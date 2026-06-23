मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News: लिंब ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी ग्रामस्थ आक्रमक

Updated On: Jun 23, 2026 | 06:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सातारा यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.

Satara News, Zilla Parishad Satara, Gram Panchayat Inquiry, Hunger Strike,

Satara News: लिंब ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी ग्रामस्थ आक्रमक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लिंब ग्रामपंचायतीमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीला गती मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
  • भाजपचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य राजेश शेटे, विजय दाजी शिंदे, रक्षक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अधिक पाटील आणि माजी सैनिक चंद्रकांत सावंत आंदोलनात आघाडीवर
  • सातारा पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत ग्रामपंचायतीच्या नोंदी आणि विविध विकासकामांवरील खर्चात अनियमितता
 

Satara News: सातारा तालुक्यातील लिंब ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे सातारा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य राजेश शेटे, विजय दाजी शिंदे, रक्षक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अधिक पाटील आणि माजी सैनिक चंद्रकांत सावंत यांनी मंगळवारपासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पंचायत समिती सातारा येथील विस्तार अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत ग्रामपंचायतीच्या नोंदी व विविध विकासकामांवरील खर्चाबाबत काही अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत. वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापराबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?

या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सातारा यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.

New Sena Bhavan: ठाकरे-शिंदे वाद नव्या वळणावर! दादरच्या ‘सेनाभवना’ला टक्कर देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंचा

“चौकशी अहवालातील बाबी गांभीर्याने घेऊन संबंधितांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच ग्रामपंचायतीच्या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राखून ग्रामस्थांना न्याय द्यावा,” अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार पुढील काय कारवाई होते, याकडे लिंब ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

Web Title: Satara news limb gram panchayat financial irregularities zp protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 06:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News: हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर संस्थात्मक खून! सुरूर-पोलादपूर रस्ता कामावरून संदीप शिंदेंचा खळबळजनक आरोप
1

Satara News: हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर संस्थात्मक खून! सुरूर-पोलादपूर रस्ता कामावरून संदीप शिंदेंचा खळबळजनक आरोप

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन
2

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन

पुणे-बंगळुरु महामार्गावर भीषण अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर 5 जण जखमी
3

पुणे-बंगळुरु महामार्गावर भीषण अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर 5 जण जखमी

भोसे येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भव्य आरोग्य, योग व जीवनशैली शिबिर संपन्न; १०० हून अधिक ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी!
4

भोसे येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भव्य आरोग्य, योग व जीवनशैली शिबिर संपन्न; १०० हून अधिक ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

Jun 23, 2026 | 07:17 PM
दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

Jun 23, 2026 | 07:06 PM
बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

Jun 23, 2026 | 07:03 PM
Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

Jun 23, 2026 | 06:55 PM
‘बाळासाहेबांचा अवमान केलेलाच नाही’; वादग्रस्त वक्तव्यावर किरण पावसकरांचे स्पष्टीकरण, ठाकरे गटावर पलटवार

‘बाळासाहेबांचा अवमान केलेलाच नाही’; वादग्रस्त वक्तव्यावर किरण पावसकरांचे स्पष्टीकरण, ठाकरे गटावर पलटवार

Jun 23, 2026 | 06:53 PM
Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Jun 23, 2026 | 06:51 PM
पूलशेजारी आराम ते गल्ली क्रिकेट! युवराज, अभिषेक आणि नमनची गोवा ट्रिप ठरली चर्चेचा विषय

पूलशेजारी आराम ते गल्ली क्रिकेट! युवराज, अभिषेक आणि नमनची गोवा ट्रिप ठरली चर्चेचा विषय

Jun 23, 2026 | 06:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा