बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai Local Update: मुंबईकरांनो सावधान! मध्य रेल्वेचा विशेष मेगा ब्लॉक; माटुंगा ते कुर्ला दरम्यान लोकल सेवांवर होणार परिणाम

Updated On: Jun 17, 2026 | 06:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील लोकल प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी असून माटुंगा ते कुर्ला रेल्वे स्थानकांदरम्यान विशेष तांत्रिक कामांसाठी आठवडाभर दररोज रात्री मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे मध्य रेल्वेच्या लोकल सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून काही गाड्यांचे वेळापत्रक बदलले जाऊ शकते, तर काही सेवा रद्द किंवा विलंबाने धावू शकतात.

मुंबईकरांनो सावधान! मध्य रेल्वेचा विशेष मेगा ब्लॉक; माटुंगा ते कुर्ला दरम्यान लोकल सेवांवर होणार परिणाम

मुंबईकरांनो सावधान! मध्य रेल्वेचा विशेष मेगा ब्लॉक; माटुंगा ते कुर्ला दरम्यान लोकल सेवांवर होणार परिणाम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Mumbai Local News Marathi : लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशन (CSMT)-कुर्ला दरम्यान ५व्या आणि ६व्या मार्गांच्या बांधकामासंदर्भात सायन रोड ओव्हर ब्रिजवर (कल्याण टोकाकडील) गर्डर लाँचिंग करण्यात येणार आहे. यामुळे, माटुंगा आणि कुर्ला दरम्यान विशेष वाहतूक आणि वीजपुरवठा खंडित (पॉवर ब्लॉक) केला जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा ब्लॉक 17 जून 2026 च्या मध्यरात्री ते 24 जून 2026 च्या मध्यरात्री पर्यंत दररोज रात्री २ ते ४ तासांसाठी लागू राहील. या ब्लॉक कालावधीत कुर्ला आणि CSMT दरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा उपलब्ध राहणार नाही.

तारीख आणि कालावधी

१७/१८ जून, २०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी ३:१०
१८/१९ जून, २०२६ (गुरुवार/शुक्रवार मध्यरात्री): सकाळी ००:४५ ते सकाळी ३:४५
१९/२० जून, २०२६ (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी २:४०
२०/२१ जून, २०२६ (शनिवार/रविवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी २:४०
२१/२२ जून, २०२६ (रविवार/सोमवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० पासून सकाळी ३:१० पर्यंत
२२/२३.०६.२०२६ (सोमवार/मंगळवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी ३:१० सकाळ
२३/२४.०६.२०२६ (मंगळवार/बुधवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते पहाटे ३:१०
२४/२५.०६.२०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्री): मध्यरात्री १:१० ते मध्यरात्री ३:१०

Sanjay Nirupam News: २०२९ पर्यंत शिवसेना ठाकरे गट संपणार;संजय निरुपम यांचा दावा अन् उद्धव ठाकरेंचा पलटवार

माटुंगा ते कुर्ला (सर्व मार्गांवर)

ब्लॉक कालावधीत कुर्ला आणि सीएसएमटी दरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत.

१७ जून 2026 उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम

सीएसएमटी-ठाणे लोकल १८.०६.२०२६ रोजी सीएसएमटीहून ००:२४ AM वाजता सुटणार होती, ती रद्द करण्यात येईल.

ठाणे–सीएसएमटी लोकल, जी १८.०६.२०२६ रोजी ठाण्याहून ०४:०४ वाजता सुटणार होती, ती रद्द करण्यात येईल.

मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार नाही.

१८ जून 2026 उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम

१९.०६.२०२६ रोजी सीएसएमटी (CSMT) येथून ००:२४ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे लोकल रद्द करण्यात येईल.

बदलापूर-परेल लोकल (सुटण्याची वेळ २२:४० वाजता), खोपोली-परेल लोकल (सुटण्याची वेळ २२:१५ वाजता), आणि बदलापूर-सीएसएमटी लोकल (सुटण्याची वेळ २३:२९ वाजता) या गाड्या १८.०६.२०२६ रोजी कुर्ला स्थानकावरच थांबवल्या जातील.

१८.०६.२०२६ रोजी सीएसएमटी (CSMT) येथून ००:२४ वाजता सुटणारी ठाणे-कुर्ला लोकल १८.०६.२०२६ रोजी कुर्ला स्थानकावरच थांबवली जाईल. ट्रेन रात्री २३:४० वाजता ठाण्याहून सुटेल आणि तिचा थांब्याचा कालावधी सीएसएमटीपर्यंत वाढवण्यात येईल.

ब्लॉकच्या आधी आणि नंतरची शेवटची आणि पहिली लोकल सेवा

ब्लॉकच्या आधीची शेवटची अप लोकल: १८.०६.२०२६ कसारा-सीएसएमटी लोकल (कसारा येथून २२:०० वाजता सुटेल)
ब्लॉकच्या आधीची शेवटची डाउन लोकल: १९.०६.२०२६ सीएसएमटी-कर्जत लोकल (सीएसएमटी येथून ००:१२ वाजता सुटेल)
ब्लॉकनंतरची पहिली अप लोकल: १९.०६.२०२६ कर्जत-सीएसएमटी लोकल (कर्जत येथून ०२:३० वाजता सुटेल)
ब्लॉकनंतरची पहिली डाउन लोकल: १९.०६.२०२६ सीएसएमटी-कसारा लोकल (सीएसएमटी येथून ०४:१९ वाजता सुटेल)

मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम

गाडी क्रमांक ११०२० भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्सप्रेस ०३:२८ वाजल्यापासून कुर्ला स्थानकावर थांबवली जाईल. पहाटे ०३:४५ वाजेपर्यंत नियमन केले जाईल.

