थळी भेट देऊन पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले असून आरोग्य विभागासह संबंधित यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

Krishna River: कृष्णा नदीच्या दूषित पाण्याची गंभीर दखल; प्रशासनाचे पथक कवठेत दाखल, नमुने तपासणीसाठी पाठविले
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विस्तार
  • कृष्णा नदीच्या दूषित पाण्याची गंभीर दखल
  • प्रशासनाचे पथक कवठेत दाखल
  • नमुने तपासणीसाठी पाठविले
कराड: – कृष्णा नदीच्या पाण्याचा रंग बदलून पाणी दूषित झाल्याच्या प्रकारामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली, तर दूषित पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

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महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सातारा येथील उपप्रादेशिक अधिकारी अमोल सातपुते यांनी कवठे गावाजवळील कृष्णा नदीपात्राची पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्याआधी कराड प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या दालनात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत दूषित पाण्याच्या नमुन्यांच्या अहवालासह नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील, आरोग्य विभागाचे अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कृष्णा नदीतील बदललेल्या पाण्याच्या रंगामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजनांनाही सुरुवात केली आहे. मंगळवारी गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील आणि तालुका आरोग्य अधिकारी नरेंद्र माळी यांनी नदीकाठच्या परिसराची पाहणी केली होती. त्यानंतर बुधवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकासमवेत पुन्हा एकदा नदीकाठावर भेट देऊन पाण्याचे नमुने संकलित करण्यात आले.

या पाहणीवेळी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, आरोग्य सेविका, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्याबाबत तसेच आवश्यक आरोग्यविषयक खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या.

कृष्णाकाठी अधिकाऱ्यांची धाव

कृष्णा नदीतील पाण्याचा रंग हिरवा झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले आहे. आरोग्य विभाग, पंचायत समिती आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सलग दोन दिवस नदीकाठावरील गावांना भेटी देत परिस्थितीचा आढावा घेतला. पाण्याच्या नमुन्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

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Web Title: Krishna river pollution green water karad inspection water sample testing maharashtra

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Published On: Jun 17, 2026 | 08:28 PM

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