Maharashtra Breaking LIVE News Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ब्रेकिंग बातम्यांच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Maharashtra to World Breaking News Live: जागतिक बाजारपेठेत आज सकारात्मक ट्रेंड पाहायला मिळाले आहेत. मात्र तरी देखील आज २६ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, लाल रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टी २६,१४३ च्या जवळ व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा ३३ अंकांनी किंवा ०.१३% ने कमी होता.
27 Dec 2025 09:11 AM (IST)
राज्यात थंडीचे चढ-उतार सुरू असले तरी गारठा कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. सकाळच्या वेळी कडाक्याच्या थंडीमुळे नागरिकांना हुडहुडी भरत असून अनेक भागांत किमान तापमान सातत्याने १० अंश सेल्सिअसच्या खाली नोंदवले जात आहे. हवामान विभागानुसार, राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नसून पुढील काही दिवस थंडी कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
27 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Gold Rate Today: भारतात 27 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,003 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,836 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,503 रुपये आहे. भारतात 27 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. भारतात 27 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये आहे.
27 Dec 2025 08:50 AM (IST)
खोपोली नगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शिंदे गटाच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर परशुराम घारे, जिल्हा प्रवक्ता भरत भगत यांच्यासह एकूण दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्रवारी मंगेश काळोखे यांची हत्या झाल्यानंतर खोपोली शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, खबरदारी म्हणून बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, काळोखे कुटुंबीयांनी मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. घटनेचा तपास पोलीस करत असून, शहरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
27 Dec 2025 08:42 AM (IST)
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी तापमानात घट होऊन थंडी वाढताना दिसत आहे. नवीन वर्षाच्या आधी, उत्तर भारत, पूर्व आणि ईशान्य भारतात हवामानात मोठा बदल दिसून येत आहे. या बदलत्या हवामानाचा वाहतूक आणि आरोग्यावरही परिणाम होताना दिसत आहे. या बदलत्या हवामानापासून सध्यातरी कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
27 Dec 2025 08:41 AM (IST)
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. इथे वेगवेगळ्या धर्मांचे, संस्कृतींचे आणि परंपरांचे पालन करणारे लोक एकत्र राहतात. त्यामुळेच भारताला “मंदिरांचा देश” असेही म्हटले जाते. देशभरात लहान-मोठी मिळून सुमारे सात लाखांहून अधिक मंदिरे आहेत. प्रत्येक मंदिराची पूजा पद्धत, श्रद्धा आणि नियम वेगवेगळे असतात. आजच्या या लेखात आपण भारतातील अशा ५ खास मंदिरांबद्दल जाणून घेणार आहोत, जिथे भाविकांना प्रसाद खाण्यास किंवा घरी नेण्यास मनाई आहे. या ठिकाणी प्रसाद केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपात स्वीकारला जातो.
27 Dec 2025 08:39 AM (IST)
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे तब्बल दोन दशकांनंतर एकत्र आल्याने मुंबईसह महाराष्ट्रातील राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीचा सर्वाधिक परिणाम मुंबईत दिसून येण्याची शक्यता असून, तब्बल ६७ प्रभागांतील निकाल बदलू शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील निकालांचा दाखला देत, मराठीबहुल प्रभागांत मनसे आणि उद्धवसेनेच्या मतांची बेरीज निर्णायक ठरू शकते, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. वरळी, माहीम, शिवडी आणि दिंडोशीसारख्या भागांत दोन्ही पक्षांचे स्वतंत्र मते एकत्र आल्यास शिंदेंची शिवसेना आणि महायुतीसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
27 Dec 2025 08:34 AM (IST)
वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने टी-२० प्रकारातही आपला दमदार फॉर्म कायम ठेवला आहे. तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा ८ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी करत श्रीलंकेला अवघ्या ११२ धावांवर रोखले. त्यानंतर भारताने हे आव्हान केवळ १४ षटकांत पूर्ण केले. पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारताने ३-० अशी निर्णायक आघाडी घेतली आहे. शफाली वर्माने ४२ चेंडूत ७९ धावांची वादळी खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तिच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताला सहज आणि मोठा विजय मिळाला.