१९/२० जून, २०२६ (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्री), २०/२१ जून, २०२६ (शनिवार/रविवार मध्यरात्री), २१/२२ जून, २०२६ (रविवार/सोमवार मध्यरात्री), २२/२३ जून, २०२६ (सोमवार/मंगळवार मध्यरात्री), २३/२४ जून, २०२६ (मंगळवार/बुधवार मध्यरात्री), आणि २४/२५ जून, २०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्री) रोजी उपनगरीय ट्रेन संचालनावर होणारा परिणाम.

देशातील पहिली १०० टक्के स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट सज्ज! माझगाव डॉकचा पहिला प्रयोग; परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग खुला होणार

२० जून २०२६, २१ जून २०२६, २२ जून २०२६ रोजी होणारा परिणाम: २३.०६.२०२६, २४.०६.२०२६ आणि २५.०६.२०२६ रोजी धावणाऱ्या खालील गाड्या रद्द राहतील: सीएसएमटीहून ००.२४ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे लोकल आणि ठाण्याहून ०४.०४ वाजता सुटणारी ठाणे-सीएसएमटी लोकल. मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

Web Title: Mumbai local special mega block between matunga and kurla for one week

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 06:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जीव महत्त्वाचा, शॉर्टकट नको’; अंबरनाथ-बदलापूर रेल्वे मार्गावर ‘झिरो डेथ’ अभियान, अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांची मानवी साखळी
1

‘जीव महत्त्वाचा, शॉर्टकट नको’; अंबरनाथ-बदलापूर रेल्वे मार्गावर ‘झिरो डेथ’ अभियान, अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांची मानवी साखळी

मुंबईकरांना दिलासा! पावसाळ्यात लोकलचा खोळंबा टळणार, सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर बसणार लोखंडी कवच
2

मुंबईकरांना दिलासा! पावसाळ्यात लोकलचा खोळंबा टळणार, सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर बसणार लोखंडी कवच

पुणे-साईनगर शिर्डी दरम्यान पहिली थेट दैनंदिन एक्सप्रेस सुरू; रेल्वेमंत्री आज दाखवणार हिरवा झेंडा
3

पुणे-साईनगर शिर्डी दरम्यान पहिली थेट दैनंदिन एक्सप्रेस सुरू; रेल्वेमंत्री आज दाखवणार हिरवा झेंडा

Matheran Mini Train : पर्यटकांचा लाडका प्रवास थांबला! आजपासून माथेरानची मिनी ट्रेन पावसाळी सुट्टीवर; १५ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा बंद
4

Matheran Mini Train : पर्यटकांचा लाडका प्रवास थांबला! आजपासून माथेरानची मिनी ट्रेन पावसाळी सुट्टीवर; १५ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weight Loss Tips फिटनेसचा नवा ट्रेंड; ब्लॅक कॉफी अन् तूप, वजन कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर?

Weight Loss Tips फिटनेसचा नवा ट्रेंड; ब्लॅक कॉफी अन् तूप, वजन कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर?

Jun 17, 2026 | 07:40 PM
Uddhav Thackeray MLA: ६ खासदार गेले, आता १६ आमदारांची बारी? एकनाथ शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे ठाकरे गटात पुन्हा ‘धकधक’

Uddhav Thackeray MLA: ६ खासदार गेले, आता १६ आमदारांची बारी? एकनाथ शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे ठाकरे गटात पुन्हा ‘धकधक’

Jun 17, 2026 | 07:29 PM
Pink Tax : पाकिस्तानने ओळखली महिलांची गरज! ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, निर्णयाचं होतंय सर्वत्र कौतुक

Pink Tax : पाकिस्तानने ओळखली महिलांची गरज! ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, निर्णयाचं होतंय सर्वत्र कौतुक

Jun 17, 2026 | 07:24 PM
नवीन ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषद कार्यकाळाची सुरुवात; HRAWI सोबत धोरणात्मक भागीदारी आणि विकासाचा अजेंडा

नवीन ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषद कार्यकाळाची सुरुवात; HRAWI सोबत धोरणात्मक भागीदारी आणि विकासाचा अजेंडा

Jun 17, 2026 | 07:23 PM
Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral

Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral

Jun 17, 2026 | 07:20 PM
Chetan Bhagat : पोरं मोठी झाली! जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनंतर चेतन भगत भावूक; सोशल मीडियावरील पोस्टची जोरदार चर्चा

Chetan Bhagat : पोरं मोठी झाली! जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनंतर चेतन भगत भावूक; सोशल मीडियावरील पोस्टची जोरदार चर्चा

Jun 17, 2026 | 07:20 PM
Dehydration: वारंवार तहान, थकवा? शरीर देतंय इशारा! वेळीच ओळखा डिहायड्रेशनची लक्षणे, अन्यथा…

Dehydration: वारंवार तहान, थकवा? शरीर देतंय इशारा! वेळीच ओळखा डिहायड्रेशनची लक्षणे, अन्यथा…

Jun 17, 2026 | 07:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा