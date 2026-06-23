‘सहकार’चा दणदणीत विजयी जल्लोष, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, घोषणाबाजी, फटाके आणि पावसाच्या सरींनी रंगला विजयसोहळा

कराड/प्रतिनिधी : यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सहकार पॅनेलने सुरुवातीपासूनच निर्णायक आघाडी घेतल्याने मतमोजणी केंद्र परिसर मंगळवारी अक्षरशः गुलालमय झाला. मतमोजणीत वाढत जाणारी आघाडी पाहून समर्थकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आणि दुपारपासूनच विजयाचा जल्लोष सुरू झाला.
पहिल्या फेरीत सहकार पॅनलने संस्थापक पॅनेलवर सरासरी ७४३३ मतांची मोठी आघाडी घेतली. हाच ट्रेंड दुसऱ्या फेरीतही कायम राहिला. सायंकाळी उशिरा दुसऱ्या फेरीअखेर सहकार पॅनेलने सरासरी १५००० च्या मताधिक्याने विजयी झाले. दरम्यान,
निर्णय आघाडीनंतर आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या उपस्थितीत कृष्णा कारखाना कार्यस्थळावर कार्यकर्ते, समर्थकांनी भव्य विजयी जल्लोष साजरा केला. दरम्यान, विजयी मतांची अधिकृत आकडेवारी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत हाती आली नव्हती.
वखार महामंडळाच्या गोडाऊनमध्ये सकाळी ८ वाजता मतमोजणी सुरू असताना सुरुवातीच्या राखीव गटांतील निकालांमध्येच सहकार पॅनेलने वर्चस्व सिद्ध केले. यानंतर कार्यकर्त्यांनी केंद्राबाहेर मोठ्या संख्येने गर्दी करत गुलालाची उधळण, घोषणाबाजी आणि झेंडे फडकावत विजयाचा उत्सव सुरू केला.
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अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग या राखीव गटांतील मतमोजणीत यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. सुरेश भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनेलचे उमेदवार सातत्याने आघाडीवर राहिले. विरोधी कारखान्याचे माजी चेअरमन अविनाश मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखालील आणि उमेदवार सौ. अर्चनाताई मोहिते यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थापक पॅनलच्या उमेदवारांनी अपवाद वगळता सुरुवातीपासूनच्या मतांमध्ये मोठी आघाडी घेतली नाही. त्यामुळे या निर्णायक निकालाने समर्थकांमध्ये विजयाची खात्री निर्माण झाली आणि परिसरात जल्लोषाला सुरुवात झाली.
सायंकाळी महिला राखीव गट व सर्वसाधारण गटातील मतमोजणीला वेग आल्यानंतर सहकार पॅनेलच्या उमेदवारांनी विजयाच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू ठेवली. त्यानंतर कार्यकर्ते, सभासद आणि समर्थकांचा आनंद अक्षरशः ओसंडून वाहू लागला. मतमोजणी केंद्रासह कृष्णा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कृष्णा कारखाना परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. गुलालाच्या उधळणीबरोबरच फटाक्यांची आतषबाजी आणि घोषणाबाजीमुळे संपूर्ण परिसर उत्साहाने दणाणून गेला.
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सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास चेअरमन डॉ. सुरेश भोसले व आमदार डॉ. अतुल भोसले विजयी उमेदवारांसह मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले. यावेळी त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून मतमोजणी प्रक्रियेचा आढावा घेतला. तसेच सहकार पॅनलच्या या विजयाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त करून सभासदांचे आभार मानले.
निवडणूक निर्णय अधिकारी अपर्णा यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुरुवातीपासून शांततेत व सुरळीत पार पडली. तसेच पोलीस प्रशासनानेही कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता, त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. त्याचबरोबर वाहतूक पोलिसांनीही मतमोजणी केंद्र परिसरातील वाहतुकीचे योग्य नियोजन केल्याने संभाव्य वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांचा होणारा त्रास टाळण्यात त्यांना यश आले.
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कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान वरुणराजानेही आपली हजेरी लावत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. जून महिना संपत आला तरी पावसाने अपेक्षित जोर न धरल्याने ऊस लागणीबाबत चिंता व्यक्त होत होती. मात्र दुपारी सुमारे पावणे एकच्या सुमारास झालेल्या पावसाच्या सरींमुळे शेतकरी वर्ग सुखावला. विजयाच्या जल्लोषात निसर्गानेही आनंदाची भर घातल्याची भावना कार्यकर्त्यांत व्यक्त होत होती.
मतमोजणीच्या सुरुवातीलाच अनुसूचित जाती-जमाती राखीव गटातील निकालांमध्ये सहकार पॅनेलने मोठी आघाडी घेतली. सुमारे साडेसात हजार मतांची आघाडी स्पष्ट होताच उमेदवार छबन कांबळे यांच्या समर्थकांनी सर्वप्रथम पोत्याने गुलाल उधळत विजयाच्या घोषणा दिल्या. याच क्षणापासून सहकार पॅनेलच्या विजय उत्सवाला प्रारंभ झाला आणि हा गुलाल संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील ‘पहिला विजयाचा गुलाल’ ठरला.