27 Dec 2025 08:27 AM (IST)
पुण्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच या युतीला अचानक ब्रेक लागल्याची माहिती समोर आली आहे. घड्याळ की तुतारी, कोणत्या चिन्हावर निवडणूक लढायची यावरून मतभेद झाल्याने संभाव्य युती जवळपास फिस्कटल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू होत्या आणि वरिष्ठ स्तरावर त्याला मान्यताही मिळाल्याची चर्चा होती. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठकही पार पडली होती. मात्र निवडणूक चिन्हावर तोडगा न निघाल्याने ही युती तुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
26 Dec 2025 05:44 PM (IST)
शर्वरी वाघ हीने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी २०२० मध्ये कबीर खानच्या युद्ध नाटक मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले होते. तेव्हापासून, तिने चित्रपटसृष्टीत लक्षणीय यश मिळवले आहे, “बंटी और बबली २,” “मुंज्या,” आणि “वेदा” सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ती आता तिची मोठी बहीण कस्तुरी वाघ हिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे, जिने विनीत हिंगोरानीशी लग्न केले आहे.
26 Dec 2025 05:06 PM (IST)
कावासाकीने त्यांची मिड साइड ॲडव्हेंचर-टूरर बाईक, 2026 Kawasaki Versys 650, भारतात लाँच केली आहे. ही बाईक अनेक प्रभावी फीचर्ससह लाँच झाली आहे. याच्या डिझाइन आणि इंजिनमध्ये बदल केले नाही. मात्र, नवीन कलर ऑप्शन्ससह ती थोडीसा फ्रेश लूक देखील देते.
26 Dec 2025 04:55 PM (IST)
आगामी मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकारण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहे. भाजपाने युतीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी यासाठी काही स्पष्ट आणि ठोस अटी-शर्ती समोर ठेवल्याने राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. युती झालीच तर ती कोणत्या अटींवर होणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
26 Dec 2025 04:50 PM (IST)
महाराष्ट्राने शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या एका वर्षात महत्त्वपूर्ण पावले उचलत विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा या त्रिसूत्रीभोवती केंद्रित सुधारणा राबविल्या आहेत. दर्जेदार, समावेशक आणि आधुनिक शिक्षण प्रत्येक बालकापर्यंत पोहोचावे या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या कालावधीतील शैक्षणिक प्रवास हा विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचा सामूहिक प्रवास असल्याचे नमूद करत शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
26 Dec 2025 04:45 PM (IST)
बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खान २७ डिसेंबर रोजी त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. अभिनेत्याच्या ६० व्या वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन एक दिवस आधीच सुरू झाले आहे. “बॅटल ऑफ गलवान” हा अभिनेता त्याचा वाढदिवस पारंपारिक आणि अनोख्या पद्धतीने साजरा करणार आहे. सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीची माहितीही समोर आली आहे. त्याच्या ६० व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी भाईजान पेंटर बनताना दिसला. अभिनेत्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो कॅनव्हासवर पेंटिंग करताना दिसत आहे. अभिनेत्याच्या वाढदिवसाच्या पार्टीची सर्व माहिती आपण जाणून घेऊयात.
26 Dec 2025 04:40 PM (IST)
पॅलाडियन पार्टनर्स अॅडव्हायजरी एलएलपीने कॅलेंडर वर्ष 2025 चा समारोप 9 लाख चौ.फूटाहून अधिक इन्व्हेंटरीच्या विक्रीसह केला. ही उपलब्धी मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये 2,000 कोटींपेक्षा जास्त एकूण व्यवहार मूल्यामध्ये रूपांतरित झाली. हे कामगिरी उच्च गतीच्या प्रोजेक्ट लॉन्च, उपनगरीय मायक्रो-मार्केटमधील सातत्यपूर्ण अंतिम-उपयोगकर्ता मागणी, तसेच शिस्तबद्ध मँडेट निवड आणि मूल्यनिर्धारण धोरणावर आधारित निष्पादन मॉडेलमुळे शक्य झाली. वर्षाचा एक निर्णायक क्षण मलाड ईस्टमधील चांदीवाला ग्रुपच्या पर्ल आयकॉन प्रोजेक्टमध्ये 200 कोटींच्या इन्व्हेंटरीचे फक्त दोन तासांत पूर्णपणे विक्री होणे राहिला. त्यानंतर अंधेरी वेस्टमधील प्रारंभ प्रोजेक्टमध्येही आणखी एक मजबूत कामगिरी दिसून आली, जिथे 100 कोटींची ही बुकिंग 48 तासांत नोंदवली गेली.
