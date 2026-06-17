Mumbai Local Update: मुंबईकरांनो सावधान! मध्य रेल्वेचा विशेष मेगा ब्लॉक; माटुंगा ते कुर्ला दरम्यान लोकल सेवांवर होणार परिणाम

Mumbai Local News Marathi : लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशन (CSMT)-कुर्ला दरम्यान ५व्या आणि ६व्या मार्गांच्या बांधकामासंदर्भात सायन रोड ओव्हर ब्रिजवर (कल्याण टोकाकडील) गर्डर लाँचिंग करण्यात येणार आहे. यामुळे, माटुंगा आणि कुर्ला दरम्यान विशेष वाहतूक आणि वीजपुरवठा खंडित (पॉवर ब्लॉक) केला जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा ब्लॉक 17 जून 2026 च्या मध्यरात्री ते 24 जून 2026 च्या मध्यरात्री पर्यंत दररोज रात्री २ ते ४ तासांसाठी लागू राहील. या ब्लॉक कालावधीत कुर्ला आणि CSMT दरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा उपलब्ध राहणार नाही.
तारीख आणि कालावधी
१७/१८ जून, २०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी ३:१०
१८/१९ जून, २०२६ (गुरुवार/शुक्रवार मध्यरात्री): सकाळी ००:४५ ते सकाळी ३:४५
१९/२० जून, २०२६ (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी २:४०
२०/२१ जून, २०२६ (शनिवार/रविवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी २:४०
२१/२२ जून, २०२६ (रविवार/सोमवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० पासून सकाळी ३:१० पर्यंत
२२/२३.०६.२०२६ (सोमवार/मंगळवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते सकाळी ३:१० सकाळ
२३/२४.०६.२०२६ (मंगळवार/बुधवार मध्यरात्री): सकाळी १:१० ते पहाटे ३:१०
२४/२५.०६.२०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्री): मध्यरात्री १:१० ते मध्यरात्री ३:१०
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माटुंगा ते कुर्ला (सर्व मार्गांवर)
ब्लॉक कालावधीत कुर्ला आणि सीएसएमटी दरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत.
१७ जून 2026 उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम
सीएसएमटी-ठाणे लोकल १८.०६.२०२६ रोजी सीएसएमटीहून ००:२४ AM वाजता सुटणार होती, ती रद्द करण्यात येईल.
ठाणे–सीएसएमटी लोकल, जी १८.०६.२०२६ रोजी ठाण्याहून ०४:०४ वाजता सुटणार होती, ती रद्द करण्यात येईल.
मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार नाही.
१८ जून 2026 उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम
१९.०६.२०२६ रोजी सीएसएमटी (CSMT) येथून ००:२४ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे लोकल रद्द करण्यात येईल.
बदलापूर-परेल लोकल (सुटण्याची वेळ २२:४० वाजता), खोपोली-परेल लोकल (सुटण्याची वेळ २२:१५ वाजता), आणि बदलापूर-सीएसएमटी लोकल (सुटण्याची वेळ २३:२९ वाजता) या गाड्या १८.०६.२०२६ रोजी कुर्ला स्थानकावरच थांबवल्या जातील.
१८.०६.२०२६ रोजी सीएसएमटी (CSMT) येथून ००:२४ वाजता सुटणारी ठाणे-कुर्ला लोकल १८.०६.२०२६ रोजी कुर्ला स्थानकावरच थांबवली जाईल. ट्रेन रात्री २३:४० वाजता ठाण्याहून सुटेल आणि तिचा थांब्याचा कालावधी सीएसएमटीपर्यंत वाढवण्यात येईल.
ब्लॉकच्या आधी आणि नंतरची शेवटची आणि पहिली लोकल सेवा
ब्लॉकच्या आधीची शेवटची अप लोकल: १८.०६.२०२६ कसारा-सीएसएमटी लोकल (कसारा येथून २२:०० वाजता सुटेल)
ब्लॉकच्या आधीची शेवटची डाउन लोकल: १९.०६.२०२६ सीएसएमटी-कर्जत लोकल (सीएसएमटी येथून ००:१२ वाजता सुटेल)
ब्लॉकनंतरची पहिली अप लोकल: १९.०६.२०२६ कर्जत-सीएसएमटी लोकल (कर्जत येथून ०२:३० वाजता सुटेल)
ब्लॉकनंतरची पहिली डाउन लोकल: १९.०६.२०२६ सीएसएमटी-कसारा लोकल (सीएसएमटी येथून ०४:१९ वाजता सुटेल)
मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवर परिणाम
गाडी क्रमांक ११०२० भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्सप्रेस ०३:२८ वाजल्यापासून कुर्ला स्थानकावर थांबवली जाईल. पहाटे ०३:४५ वाजेपर्यंत नियमन केले जाईल.
१९/२० जून, २०२६ (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्री), २०/२१ जून, २०२६ (शनिवार/रविवार मध्यरात्री), २१/२२ जून, २०२६ (रविवार/सोमवार मध्यरात्री), २२/२३ जून, २०२६ (सोमवार/मंगळवार मध्यरात्री), २३/२४ जून, २०२६ (मंगळवार/बुधवार मध्यरात्री), आणि २४/२५ जून, २०२६ (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्री) रोजी उपनगरीय ट्रेन संचालनावर होणारा परिणाम.
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२० जून २०२६, २१ जून २०२६, २२ जून २०२६ रोजी होणारा परिणाम: २३.०६.२०२६, २४.०६.२०२६ आणि २५.०६.२०२६ रोजी धावणाऱ्या खालील गाड्या रद्द राहतील: सीएसएमटीहून ००.२४ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे लोकल आणि ठाण्याहून ०४.०४ वाजता सुटणारी ठाणे-सीएसएमटी लोकल. मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.