राजाभाऊ राऊतांच्या विजयाने बार्शीत जल्लोषाचा महास्फोट! फटाक्यांची आतषबाजीत भाजप – महायुती कार्यकर्त्यांनी साजरी केली दिवाळी

बार्शी प्रतिनिधी : सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत बार्शीचे नेते राजेंद्र (राजाभाऊ) राऊत यांचा दणदणीत विजय होताच बार्शी शहरासह तालुक्यात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होताच भाजप व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडत, गुलालाची उधळण करत आणि नृत्य करत विजयाचा आनंदोत्सव साजरा केला.
मतमोजणीसाठी सकाळपासूनच बार्शीतून हजारो समर्थक सोलापुरात दाखल झाले होते. निकाल जाहीर होताच सोलापूरमध्ये तसेच बार्शीत कार्यकर्त्यांनी जल्लोषाला सुरुवात केली. बार्शीतील सोलापूर रोडवरील बालाजी कॉलनी परिसरात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जमा झाले होते.
सोलापुरात राजाभाऊ राऊत यांच्यासोबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, उद्योजक प्रशांत कथले, पंचायत समिती सभापती दीपक रोंगे, उपनगराध्यक्ष रोहित पाटील, रावसाहेब मनगिरे, बाजार समितीचे माजी सभापती, भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष रणवीर राऊत, ज्येष्ठ नगरसेवक विजय राऊत, माजी नगराध्यक्ष रमेश पाटील, माजी नगराध्यक्ष असीफभाई तांबोळी यांच्यासह भाजप शहराध्यक्ष महावीर कदम, तालुकाध्यक्ष मदन दराडे, भाजयुमो शहराध्यक्ष अमोल डिसले तसेच शहर व ग्रामीण भागातील शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
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बार्शीतील भोसले चौकातील संपर्क कार्यालयासमोर सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती. शहरातील विविध भागांत फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. गुलाल उधळत आणि ढोल-ताशांच्या गजरात कार्यकर्त्यांनी विजयाचा उत्सव साजरा केला.
सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत राजाभाऊ राऊत यांचे बार्शीत आगमन झाले नव्हते. मात्र त्यांच्या स्वागतासाठी सोलापूर रोडवर कार्यकर्त्यांची प्रचंड गर्दी जमली होती. राजाभाऊंच्या स्वागतासाठी शहर सज्ज झाले असून त्यांच्या आगमनानंतर आणखी भव्य जल्लोष होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
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