26 Dec 2025 04:35 PM (IST)
नववर्षाचे आगमन, उत्सव आणि ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल्स, उपहारगृहे व खाद्य आस्थापनांमध्ये तयार होणारे अन्न स्वच्छ, सुरक्षित व निर्भेळ असणे आवश्यक आहे. यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि खाद्य आस्थापनांची सखोल तपासणी करावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.
26 Dec 2025 04:30 PM (IST)
“माझे मौन हजार उत्तरांपेक्षा चांगले आहे; मला माहित नाही की मी किती प्रश्न जपून ठेवले आहेत.” संसदेच्या कॉरिडॉरमध्ये प्रतिध्वनीत होणाऱ्या या ओळी केवळ एक ओळी नव्हत्या, तर एका पंतप्रधानाचे उत्तर होते ज्यांना जगाने “मौन” मानले होते. २६ डिसेंबर 2024 हा भारतीय राजकारणासाठी काळ्या दिवसांपैकी एक ठरला. याच दिवशी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जगाचा निरोप घेतला. एक असा नेता जो कधीही लोकसभा निवडणूक जिंकला नाही, ज्यांना “अपघाती पंतप्रधान” म्हणून त्यांच्यावर सातत्याने टिका झाल्या. पण तरीही तरीही त्यांनी १० वर्षे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे नेतृत्व केले. त्यांच्या मौनाचाही एक अनुनाद होता, जो इतिहास आता ऐकत आहे.
26 Dec 2025 04:25 PM (IST)
स्लाम धर्मातील सर्वात पवित्र स्थळ मानल्या जाणाऱ्या मक्का येथील ‘मस्जिद अल-हरम’ (Grand Mosque) मधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने मशिदीच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथे तैनात असलेल्या एका कर्तव्यदक्ष सुरक्षा रक्षकाने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्या व्यक्तीला वाचवले. या थरारक घटनेचा व्हिडिओ (Viral Video) सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, जगभरातून या सुरक्षा रक्षकाच्या धैर्याचे कौतुक केले जात आहे.
26 Dec 2025 04:20 PM (IST)
मुंबई क्राईम ब्रँच व सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) चे अधिकारी असल्याचा बनाव करून सायबर भामट्यांनी एका गृहिणीची तब्बल २५ लाख ८७ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तुमच्यावर मनी लॉन्ड्रंग, अवैध जाहिरात तसेच छळवणूक प्रकरणी केस असून तुम्ही डिजिटल अरेस्ट आहात, अशी भीती दाखवून आरोपींनी वेगवेगळ्या खात्यांत पैसे भरण्यास भाग पाडले. हा प्रकार १६ ते २२ डिसेंबर दरम्यान गारखेडा परिसरातील बगाडीया नगर, सह्याद्री हिल्स येथे घडला.
26 Dec 2025 04:15 PM (IST)
अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई येथे ओडिशाहून आलेल्या ‘सिकल सेल बीटा थॅलेसेमिया’ या गंभीर अनुवांशिक रक्तविकाराने ग्रस्त असलेल्या चार वर्षांच्या चिमुकल्यावर अत्यंत गुंतागुंतीचा ‘कॉम्प्लेक्स हॅप्लो-आइडेंटिकल बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट’ यशस्वीरित्या करण्यात आला. या यशस्वी उपचारामुळे या लहानग्याला नवजीवन मिळाले असून, बालरोग अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात हे एक महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.
26 Dec 2025 04:10 PM (IST)
‘पहिली बेटी धनाची पेटी’ असे म्हटले जाते. समाजात आज मुलगा-मुलगी असा भेद उरलेला नसल्याचे वारंवार सांगितले जाते. महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असताना, नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरात घडलेल्या एका अमानुष घटनेने समाजमन हादरून गेले आहे. मुलगी नको होती म्हणून एका आईनेच आपल्या सहा वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीचा गळा दाबून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
26 Dec 2025 04:07 PM (IST)
सलमान खान आणि शक्ती कपूर हे खूप चांगले मित्र आहेत. त्यांनी “बागी”, “जुडवा”, “चल मेरे भाई”, “हम साथ साथ हैं”, “आवाज”, “कहीं प्यार ना हो जाये” आणि “हॅलो ब्रदर” अशा अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. २००५ मध्ये काहीतरी घडले, त्यानंतर असे म्हटले गेले की शक्ती कपूर आणि सलमानमधील संबंध बिघडले आहेत. त्यानंतर, २०११ मध्ये, जेव्हा शक्ती कपूर “बिग बॉस ५” मध्ये स्पर्धक म्हणून दिसले, तेव्हा दोघांमध्ये कडाक्याचे वाद झाले. शक्ती यांनी असा आरोपही केला की सलमान “महिलांना मारहाण करतो”. आता, जवळजवळ १४ वर्षांनंतर, शक्ती कपूर यांनी सलमान खानसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल मौन सोडले आहे.
26 Dec 2025 04:00 PM (IST)
वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील के पी सेल्स कार्पोरेशन कंपनीकडून पाईप व फिंटीगचे साहीत्य खरेदी करून पुण्याच्या मिन्सुन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. संचालकांनी संगणमत करुन फसविण्याच्च्या उद्देशाने जाणीवपुर्वक व्यवहार असक्रीय असलेल्या बँकेचे चेक देऊन तसेच विश्वासघात करुन पैसे आज देतो, उद्या देतो अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन ९१ लाख ८२ हजार ७८९ रुपयाची आर्थिक फसवणूक केली. याप्रकरणी पुण्याच्या उद्योजक पती-पत्नीवर २४ डिसेंबर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, जयराज बाबुराव पाटील (५३) यांची वाळूज औद्योगिक वसाहतीत के. पी. सेल्स कॉर्पोरेशन नावाची कंपनी आहे.
26 Dec 2025 03:50 PM (IST)
नीट, जेईई यांसारख्या देशातील महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) कडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२६ पासून नीट, जेईई तसेच इतर प्रमुख प्रवेश परीक्षांमध्ये उमेदवारांची ओळख पटवण्यासाठी फेस रिकग्निशन (चेहरा ओळख) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून फसवणूक, बनावट उमेदवार आणि पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे.
26 Dec 2025 03:45 PM (IST)
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. सहा महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेला हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांमध्ये दिलासा निर्माण झाला आहे. एकूण ८२७ उमेदवार मुलाखतीस (Career )पात्र ठरले असून त्यापैकी ५२० उमेदवार पुण्यातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयोगाने प्रशासकीय कारणास्तव तीन उमेदवारांचा निकाल तात्पुरता राखून ठेवला आहे.
26 Dec 2025 03:35 PM (IST)
Ukraine Storm Shadow missile attack Russia 2025 : रशिया (Russia) आणि युक्रेनमधील (Ukraine) युद्ध आता एका अत्यंत विनाशकारी आणि निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर युक्रेनने रशियाला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का दिला आहे. ब्रिटनने पुरवलेल्या अत्याधुनिक आणि प्राणघातक ‘स्टॉर्म शॅडो’ (Storm Shadow) क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने युक्रेनने रशियाच्या सीमेत खोलवर शिरून एका मोठ्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर (Oil Refinery) यशस्वी हल्ला केला आहे. या हल्ल्यामुळे रशियन सैन्याची इंधन पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून पुतिन यांच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
26 Dec 2025 03:25 PM (IST)
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘परीक्षा पे चर्चा २०२६’ या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्याला तब्बल ६५ लाख विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ सुमारे तीन लाखांहून कमी जणांचीच नोंदणी झाली असल्याने शिक्षण विभागासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. उर्वरित केवळ १६ ते २० दिवसांत तब्बल ६२ लाखांहून अधिक नोंदणी पूर्ण करण्याचे दडपण आता थेट शिक्षकांवर आले आहे.
26 Dec 2025 03:15 PM (IST)
क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या त्याच्या नात्यामुळे चर्चेत आहे. तो अभिनेत्री आणि मॉडेल माहिका शर्माला डेट करत आहे आणि ते दररोज एकत्र दिसत आहेत. अलिकडेच हार्दिक सुरत विमानतळावर मीडिया आणि चाहत्यांच्या गर्दीत दिसला. गर्दीत त्याची प्रेयसी माहिकाला वाचवतानाचा त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हार्दिक पांड्या आणि त्याची प्रेयसी माहिका शर्मा अलीकडेच एका जवळच्या मित्राच्या लग्नाला उपस्थित दिसले. या दोघांनीही मॅचिंग पोशाख घातले होते. हार्दिक लाल कुर्त्यात डॅशिंग दिसत होता, तर त्याची प्रेयसी माहिका लाल लेहेंग्यात खूपच सुंदर दिसत होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ चाहत्यांना खूप आवडला आहे. चाहते विविध कमेंट्स देऊन त्यांचे कौतुक करत आहेत.
26 Dec 2025 03:05 PM (IST)
असं म्हणतात की, गेलेली व्यक्ती कधी परत येत नाही, मागे राहतात त्या फक्त आठवणी. आपण आपल्या प्रिय व्यक्तीचा चेहरा मनात साठवून ठेवतो पण पुन्हा तो चेहरा काय आपल्याला दिसत नाही. विचार करा, जर असं काही घडलंच आणि आपण हरवलेल्या व्यक्तीला जर आपल्याला पुन्हा पाहता आलं तर काय होईल… काय असेल यावर तुमची प्रतिक्रिया? एका पत्नीने आपल्या पतीला अशीच काहीशी भेट देऊ पाहिली आहे ज्यानंतर पतीची रिॲक्शन होती ती आता सर्वांनाच भावुक करत आहे. पत्नीने दिलेले हे गिफ्ट अक्षरश: पतीच्या डोळ्यात अश्रू अनावर करत आणि हंबरडा फोडूनच तो रडायला लागतो. चला हे गिफ्ट नक्की काय आहे ते जाणून घेऊया.
26 Dec 2025 02:45 PM (IST)
भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी (RIL) जागतिक स्तरावरून एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकन सरकारने रिलायन्सला रशियन तेल आयातीबाबत एका महिन्याची विशेष सवलत (Waiver) दिली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेने रशियन तेल कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादले असतानाही, रिलायन्सला (Reliance) मिळालेली ही सवलत भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी आणि अंबानींच्या व्यवसायासाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
26 Dec 2025 02:40 PM (IST)
राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यावर प्रशांत जगताप यांनी कॉँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी अजित पवार आणि शरद पवार यांचे पक्ष यांनी युती केली आहे. त्यामुळे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप नाराज झाले होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
26 Dec 2025 02:35 PM (IST)
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 101 व्या जयंतीनिमित्त लखनऊमध्ये भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थळाचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते राष्ट्रीय प्रेरणा स्थळाचे लोकार्पण पार पडले. मात्र यानंतर सजावटीसाठी लावण्यात आलेल्या रोपांची चोरी करण्यासाठी लखनऊमध्ये झुंबड उडाली. पंतप्रधानांचा कार्यक्रम संपल्यानंतर लोकांनी झाडं चोरण्यासाठी मोठी गर्दी केली. जागोजागी लोक सजावटीसाठी ठेवण्यात आलेल्या कुंड्या उचलताना दिसून आले. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral News) झाला आहे.
26 Dec 2025 02:30 PM (IST)
गेल्या वर्षभरात अनेक कलाकारांच्या मृत्युच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. काहींचा अचानक मृत्यू झाला तर काही कलाकार अनेक वर्षांपासून आजाराशी झुंज देताना दिसले आहेत. अशातच आता हॉलिवूडमधूनही एक दुःखत बातमी समोर आली आहे. अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनेक टीव्ही शो आणि चित्रपटांमध्ये काम करणारा हॉलिवूड अभिनेता पॅट फिनचं सोमवारी वयाच्या ६० व्या वर्षी लॉस एंजेलिस येथील त्याच्या घरी निधन झाले आहे. २०२२ पासून अभिनेत्यावर कॅन्सरचे उपचार सुरू होते.
26 Dec 2025 02:25 PM (IST)
26 Dec 2025 02:20 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. पहिल्या तीन सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने बाजी मारली आणि मालिका जिंकली आहे. तर आजपासून बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये पहिल्याच दिवशी गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. पहिल्याच दिनी दोन्ही संघाच्या गोलंदाजांनी 20 विकेट्स घेतले आहेत. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
26 Dec 2025 02:15 PM (IST)
उत्तर प्रदेशातील आझमगढमधून ब्रिटनला (Britain) गेलेल्या एका इस्लामिक धर्मोपदेशकाचा काळा कारभार आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) उघडकीस आणला आहे. मौलाना शमसुल हुदा खान यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची आणि संशयास्पद परदेशी निधीची चौकशी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
26 Dec 2025 02:07 PM (IST)
काही दिवसांपूर्वी, "दृश्यम ३" च्या निर्मात्यांनी घोषणा केली की त्यांचा चित्रपट २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या यादीत मुख्य कलाकार अजय देवगण, तब्बू, श्रिया सरन आणि रजत कपूर यांची नावे समाविष्ट होती. अक्षय खन्ना यांचे नाव गायब होते, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. "धृश्यम २" (२०२२) नंतर अक्षय खन्ना बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे, त्यामुळे चाहते त्याला सिक्वेलमध्ये पाहण्यास उत्सुक होते, विशेषतः "दृश्यम २" (२०२२) मधील त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयानंतर. दरम्यान, खन्नाने फीमधील मतभेदांमुळे तिसऱ्या भागातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
26 Dec 2025 02:00 PM (IST)
२५ डिसेंबर, गुरुवारी मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील सोरेंटो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये भीषण आग लागली, सकाळी १० वाजेच्या सुमारास सोरेंटो टॉवरच्या मधल्या काही मजल्यांवरून धूर निघू लागला. पाहता पाहता आगीनं रौद्र रूप धारण केलं आणि १२ व्या, १३ व्या व १४ व्या मजल्याला आपल्या विळख्यात घेतलं. आगीमुळे इमारतीतील इलेक्ट्रिकल डक्ट आणि केबल्स जळून खाक झाल्या, ज्यामुळं संपूर्ण इमारतीत धुराचे साम्राज्य पसरलं होतं. परंतु आता संदीप सिंग सुरक्षित आहेत आणि अंकिता लोखंडे-विकी जैन यांनी त्यांना मदत केली आहे.
26 Dec 2025 01:55 PM (IST)
बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली चेहरा आणि भविष्यातील पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार तारिक रहमान १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर मायदेशी परतले आहेत. गुरुवारी, २५ डिसेंबर २०२५ रोजी लंडनहून ढाक्याच्या हजरत शाहजलाल विमानतळावर उतरल्यानंतर त्यांनी जे पहिले कृत्य केले, त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. रहमान (Tarique Rahman) यांनी विमानाबाहेर येताच आपली पादत्राणे बाजूला ठेवली आणि बांगलादेशच्या मातीवर अनवाणी उभे राहून आपल्या मातृभूमीला वंदन केले. त्यांचे हे पुनरागमन बांगलादेशच्या इतिहासातील एक मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ मानले जात आहे.
26 Dec 2025 01:52 PM (IST)
केंद्र सरकारने जीएसटी सुधारणा लागू केल्याने नवीन जीएसटी २.० लागू करण्यात आली. त्यानंतर जीएसटी सुधारणांमुळे उच्च कर स्लॅब काढून टाकले. जीएसटी स्लॅबमध्ये कपात केल्याने ग्राहकांकडून मागणी आणि वापर प्रचंड वाढला. जीएसटी दरांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे किंमती कमी झाल्या, ज्यामुळे खरेदी वाढली आणि याचा परिणाम आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा केली आणि दैनंदिन वस्तूंवरील कर देखील कमी केले. ज्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला आराम मिळाला. त्यांच्या बचतीला या निर्णयाला हातभार लागला.
26 Dec 2025 01:45 PM (IST)
अलिबाग तालुक्यातील कुरुळ बायपास ते बेलकडे जाणारा राज्य महामार्ग सध्या अक्षरशः खड्डेमय झाला असून प्रवासी नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. राज्य महामार्ग असलेल्या या रस्त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (एमएसआयडीसी) कोट्यवधी रुपयांची मोठी निविदा काढल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. या मार्गावर काही ठिकाणी किरकोळ काम सुरू असल्याचे चित्र दिसते. मात्र, संपूर्ण रस्त्यावर पडलेले भयानक खड्डे बुजविण्याची किंवा तातडीची दुरुस्ती करण्याची साधी उपाययोजनाही संबंधित खात्याने केलेली नाही. त्यामुळे रोज शेकडो वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक, खासगी वाहने तसेच अवजड वाहनांसाठी हा रस्ता धोक्याचा ठरत आहे.
26 Dec 2025 01:35 PM (IST)
राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. मुंबई पालिकेवर वर्चस्व कायम राखण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाने मनसेसोबत हातमिळवणी केली आहे. मात्र अद्याप जागावाटप आणि उमेदवार समोर आलेले नाहीत. मात्र महाड नगर परिषदेच्या निवडणुकीवेळी शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झडापट झाली. यामध्ये शिंदे गटाचे नेते भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले हा वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकला आहे. हे प्रकरण चंगलंच तापलं आहे. विकास गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. यावरुन खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार टीकास्त्र डागले.
26 Dec 2025 01:25 PM (IST)
उत्तराखंडमधील काशीपूर येथे काश्मिरी शाल व्यापारी बिलाल अहमद यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले आहे. अशातच या प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे. “बजरंग दल आणि आरएसएस’ हे देशासाठी “घातक कर्करोग” आहेत,” अशी जहरी टिका पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी केली आहे. “भारत माता की जय” म्हणण्यास नकार दिल्याने अहमद यांना जमावाकडून मारहाण झाल्याचा आरोप आहे.
26 Dec 2025 01:15 PM (IST)
अमरावती महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. तरी उमेदवारी जाहीर करण्याबाबत महायुती आणि महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी सावध पवित्रा घेतल्याचे चित्र आहे. जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसतानाच, लवकर उमेदवारी जाहीर केल्यास बंडखोरी उफाळून येण्याची भीती नेत्यांना सतावत आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणीच उमेदवारांची यादी जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
26 Dec 2025 01:08 PM (IST)
जयपूरमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. जयपूरमध्ये ग्रामीण भागात असलेल्या चौमून परिसरात एका मशिदीबाहेर हिंसाचार झाल्याची घटना घडली आहे. मशिदीबाहेरील दगड हटविण्यावरून हा वाद उफाळून आला आहे. पोलिसांनी ते रोखण्याच प्रयत्न केला असता, विशिष्ठ समुदायाच्या सदस्यांनी दगडफेक केली आणि त्यात बरेच पोलिस जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान जयपूरमध्ये एका मशिदीबाहेर हिंसाचार उफाळून आला आहे. काही लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यामध्ये बरेच पोलिस जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी हिंसाचार करणाऱ्यांवर लाठीचार्ज केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. ही घटना पहाटेच्या वेळेस घडली. त्यानंतर या परिसरात 2 तासांसाठी इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे.
26 Dec 2025 12:52 PM (IST)
भारतावर ५०% अतिरिक्त कर लादून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःच्याच बनवलेल्या सापळ्यात अडकलेले दिसतात. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा अतिरिक्त कर लादला असला तरी, भारताला त्याचा मोठा फायदा होत असल्याचे दिसून येते. एवढेच नाही तर, चीनसोबतचे भारताचे संबंध, जे खूपच कटु होते, ते आता सुधारत असल्याचे देखील दिसून येत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारतावर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्यानंतर, त्यांच्यावर जगभरात टीका झाली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका झाली. चीनने भारताला पाठिंबा दर्शविला होता.
26 Dec 2025 12:42 PM (IST)
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची युती होणार आहे. या युतीला विरोध करत प्रशांत जगताप यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ते कोणत्या पक्षात जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. अशातच प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आज दुपारी १२ वाजता जगताप काँग्रेसमध्ये (Congress) अधिकृतरित्या प्रवेश करतील.
मुंबईतील दादर भवन येथे हा पक्षप्रवेश होणार असून, याबाबत जवळपास अंतिम निर्णय निश्चित झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. प्रशांत जगताप यांच्यासमोर भाजप, काँग्रेस, शिवसेना तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट असे अनेक पर्याय खुले होते. विविध पक्षांकडून त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र, अखेर त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
26 Dec 2025 12:32 PM (IST)
२००४ मध्ये “इंडियन आयडल सीझन १” जिंकल्यानंतर अभिजीत सावंत राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाला. परंतु, त्याचे चाहते या मोठ्या विजयाचा आनंद साजरा करत करत असताना, गायक थोडा घाबरला देखील होता. त्याने अलिकडच्या मुलाखतीत यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. त्याच्या मते, त्याला भीती होती की इतकी लोकप्रियता मिळवल्यानंतर, एक प्रसिद्ध गायक म्हणून त्याला दीर्घकालीन प्रोजेक्टसाठी स्वाक्षरी करून तो फसेल आणि नंतर त्याला बाहेर काढू शकणार नाही.
26 Dec 2025 12:22 PM (IST)
14 वर्षीय ‘बिहारचा मुलगा’ वैभव सूर्यवंशी सध्या क्रिकेट विश्वामध्ये धूमाकुळ घालत आहे. त्याने नुकत्याच झालेल्या आशिया कपमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. सध्या तो देशातंर्गत सामने खेळत आहे आणि त्याने यामध्ये देखील कमालीची कामगिरी केली आहे. त्याने बिहारकडून १९० धावांची धमाकेदार खेळी करत अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांना त्रास दिला. २६ डिसेंबर रोजी मणिपूरविरुद्ध त्याला खेळताना पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक होते, परंतु तो त्या सामन्याचा भाग नाही.
26 Dec 2025 12:12 PM (IST)
कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या (Kokan Railway)रेल्वेगाड्या सध्या मंगळसूत्र चोरट्यांच्या ‘हिटलिस्ट’वर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गर्दीचा व महिलांच्या झोपेचा गैरफायदा घेत चोरटे गळ्यातील सोन्याचे दागिने हिसकावून पळ काढत असल्याने रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या सात महिन्यांत कोकण मार्गावरील खेड हद्दीत तब्बल १४ महिला प्रवाशांच्या सोन्याच्या दागिन्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारत लाखोंचा ऐवज लंपास (Crime) केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या एकाही चोरीचा अद्याप छडा लागलेला नाही. रेल्वेगाड्यांमधून प्रवास करताना प्रवासी बेसावध असल्याची संधी साधून चोरटे महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्रे व इतर दागिने हातोहात हिसकावून पलायन करत आहेत.
26 Dec 2025 12:08 PM (IST)
पुणे पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. पुण्यामध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये जागावाटपावरुन वाद सुरु आहे. यानंतर आता जागावाटपावरुन शिवसेना शिंदे गटाच्या आक्रमक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी नीलम गोऱ्हेंच्या घराबाहेर आंदोलन सुरु केले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाकडून 20 ते 25 जागांची मागणी केली आहे.